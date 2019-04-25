Важные нюансы выбора пива, о которых знают только сомелье (Да, в этой области они тоже есть)
Даже в эпоху крафтового, экспериментального пива с немалым количеством сортов многие относятся к этому напитку с некоторым пренебрежением. Он не так «интеллигентен», как вино, и стоит ли в нем разбираться? Но качество пива — это не просто вопрос вкуса. Исследования показывают, что употребление «правильного» напитка способствует омоложению клеток кровеносных сосудов, торможению роста и размножения бактерий, защищает мозг от возрастных изменений, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Мы в AdMe.ru изучили нюансы выбора, о которых говорят пивные сомелье и добросовестные производители. Ведь найти идеальный для себя вкус и понять, качественный ли перед вами напиток, важно для всех ценителей.
Выбираем стандартное в магазине
- Важный маркер: срок хранения.
Главное правило: покупайте самое свежее пиво, которое только сможете найти. Что касается прописанного срока, то чем он больше, тем больше в пиве химикатов, что, конечно, не способствует раскрытию вкуса напитка, а тем более сохранению здоровья. Идеальный срок хранения пива — 3 месяца.
Если срок составляет полгода-год, то при прочих равных лучше выбрать другой вариант. Не стоит покупать пиво, срок хранения которого более года. Профессионалы обращают внимание: более «простое», но свежее пиво будет намного вкуснее дорогого и статусного, от срока разлива которого прошло более 4 месяцев.
- Не поленитесь прочитать состав.
Вам кажется, что пиво — простой напиток и ничего лишнего там быть не может? Тогда сравните этикетки. Пиво точно должно содержать: хмель, солод, пивные дрожжи и воду.
У каждого производителя могут быть свои добавки, например натуральные специи. Однозначно лишние ингредиенты — красители, усилители вкуса, подсластители, ароматизаторы. Такое пиво покупать не стоит.
- Имеет ли значение тара?
Хотя производители нередко заявляют, что материалы тары равноценные, все же это не так. Идеальная тара для пива — нейтральное по своим свойствам стекло. И алюминиевый сплав, и тем более пластик вступают в реакцию с напитком при длительном хранении.
- Смотрим, кто производитель.
Конечно, всемирно известные марки первыми привлекают внимание в магазине. Однако в большинстве случаев это пиво разлито по лицензии, и его вкусовые качества могут отличаться от оригинального напитка. Если же это оригинальное привезенное пиво, то цена будет высокой. Поэтому, возможно, местные сорта — это лучшее сочетание цены и качества.
Рейтинг выбранного пива и информацию о нем можно посмотреть на портале Ratebeer, там представлены все крупные производители, известные крафтовые пивоварни.
- Проверяем качество после покупки.
У качественного продукта довольно плотная и высокая пена (исключение составляют лишь специальные крафтовые «тихие» сорта). Древний способ проверки пива, который придумали в Чехии, — положить на пену монетку. На пене хорошего пива монетка продержится долго.
Посмотрите на бокал, когда вы уже выпили часть пива. Если пена оставляет следы на посуде (в идеале даже круги) — продукт качественный. Если пена сползает и оставляет бокал чистым — такой напиток оставляет желать лучшего.
Выбираем крафтовое в пивоварне или баре
Авторское производство необычных сортов пива, где есть место экспериментам, называют крафтовым пивоварением. И если магазинное пиво представлено в большинстве своем сортом лагер (низовое брожение пива, дрожжи опускаются на дно), то крафт — это в основном эль (верхнее брожение, дрожжи поднимаются на поверхность).
Такое пиво не отличается длительным сроком хранения, хотя имеет для этого потенциал. Для его производства используются натуральные ингредиенты, добавляется меньше консервантов или они не добавляются вовсе. Поэтому с точки зрения пользы для здоровья употребление крафтового пива предпочтительнее.
Чтобы определиться со вкусом пива, можно спросить совета у бармена, ведь в каждой пивоварне будут свои авторские нюансы. Задайте ему вопросы и о технической составляющей. Как хранится пиво (например, под прилавком для него слишком жарко), как регулярно очищаются трубки, через которые наливают пиво (если их промывают реже 1 раза в неделю, пиво будет кислым).
У крафтового пива есть общие особенности, и можно выбрать напиток по разным характеристикам.
По сорту:
- Pale Ale — распространенное светлое пиво. Характерные черты: солодовый вкус с горчинкой и карамельные оттенки.
- IPA (индийский светлый эль) — охмеленный вариант светлого эля, более высокое содержание алкоголя. Характерные черты: явно выраженная горечь, фруктовые, хвойные или цветочные ноты.
- Двойной IPA — наиболее горький и крепкий сорт семейства. Характерные черты: сильный вкус и аромат хмеля, один из самых популярных сортов.
- Porter (портер) — темное пиво с насыщенным ароматом солода. Характерные черты: сочетание сладости и горечи, винные нотки с шоколадными или кофейными оттенками.
- Stout (стаут) — плотное, темное и крепкое пиво. Характерные черты: ярко выраженный жареный аромат, привкус кофе, шоколада.
- Sour Ale (кислое пиво) — наиболее непредсказуемый сорт, пиво сбраживается дикими дрожжами, а затем может соединяться с другими кислыми сортами или фруктами.
По горечи:
IBU (International bitterness units) — это показатель горечи пива, которая зависит от хмеля, используемого в процессе приготовления. Обычно возле каждого вида пива указывается уровень горечи: 1 — наименьшая степень горечи, а 100 — наивысшая.
По крепости:
ABV (Alcohol by volume) — показатель крепости пива. Он показывает, какой процент от объема является алкогольным, и начинается от 3 %.
Нужно ли сочетать пиво с едой?
Ценители пива, особенно крафтовых сортов, говорят о том, что в идеале вкус нужно прочувствовать без смешивания с другими напитками и курением, в том числе кальяна. А вот правильно подобранные блюда помогут раскрыть и подчеркнуть оттенки пива.
Пивные сомелье говорят о двух подходах. Базовый подразумевает, что вкус пива должен усиливать вкус пищи (острая еда — пиво с сильно выраженной горчинкой, шоколад — темные сорта). Экспериментальный подход — вкус пива противоположен вкусу еды (горькое пиво — сладкие десерты, сладковатые сорта — острая еда). Выбирайте, что ближе вам.
Самые интересные сочетания — это:
- различные виды сыра (все сорта пива);
- рыба (светлые сорта);
- мясо (темные сорта);
- шоколадные десерты (темные сорта);
- морепродукты (светлые эли);
- паста (индийский светлый эль).
Бонус: пьем пиво правильно
Мы не будем заморачиваться, как голландцы, которые подбирают отдельную форму бокала для каждого сорта пива, но все же определенные правила существуют:
- не пить пиво из бутылки: напиток взбалтывается, окисляется и теряет вкус;
- не подвергать его резким перепадам температуры (класть в морозильник — плохая идея);
- наливать пиво в бокал, горлышко которого сужается кверху (в таких бокалах лучше раскрываются нотки пива);
- не наливать свежее пиво в недопитое (остатки пива уже контактировали с воздухом, и напиток окислился).
Надеемся, наши советы помогут вам взглянуть на пиво с другой стороны. А на что вы обращаете внимание при выборе?
Фото на превью microgen / Depositphotos