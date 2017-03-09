3 ингредиента, которые вернут жизнь любимому растению
Уехали в отпуск, забыли полить, не додали света своему любимому растению в горшочке, и вот горе — оно начало завядать. Не отчаивайтесь и уж точно не спешите с ним прощаться.
AdMe.ru предлагает вам верный и собственноручно испытанный способ вернуть жизнь погибающему растению.
Вам понадобятся:
1. Кожура банана
2. Молотый кофе
3. Яичная скорлупа
Добавьте немного воды и взбейте все в блендере
Полученную смесь выложите в горшок с растением
Через некоторое время ваш зеленый друг снова жив и здоров
Источник labioguia