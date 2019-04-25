Важные нюансы выбора пива, о которых знают только сомелье (Да, в этой области они тоже есть)

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Даже в эпоху крафтового, экспериментального пива с немалым количеством сортов многие относятся к этому напитку с некоторым пренебрежением. Он не так «интеллигентен», как вино, и стоит ли в нем разбираться? Но качество пива — это не просто вопрос вкуса. Исследования показывают, что употребление «правильного» напитка способствует омоложению клеток кровеносных сосудов, торможению роста и размножения бактерий, защищает мозг от возрастных изменений, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Мы в AdMe.ru изучили нюансы выбора, о которых говорят пивные сомелье и добросовестные производители. Ведь найти идеальный для себя вкус и понять, качественный ли перед вами напиток, важно для всех ценителей.

Выбираем стандартное в магазине

Важный маркер: срок хранения.

Главное правило: покупайте самое свежее пиво, которое только сможете найти. Что касается прописанного срока, то чем он больше, тем больше в пиве химикатов, что, конечно, не способствует раскрытию вкуса напитка, а тем более сохранению здоровья. Идеальный срок хранения пива — 3 месяца.

Если срок составляет полгода-год, то при прочих равных лучше выбрать другой вариант. Не стоит покупать пиво, срок хранения которого более года. Профессионалы обращают внимание: более «простое», но свежее пиво будет намного вкуснее дорогого и статусного, от срока разлива которого прошло более 4 месяцев.

Не поленитесь прочитать состав.

Вам кажется, что пиво — простой напиток и ничего лишнего там быть не может? Тогда сравните этикетки. Пиво точно должно содержать: хмель, солод, пивные дрожжи и воду.

У каждого производителя могут быть свои добавки, например натуральные специи. Однозначно лишние ингредиенты — красители, усилители вкуса, подсластители, ароматизаторы. Такое пиво покупать не стоит.

Имеет ли значение тара?

Хотя производители нередко заявляют, что материалы тары равноценные, все же это не так. Идеальная тара для пива — нейтральное по своим свойствам стекло. И алюминиевый сплав, и тем более пластик вступают в реакцию с напитком при длительном хранении.

Смотрим, кто производитель.

Конечно, всемирно известные марки первыми привлекают внимание в магазине. Однако в большинстве случаев это пиво разлито по лицензии, и его вкусовые качества могут отличаться от оригинального напитка. Если же это оригинальное привезенное пиво, то цена будет высокой. Поэтому, возможно, местные сорта — это лучшее сочетание цены и качества.

Рейтинг выбранного пива и информацию о нем можно посмотреть на портале Ratebeer, там представлены все крупные производители, известные крафтовые пивоварни.

Проверяем качество после покупки.

У качественного продукта довольно плотная и высокая пена (исключение составляют лишь специальные крафтовые «тихие» сорта). Древний способ проверки пива, который придумали в Чехии, — положить на пену монетку. На пене хорошего пива монетка продержится долго.

Посмотрите на бокал, когда вы уже выпили часть пива. Если пена оставляет следы на посуде (в идеале даже круги) — продукт качественный. Если пена сползает и оставляет бокал чистым — такой напиток оставляет желать лучшего.