В WhatsApp появится функция отмены для отправленных сообщений
У AdMe.ru для вас отличные новости — в приложении WhatsApp появится новая фишка, которую мы все так долго ждали!
Недавно блог WABetaInfo, в котором публикуются новости о новинках приложения, поделился, что у пользователей мессенджера вскоре появится шанс предотвратить кучу неловких ситуаций.
В чем суть
Сегодня, если вы удалите отправленное сообщение, — оно исчезнет только на вашем телефоне, а до собеседника тем не менее благополучно долетит. Функция же «отмены» (в оригинале — «unsend») заключается в том, что после отправки сообщения его можно будет удалить или отредактировать. Есть всего 2 условия: сделать это можно в течение 2 минут и только если получатель его еще не прочел.
Обновление первым появится на телефонах, работающих на платформе Windows.
А мы запасаемся терпением и ждем этого обновления!
Фото на превью depositphotos.com
По материалам tnh1.com