Верные признаки, по которым идеальную елку можно определить за 3 минуты
Каждый в год в декабре возникают споры между любителями натуральных и искусственных елок о том, какой вариант лучше и что меньше вредит экологии. Специалисты-экологи говорят, что выбор живой елки более предпочтителен для сохранения природы, так как большинство елок выращиваются специально, вырубаются в санитарных целях там, где их не должно быть, а также прореживаются в посадках для лучшего качества почвы.
Мы в AdMe.ru не будем навязывать предпочтения, а просто расскажем, как выбрать живую или искусственную елку, чтобы она радовала как можно дольше. На елочном базаре или в магазине достаточно нескольких минут, чтобы увидеть, хорошее ли дерево перед вами.
Какой сорт лучше?
На елочных базарах обычно представлены несколько видов елей и сосен. Самая крепкая хвоя у голубой ели, пихты Нордмана, датской ели. Такие елочки не слишком чувствительны к перепадам температуры и ненадлежащему уходу и простоят долго. Ель обыкновенная — одно из популярных деревьев, однако иголки сбрасывает очень быстро. Чтобы она простояла подольше, нужно приложить усилия.
Популярная в наших широтах сосна долго остается свежей и не сбрасывает иголки, однако нужно обращать внимание на их цвет: если хвоя желтоватая, такое дерево не простоит долго (даже если продавец утверждает, что оно свежее, просто росло на солнечной стороне).
Канадская ель считается идеальной для комнатных условий: такие ели часто продают в кадках, они имеют больше шансов выжить после праздников. Затем эту елочку можно пересадить в открытый грунт.
Внешние признаки
Обратите внимание, если дерево свежее и здоровое, то оно будет иметь такие признаки:
- однородный цвет хвои (пятна и желтоватый цвет говорят о том, что дерево старое либо подверглось слишком сильной химической обработке);
- не будет легким. Оптимальный вес средней елки — 5–7 кг. Если дерево слишком легкое, то, скорее всего, оно болеет и уже начался процесс быстрого высыхания;
- упругие нижние ветки (если вы попытались согнуть ветку, а она сломалась — дерево старое);
- ароматные иголки (разомните в руках несколько иголок, они должны быть ароматные и маслянистые. Если есть химический запах, значит, дерево сильно обработано и может вызвать аллергическую реакцию);
- крепкие иголки (при ударе ствола о землю они не должны осыпаться).
Что может быть скрыто от глаз?
Признаки, на которые обычно не обращают внимания:
- спил ствола. Он должен быть чистым и равномерным, если же на нем есть кайма темного цвета, значит, дерево долго не простоит;
- толстый ствол, покрытый иголками (дерево с тонким стволом быстро осыплется);
- эластичные ветки. Если ветки можно повернуть в разные стороны и они медленно возвращаются назад или остаются в таком положении, значит, дерево срубили давно;
- ширина дерева должна быть равна примерно половине высоты (слишком широкие деревья считаются бракованными и долго не простоят).
Что делать, чтобы елка простояла дольше
Новогоднее дерево будет радовать действительно долго, если вы убережете ее от резкого перепада температуры (пусть немного постоит и оттает в подъезде или на закрытом балконе). Если вы купили елку в кадке, не забывайте поливать ее примерно раз в 3 дня и немного опрыскивать ветки.
Те же манипуляции можно проводить и со срубленным деревом. Очистите ствол от коры на 10 см и поставьте в емкость с песком. Чтобы влага сохранялась дольше, можно добавлять в песок немного глицерина и ежедневно увлажнять его.
Если вы ставите ель в емкость с водой, добавьте туда одну из простых смесей, и дерево останется свежим очень долго:
- 1 литр воды + таблетка аспирина + щепотка соли + 1 ч. л. сахара;
- 1 литр воды + 0,5 ч. л. лимонной кислоты + 1 ч. л. желатина + 1 ч. л. толченого мела.
Как выбрать искусственную елку
Самые популярные материалы для искусственных елок — это ПВХ-пленка, леска и резина. Ели из ПВХ-пленки — это самый дешевый вариант, выбирая его, нужно обязательно обратить внимание на сертификат качества. Такие елки подделывают чаще всего, они могут содержать пары вредных металлов, клея.
Елки из лески пушистые и необычные, но не слишком похожи на натуральные, а вот литые резиновые елки часто ничем не отличаются от природной красавицы, кроме высокой цены.
Чтобы искусственная елка прослужила долго, обратите внимание на:
- плотность иголок и мягкость (погладьте против «роста», проверьте, нет ли заостренных концов, о которые легко пораниться детям или животным);
- запах (он не должен быть резким — это говорит о некачественном товаре, такая елка вполне может стать причиной отравления парами или сильной аллергической реакции);
- принцип конструкции (шарниры более удобны, нежели крючки, елку на шарнирах можно собирать и разбирать, даже не снимая украшений);
- подставка (пластиковая подойдет только для небольших елочек, для крупных выбирайте металлическую для лучшей устойчивости);
- эластичные ветки (елке можно будет придать желаемую форму).
А какую елку предпочитаете вы? Уже выбрали?
Фото на превью artiemedvedev / Depositphotos, NaskaSu / Depositphotos