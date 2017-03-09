3 ингредиента, которые вернут жизнь любимому растению

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Уехали в отпуск, забыли полить, не додали света своему любимому растению в горшочке, и вот горе — оно начало завядать. Не отчаивайтесь и уж точно не спешите с ним прощаться.

AdMe.ru предлагает вам верный и собственноручно испытанный способ вернуть жизнь погибающему растению.