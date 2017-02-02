Вот что будет завтра, если сегодня вы откажетесь от ежедневного макияжа
Ежедневный макияж стал для современных девушек вещью настолько привычной, что отказ от него кажется дикой идеей, но только на первый взгляд.
AdMe.ru решил копнуть поглубже и выяснить, как на нашем здоровье и внешнем виде скажется отсутствие декоративной косметики.
Конечно, не каждая из нас может легко отказаться от ежедневного макияжа. Для некоторых декоративная косметика — часть рабочего дресс-кода. В этом случае дерматологи советуют в течение недели устраивать 2-дневную «диету» без макияжа. Это отлично способствует обновлению клеток кожи, делает ее более эластичной и препятствует раннему возникновению морщин.
Источник visionsource.com, everydayhealth.com, tribune.com
Фото на превью VGeorgiev/depositphotos.com, Gapchuk_Olesia/depositphotos.com
По материалам thelist.com