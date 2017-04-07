В WhatsApp появится функция отмены для отправленных сообщений

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У AdMe.ru для вас отличные новости — в приложении WhatsApp появится новая фишка, которую мы все так долго ждали!

В чем суть

Сегодня, если вы удалите отправленное сообщение, — оно исчезнет только на вашем телефоне, а до собеседника тем не менее благополучно долетит. Функция же «отмены» (в оригинале — «unsend») заключается в том, что после отправки сообщения его можно будет удалить или отредактировать. Есть всего 2 условия: сделать это можно в течение 2 минут и только если получатель его еще не прочел.

Обновление первым появится на телефонах, работающих на платформе Windows.

А мы запасаемся терпением и ждем этого обновления!