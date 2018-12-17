Верные признаки, по которым идеальную елку можно определить за 3 минуты

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Каждый в год в декабре возникают споры между любителями натуральных и искусственных елок о том, какой вариант лучше и что меньше вредит экологии. Специалисты-экологи говорят, что выбор живой елки более предпочтителен для сохранения природы, так как большинство елок выращиваются специально, вырубаются в санитарных целях там, где их не должно быть, а также прореживаются в посадках для лучшего качества почвы.

Мы в AdMe.ru не будем навязывать предпочтения, а просто расскажем, как выбрать живую или искусственную елку, чтобы она радовала как можно дольше. На елочном базаре или в магазине достаточно нескольких минут, чтобы увидеть, хорошее ли дерево перед вами.

Какой сорт лучше?

На елочных базарах обычно представлены несколько видов елей и сосен. Самая крепкая хвоя у голубой ели, пихты Нордмана, датской ели. Такие елочки не слишком чувствительны к перепадам температуры и ненадлежащему уходу и простоят долго. Ель обыкновенная — одно из популярных деревьев, однако иголки сбрасывает очень быстро. Чтобы она простояла подольше, нужно приложить усилия. Популярная в наших широтах сосна долго остается свежей и не сбрасывает иголки, однако нужно обращать внимание на их цвет: если хвоя желтоватая, такое дерево не простоит долго (даже если продавец утверждает, что оно свежее, просто росло на солнечной стороне). Канадская ель считается идеальной для комнатных условий: такие ели часто продают в кадках, они имеют больше шансов выжить после праздников. Затем эту елочку можно пересадить в открытый грунт.

Внешние признаки

Обратите внимание, если дерево свежее и здоровое, то оно будет иметь такие признаки: однородный цвет хвои (пятна и желтоватый цвет говорят о том, что дерево старое либо подверглось слишком сильной химической обработке);

не будет легким. Оптимальный вес средней елки — 5–7 кг. Если дерево слишком легкое, то, скорее всего, оно болеет и уже начался процесс быстрого высыхания;

упругие нижние ветки (если вы попытались согнуть ветку, а она сломалась — дерево старое);

ароматные иголки (разомните в руках несколько иголок, они должны быть ароматные и маслянистые. Если есть химический запах, значит, дерево сильно обработано и может вызвать аллергическую реакцию);

крепкие иголки (при ударе ствола о землю они не должны осыпаться).

Что может быть скрыто от глаз?

Признаки, на которые обычно не обращают внимания: спил ствола. Он должен быть чистым и равномерным, если же на нем есть кайма темного цвета, значит, дерево долго не простоит;

толстый ствол, покрытый иголками (дерево с тонким стволом быстро осыплется);

эластичные ветки. Если ветки можно повернуть в разные стороны и они медленно возвращаются назад или остаются в таком положении, значит, дерево срубили давно;

ширина дерева должна быть равна примерно половине высоты (слишком широкие деревья считаются бракованными и долго не простоят).

Что делать, чтобы елка простояла дольше

Новогоднее дерево будет радовать действительно долго, если вы убережете ее от резкого перепада температуры (пусть немного постоит и оттает в подъезде или на закрытом балконе). Если вы купили елку в кадке, не забывайте поливать ее примерно раз в 3 дня и немного опрыскивать ветки. Те же манипуляции можно проводить и со срубленным деревом. Очистите ствол от коры на 10 см и поставьте в емкость с песком. Чтобы влага сохранялась дольше, можно добавлять в песок немного глицерина и ежедневно увлажнять его. Если вы ставите ель в емкость с водой, добавьте туда одну из простых смесей, и дерево останется свежим очень долго: 1 литр воды + таблетка аспирина + щепотка соли + 1 ч. л. сахара;

1 литр воды + 0,5 ч. л. лимонной кислоты + 1 ч. л. желатина + 1 ч. л. толченого мела.

Как выбрать искусственную елку

Самые популярные материалы для искусственных елок — это ПВХ-пленка, леска и резина. Ели из ПВХ-пленки — это самый дешевый вариант, выбирая его, нужно обязательно обратить внимание на сертификат качества. Такие елки подделывают чаще всего, они могут содержать пары вредных металлов, клея. Елки из лески пушистые и необычные, но не слишком похожи на натуральные, а вот литые резиновые елки часто ничем не отличаются от природной красавицы, кроме высокой цены. Чтобы искусственная елка прослужила долго, обратите внимание на: плотность иголок и мягкость (погладьте против «роста», проверьте, нет ли заостренных концов, о которые легко пораниться детям или животным);

запах (он не должен быть резким — это говорит о некачественном товаре, такая елка вполне может стать причиной отравления парами или сильной аллергической реакции);

принцип конструкции (шарниры более удобны, нежели крючки, елку на шарнирах можно собирать и разбирать, даже не снимая украшений);

подставка (пластиковая подойдет только для небольших елочек, для крупных выбирайте металлическую для лучшей устойчивости);

эластичные ветки (елке можно будет придать желаемую форму).