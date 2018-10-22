Упражнение «складка», которое поможет добиться кубиков на животе за 2–3 месяца
Каждый, кто приходит в тренажерный зал, мечтает о том, что через несколько месяцев его животик превратится в стальной пресс. Однако время идет, жир на животе, благодаря занятиям и диете, исчезает, а добиться желанного рельефа так и не получается. Здесь на помощь вам придет упражнение «складка», которое тренирует мышцы пресса лучше какого-либо другого. Конечно, его сложно назвать очень простым, однако результат того стоит.
AdMe.ru предлагает вам попробовать упражнение, которое входит в программу тренировок и военных, и профессиональных спортсменов в разных странах мира.
Техника выполнения
Выполняя «складку», вы задействуете все мышцы живота, но сильнее всего напрягается прямая мышца, которая и образует те самые пресловутые кубики. Косые мышцы нагружаются чуть меньше, однако этого достаточно для достижения желаемого результата. Кроме того, «складка» попутно нагружает и четырехглавую мышцу бедра.
- Лягте на пол, ягодицы прижмите к полу, поставьте пятки на пол, а ноги немного согните в коленях. Руки вытяните за головой.
- Напрягите мышцы пресса.
- На вдохе поднимите ноги вверх, одновременно поднимая корпус. Не держите спину прямой, — это не только ухудшит эффект от упражнения, но и навредит позвоночнику, поэтому округлите ее во время подъема. Ноги держите согнутыми в коленях — так вы снимете излишнюю нагрузку с поясничного отдела позвоночника.
- Тянитесь кончиками пальцев рук с стопе, напрягая мышцы пресса.
- Задержитесь в верхней точке на секунду. Старайтесь, чтобы опорой всему телу служили только ягодицы.
- На выдохе вернитесь в исходное положение.
- Повторите упражнение нужное количество раз.
В идеале «складку» нужно выполнять в 3–4 подхода по 15 раз в каждом. Однако вы можете начать с одного блока, постепенно увеличивая их количество.
Если вам сложно делать «складку» из-за слабой физической подготовки, то попробуйте делать упражнение поочередно с каждой ногой и рукой, соединяя правую ногу с левой рукой и наоборот.
иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru