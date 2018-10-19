10 неочевидных правил покупки телефона (Мы узнали секреты салонов сотовой связи)

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Готовы вспомнить, сколько денег вы оставили в кассе магазина, когда покупали себе новый смартфон? Или предпочитаете не говорить об этом, понимая, что вас просто развели на некачественный товар и подсунули кучу ненужных комплектующих? К сожалению, покупка очередного гаджета часто превращается в настоящий стресс: то невозможно отделаться от прилипчивого менеджера, то обещанные скидки и акции оказываются очередным мифом.

AdMe.ru стало интересно, какие же уловки могут использовать продавцы сотовых телефонов и как лучше всего поступать в той или иной проблемной ситуации. Скорее смотрите, что нам удалось выяснить.

1. От товара с витрины лучше отказаться

И дело даже не в том, что этот телефон уже рассматривали и трогали десятки людей. Выставочные экземпляры часто роняют на пол, а водонепроницаемые смартфоны периодически тестируют в емкостях с водой. А еще бывает, что при распаковке товара сотрудники салона могут сильно надавить на сенсорный дисплей или поцарапать корпус. Что делать: попросите продавца принести телефон со склада и распаковать его при вас.

2. Не надейтесь на новогодние скидки

Сотрудники некоторых салонов сотовой связи сами признаются: чем ближе новогодние и рождественские дни, тем выше цены. Ведь в преддверии больших праздников народ бежит покупать недешевые подарки для родных и друзей. Тем более что именно в это время люди получают тринадцатую зарплату и всевозможные премии по итогам года. А если покупатели при деньгах, то про какие скидки может идти речь? Что делать: если хотите сэкономить, планируйте покупку смартфона на октябрь или ноябрь.

3. Аксессуары можно купить дешевле

Удалось приобрести телефон по выгодной цене? Тогда приготовьтесь выложить ощутимую сумму за все, что идет к нему в нагрузку: чехол, шнурок, защитное стекло и прочие комплектующие. Причем высокая стоимость вовсе не будет гарантировать их качество — шнурок может порваться уже через пару дней, а чехол треснет через неделю. Что делать: попробуйте заказать подходящие аксессуары через интернет-магазин или хотя бы сравните цены на них в разных салонах сотовой связи.

4. Обратите внимание на ценники

Если вам настойчиво советуют купить «именно этот крутой смартфон», обратите внимание на его ценник. В некоторых магазинах делают специальные хитрые пометки (например, горизонтальная черта на ценнике может означать трехкратный бонус для сотрудника, а надпись курсивом — продажу за спасибо). А иногда сумму, которую получит менеджер, просто указывают в углу, маскируя под порядковый номер ценника. Получается, что выгодный для продавца товар не всегда имеет высокие технические характеристики. И наоборот: модель, которую не советуют брать, может соответствовать всем вашим ожиданиям. Что делать: еще до похода в салон задайте нужные вопросы на специализированном форуме или пригласите с собой знакомого, который действительно разбирается в технике.

5. Не планируйте приобретение смартфона на начало месяца

Не секрет, что во многих сетевых салонах сотовой связи менеджеры обязаны выполнить определенный план по продажам. И в начале месяца, когда все только-только получили новое задание, клиентов особенно активно продавливают на покупку дорогих моделей. Помимо этого, продавцы могут «забывать» о полагающихся вам скидках и бонусах. Что делать: приходите за покупкой ближе к концу месяца, когда в салоне уже почти сделали план продаж и успокоились. Возможен и другой вариант: чтобы не отпустить вас без телефона, продавцы будут предлагать реальные скидки.

6. Заранее определитесь с маркой смартфона

Во многих салонах периодически устраивают тренировки для сотрудников, посвящая текущую неделю продажам одной определенной марки. К примеру, с 1 по 7 октября вам могут настойчиво рекомендовать купить Alcatel, а начиная с 8 числа переключатся на Nokia и будут всячески отговаривать от приобретения гаджетов других производителей. Логика проста: продавцам нужно сделать поставленный руководством план и получить оговоренную премию. Что делать: заранее определитесь, какой телефон нужен именно вам, самостоятельно сравните характеристики разных моделей (может быть, вам подойдет не раскрученный гаджет, а надежный и качественный смартфон менее известной марки).

7. Приготовьтесь к трудностям при покупке «того самого телефона из рекламы»

Смартфон, который, судя по рекламному ролику, можно приобрести за условные 29 баксов, действительно можно купить по такой стоимости. Проблема в том, что продавцам часто дается негласное указание завалить клиентов кучей бумаг (от оформления дополнительной гарантии до заполнения всевозможных анкет), чтобы они решили не связываться с подобной покупкой. Более того, к «супердешевому» телефону практически всегда предлагается куча аксессуаров по завышенным ценам. Что делать: если вам действительно нужен этот телефон, набирайтесь терпения, а в особо тяжелых случаях обращайтесь с жалобой к руководству салона.

8. Лучше не сообщать продавцу лишних сведений о себе и своих близких

Случается, что продавцы начинают вытаскивать у клиента сведения о его работе и семье. Это необходимо, чтобы сформулировать целый ряд дополнительных предложений. Например, покупателю, у которого есть дети, посоветуют купить особо прочный чехол или «уникальное» защитное стекло. Таким же образом могут навязать установку антивируса (дети зайдут на зараженный сайт, вирус повредит устройство, а гарантии в таком случае якобы не будет). Что делать: пропускайте мимо ушей все лишние вопросы и просите менеджера максимально подробно рассказать о той или иной модели телефона. Вы уже сами решите, подходит она вам или нет.

9. Не ведитесь на фразы «много мегапикселей» и «еще больше оперативной памяти»

На самом деле современный телефон с 3 Гб оперативки работает столь же плавно, как и гаджет, у которого этот показатель в 2 раза выше. То же самое и с мегапикселями: хорошие фотографии можно сделать даже на смартфон с камерой в 5 Мпикс. Да и стоить он будет дешевле, чем навороченный аппарат со множеством ненужных функций, которыми вы никогда толком и не воспользуетесь. Что делать: не поддаваться на провокации и выбирать телефон с необходимыми вам характеристиками.

10. Не теряйте бдительности на распродажах и при оформлении рассрочки

Бывшие сотрудники сетевых магазинов рассказывают, что перед объявлением распродажи в салонах часто заранее поднимают цены, а потом скидывают их до стандартных. Более того, действительно стоящие товары в первые же секунды могут разобрать сами продавцы и кредитные специалисты. Не лучше складывается ситуация и с оформлением рассрочки. Чаще всего банк одобряет ее безо всяких переплат. Но в магазине могут утверждать, что, перед тем как взять товар в рассрочку, вы обязаны оформить дополнительную платную страховку или приобрести целую кучу дорогих комплектующих. Что делать: заранее зайдите на сайт магазина и ознакомьтесь с условиями акции (распродажи, покупки в рассрочку). Если возникают проблемы, обратитесь за помощью в колл-центр или к руководству организации.

А вы сталкивались с подобными ситуациями при покупке телефона? Как вам удалось из них выйти?