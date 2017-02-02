Вот что будет завтра, если сегодня вы откажетесь от ежедневного макияжа

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Ежедневный макияж стал для современных девушек вещью настолько привычной, что отказ от него кажется дикой идеей, но только на первый взгляд.

AdMe.ru решил копнуть поглубже и выяснить, как на нашем здоровье и внешнем виде скажется отсутствие декоративной косметики.