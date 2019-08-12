В чем фишка шведской системы уборки, которая уже стала главным трендом 2019 года

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Слово döstädning, или «предсмертная уборка», придумала художница Маргарета Магнуссен (Margareta Magnusson). Уборка по-шведски — «как в последний раз» — быстро стала трендом, популярным во всем мире. Все потому, что в действительности она источник порядка и красоты, причем не только в доме, но и в душе.

Шведский подход, по мнению AdMe.ru, заслуживает внимания, и мы не смогли утаить эти хитрости от своих читателей.

1. Убираемся без пылесоса и полироли

Во время генеральной уборки мы постоянно думаем, не понадобится ли нам та или иная вещь. Итог: одежда, предметы интерьера и прочее лежат мертвым грузом. Шведы называют все это «реликвиями» и приговаривают их к уничтожению без права помилования. Поэтому окиньте взглядом комнату, найдите вещи, которые вызывают вопросы, и составьте их список.

2. Составляем график для выброса хлама

Нашли в доме вещи, которыми не пользуетесь, но боитесь выкинуть? Теперь разделите их на категории: одежда, посуда, стройматериалы, книги, игрушки и т. д. Для каждой группы вещей найдите коробку или пакет. Избавляйтесь от них постепенно, потому что главное в этой уборке — очищение не только пространства, но и самой жизни, что требует времени и осознания. Выносите по одной коробке в один и тот же день на протяжении 6–8 недель в зависимости от площади жилья. Зато можно не убивать на уборку целый день.

3. Оставляем «сложные вещи» (фото, альбомы и письма) на конец уборки

А что отправить на помойку первым делом? Маргарета Магнуссен уверена: платья, купленные по акции и надетые всего один раз (в примерочной), брюки, припасенные на черный день (авось пригодятся), и другую одежду, нахождение которой в вашем шкафу трудно внятно объяснить. Каждую неделю перебирайте более «сложные» для расставания предметы: посуду, сувениры, игрушки и т. д. Больнее всего будет проститься с фотографиями, дневниками и бумажными письмами. Но если они вызывают у вас все те же вопросы, безжалостно отправляйте их в коробку. К тому моменту у вас уже накопится неплохой опыт избавления от лишних вещей.

4. Обсуждаем процесс с родными и близкими, чтобы повысить мотивацию

Шведская уборка не совсем обычная, и этот пункт — один из самых важных, потому что мы наводим порядок не только в доме, но и в мыслях. Обсуждать такие вещи не очень просто. Но если вы расскажете кому-либо из окружения, как идет процесс и вообще почему за это взялись, вы будете относиться к нашей долгосрочной уборке более ответственно и доведете до конца.

5. Относим ненужные вещи не только на помойку

Одежду и обувь можно отдать в секонд-хенд или благотворительную организацию, книги — в библиотеку, игрушки — в дом ребенка. Что-то можно подарить друзьям — может, это именно то, что им сейчас нужно. Это морально облегчит расставание с вещью. Все остальное — на выброс.

6. Благодарим себя за то, что сделали уборку

После того как вынесли из дома очередную коробку, сделайте себе приятное: съешьте то, что давно хотели, но не позволяли себе, устройте пикник на природе, посмотрите любимый фильм. Так вы поддержите свой настрой и обретете гармонию на только в квартире, но и в душе.

Хотели бы вы убираться по такой системе? Почему да или почему нет?