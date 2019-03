Милого узнают не по походке, а по цвету мусорного пакета

Сдал бутылку — принял участие в лотерее

Просроченные таблетки — в аптеку, надоевшие туфли — в Красный Крест

Путь мусора

Что такое плоггинг, а также приложение по снижению пищевых отходов

Плоггинг зародился в Швеции. Это сочетание бега трусцой и сбора мусора. Чтобы заняться плоггингом, достаточно взять с собой на пробежку мусорный пакет и собирать весь мусор, который встретится на пути. Это течение стало популярным сначала по всей Скандинавии, в том числе и в Норвегии, а затем и по всему миру. А по завершении нужно не забыть сделать селфи.

Позиция Норвегии по отношению к борьбе с отходами настолько сильна, что повлияла и на ресторанную отрасль. С помощью приложения Too Good to Go, которое было разработано в Дании, рестораны, кафе, пекарни и отели по всей Норвегии борются с пищевыми отходами. Заведения не выбрасывают оставшуюся еду, а делают из нее блюда, которые продают по сниженным ценам. В приложении можно заказать блюдо со скидкой 50 % от первоначальной стоимости. Такую скидку рестораны дают в определенное время, обычно между ланчем и ужином, то есть когда меньше посетителей. Таким образом, в плюсе остаются и заведение, которое получает прибыль за оставшиеся продукты, и потребитель, так как заказывает еду со скидками.