Визажист рассказала, какие ошибки в макияже допускает большинство женщин

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Первые косметические средства появились примерно 5 000 лет назад в Древнем Египте. Мужчины и женщины ярко подводили глаза сурьмой и покрывали лицо белилами. Современная косметическая промышленность предлагает модницам такое количество средств, что их названия не запомнить и за пару лет. Главное — уметь ими правильно пользоваться, а то вместо красивого и сияющего лица можно получить морщины, шелушение и странные пятна.

Чтобы вы выглядели всегда безупречно, AdMe.ru поговорил с визажистом Надеждой Бикуловой и узнал у нее, какие типичные ошибки допускают женщины в макияже.

1. Один и тот же макияж в 20 и 40 лет

Макияж, который идеально подходил в 20 лет, может испортить внешность в 40. Чем вы старше, тем мягче должны быть линии. Графичные стрелки могут подчеркнуть «гусиные лапки», а четкий контур губ — морщинки вокруг рта. Если вы не можете отказаться от стрелок, то присмотритесь к растушеванным вариантам.

2. Не учитываете тип кожи

При покупке косметики стоит учитывать не только цвет кожи, но и ее тип: сухая, жирная, нормальная или комбинированная. Неправильно выбранная тональная основа может подчеркнуть жирный блеск, шелушения, мелкие морщинки и расширенные поры. Если у вас жирная кожа, выбирайте матирующий тон, в составе которого есть диоксид цинка или титана, масло чайного дерева или гиалуроновая кислота. Для макияжа лица лучше использовать сухие продукты: румяна, скульптор и хайлайтер. Обладательницам сухой кожи лучше присмотреться к тональным средствам с эффектом сияния. В их составе, как правило, содержатся масла, витамин Е и SPF-фильтры. Для макияжа используйте кремовые продукты или продукты в стике.

3. Наносите скульптор и хайлайтер на «голую» кожу

Кто из нас не мечтает о красивых скулах и сияющей коже. Скульпторы, хайлайтеры, румяна и прочие косметические средства приходят на помощь. Главное — запомнить, что все это нужно наносить на тональную основу. На «голой», неподготовленной коже очень трудно растушевать продукты для контуринга. Они могут «залипнуть», лечь пятнами или поплыть. А кому хочется иметь лицо расцветки веселого леопарда?

4. Не используете румяна

Если вы боитесь с помощью румян превратиться в Марфушеньку-душеньку, то вы просто выбираете их неправильно. В пыльном мегаполисе лицо нуждается увлажнении и защите. Обезвоженная и уставшая кожа может испортить даже самый красивый макияж. Чтобы выглядеть свежей и отдохнувшей, используйте румяна — это настоящий must-have. Наносить их нужно не только на щеки, но и на кончик носа и чуть-чуть над бровью. Тогда ваше лицо будет выглядеть свежим и подтянутым.

5. Втягиваете щеки

Блогеры советуют: чтобы выделить скулы, нужно втянуть щеки и получившееся углубление затемнить скульптором. Но такой способ коррекции лица может дать противоположный эффект. Челюсть будет выглядеть громоздкой, а подбородок — тяжелым. Это происходит потому, что линия скул оказывается ниже, чем она есть на самом деле. Расслабьте лицо, приложите ребро ладони под скулу и найдите естественное углубление. Это и есть зона коррекции. Наносить скульптор нужно от уха, растушевывая его к уголкам рта.

6. Не красите нижнее веко

Нижнее веко красить не только можно, но и нужно. Этот прием сделает ваш образ гармоничным, глаза выразительными и скорректирует нависшее верхнее веко. Чтобы не сделать взгляд тяжелым, а глаза маленькими, не подводите нижнее веко черным карандашом и слишком темными тенями. Лучше использовать тени нюдовых оттенков, которые нужно хорошо растушевать.

7. Сначала наносите тональный крем, а потом тени

Макияж лучше всего начинать с глаз, а потом уже приступать к нанесению тональной основы. Тени, даже самые дорогие, могут осыпаться под нижнее веко и «залипнуть» в слое крема. Убрать такие пятна очень трудно: нужно будет либо маскировать их консилером, либо удалять мицеллярной водой и начинать макияж заново. Чтобы не делать напрасную работу, сначала накрасьте глаза, а потом смахните то, что осыпалось, пушистой кистью для пудры. Можно также использовать специальные патчи для макияжа.

8. Выбираете тени в цвет глаз

Представление о том, что оттенок теней должен совпадать с цветом глаз, надолго укоренилось в памяти многих. Но это ошибочное представление, тени должны контрастировать с радужкой. Голубым глазам подойдут оттенок фуксии, фиалковый, медный и золотистый.

Зеленым — коричневый, шоколадный, персиковый и сливовый.

Карим — сливовые, кобальтовые, лиловые, темно-зеленые, пыльно-розовые и золотистые.

9. Набираете тушь на щеточку движениями вверх-вниз

Чтобы набрать много туши и хорошо прокрасить ресницы, многие девушки несколько раз вставляют щеточку в тюбик и быстро вынимают ее обратно. Однако так делать не следует: в тушь попадет много воздуха, она быстрее сохнет, портится, образуются комочки. Кисточка может помяться, а ворсинки на ней — сломаться. Чтобы набрать тушь, прокрутите несколько раз кисточку в тюбике и аккуратным движением выньте ее.

10. Используете черную тушь

Ни один макияж не обходится без туши. Только если ее неправильно подобрать, то можно испортить макияж и сделать взгляд тяжелым и уставшим. И дело тут не в комочках и склеивании ресниц, а в цвете. Черная тушь подходит жгучим брюнеткам или шатенкам. Если у вас светлые русые волосы и холодные светлые глаза, то обратите внимание на серо-графитовую тушь. Девушкам с теплым подтоном кожи, зелеными и светло-карими глазами подойдет коричневая или кофейная тушь.

11. Подкручиваете ресницы керлером

В керлере нет ничего ужасного. Главная ошибка — это подкручивать ресницы после нанесения туши. Так можно повредить и даже сломать ресницы. Тушь застывает, делая их хрупкими. По этой же причине нельзя убирать комочки пальцами.

12. Трете лицо ватным диском

Эта ошибка относится к демакияжу. Не нужно усиленно тереть лицо в попытке удалить косметику. Так вы растянете и травмируете кожу. Нужно нанести мицеллярную воду на ватный диск и мягко приложить к лицу, подождав несколько секунд. Таким способом макияж удалится быстрее и без вреда для кожи.