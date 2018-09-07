Визажисты рассказали о 10 ошибках в макияже, которые делают женщину значительно старше

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Помните, как в юности мы густо красились перед вечеринкой, чтобы казаться старше? С возрастом задача становится противоположной. И девушки прибегают к макияжу, чтобы выглядеть молодо и свежо. Но некоторые средства нам в этом не помощники: напротив, они подчеркивают морщины, добавляют возраст или вовсе делают лицо неестественным.

AdMe.ru собрал самые распространенные ошибки в макияже, которые прибавят вам лишние годы.

1. Матовый тональный крем и рассыпчатая пудра

Лучший способ создать на лице безжизненную маску — использовать матовый тон. Такое средство сушит кожу и подчеркивает каждую морщину. Чтобы выглядеть моложе, используйте легкие текстуры и увлажняющие средства натуральных оттенков. Если вы пользуетесь рассыпчатой пудрой, придерживайтесь правила «не переборщи». Пудра призвана устранить жирный блеск и выровнять тон. Нанесенная толстым слоем, она, наоборот, подчеркнет изъяны.

2. Светлые перламутровые тени на верхнем веке

Светлые сверкающие тени визуально увеличивают, поэтому многие используют их, чтобы сделать взгляд распахнутым. Но не спешите прибегать к перламутру, если кожа ваших век не идеально ровная. Мелкие сверкающие частички в составе средства подчеркнут каждую морщинку и складку, привлекая к ним внимание.Также будьте осторожны с водостойкими тенями. Уже через час после нанесения такой макияж скатывается, подчеркивая неровности века. А вот тени естественного матового оттенка, напротив, скрывают мелкие недостатки и выравнивают цвет века.

3. Неправильное использование консилера

Визажисты не рекомендуют использовать консилер в качестве основного тонального средства, так как это превратит лицо в однотонную маску. Правильный подбор оттенка также играет огромную роль. Слишком темный консилер увеличит круги под глазами, а светлый привлечет внимание к морщинам, вместо того чтобы скрыть их. Не забудьте перед использованием консилера увлажнить кожу вокруг глаз. В противном случае средство забьется в мелкие морщинки и выделит их.

4. Темная подводка по нижнему веку

Хотите, чтобы морщинки, мешки и круги под глазами стали заметнее? Тогда темная подводка для вас. В противном случае стоит забыть об ее использовании на нижнем веке. Помимо этого, четкий темный контур по нижнему веку визуально сузит глаза. Известный голливудский визажист Кевин Окоин, работавший с такими звездами, как Лайза Минелли, Тина Тернер, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста, предлагал использовать на нижних веках более светлые тени или карандаш. В сочетании с подводкой и подкрученными ресницами на верхнем веке это создает эффект своеобразной подтяжки.

5. Опущенные или прямые стрелки

Устремленные вниз или прямые стрелки подчеркивают асимметрию лица и придают ему унылое выражение. Чтобы создать удачный образ, направьте линию по внешнему уголку верхнего века. Это создаст соблазнительный эффект кошачьего глаза.

6. Тушь на нижних ресницах

Не стоит пренебрегать тушью. Это по молодости нам было достаточно выделить губы и провести румянами по щекам. С возрастом блеклые кончики ресниц превращают красавицу в серую мышку. Правильно подобранная тушь придаст объем ресницам и шарм — их обладательнице. Это относится только к верхним ресницам. Нанесенная на нижние ресницы тушь подчеркнет мимические морщины и темные круги под глазами, так что от этого приема лучше отказаться.

7. Тонкий контур бровей и форма домиком

Тонкая изогнутая линия бровей придает чертам излишнюю резкость, а форма домиком искажает лицо в неестественной удивленной гримасе. К тому же брови в нитку привлекают взгляд к морщинам вокруг глаз. Куда гармоничнее смотрятся в меру густые брови естественной формы. Если же вы не можете похвастать красивыми от природы бровями насыщенного цвета, визажисты советуют прорисовать недостающие волоски и аккуратно растушевать тон.

8. Румяна темного оттенка

Контурирование — важнейшая часть макияжа, которая позволяет подчеркнуть достоинства и скорректировать недостатки нашего лица. Но не все приемы, которыми пользуются визажисты, подходят дамам после 30. Румяна бронзовых и коричневых тонов выделят скулы, но, к сожалению, вместе с этим прибавят несколько лет. Если вы хотите выглядеть свежо, нанесите румяна натурального персикового или розового тона на яблочки щек и обязательно растушуйте их.

9. Матовая помада

Из-за своей текстуры матовые помады забиваются в микротрещинки на губах. Такие средства лишают губы объема, делают их сухими и визуально сужают, говорит визажист Диана Кендал. Но не стоит забывать, что и глянцевая помада способна подчеркнуть даже самые незначительные изъяны. Поэтому в макияже губ лучше придерживаться золотой середины: натуральный цвет с легким блеском в центре.

10. Помада красно-коричневого оттенка

Темные тона зрительно уменьшают объем губ и подчеркивают каждую складку на них. Более удачным выбором станет тон чуть темнее естественного цвета губ или блеск натурального оттенка. Немалую роль играет способ нанесения помады. Визажист Трисия Кусден рекомендует пользоваться кистью, которая поможет покрыть губы ровно и растушевать средство.

Перестаньте делать эти ошибки, если вы хотите выглядеть молодо и привлекательно. А какие вы знаете приемы в макияже, способные добавить лишних лет?