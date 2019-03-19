Уникальный пример утилизации мусора в Норвегии, который доказывает, что отходы — это ценный ресурс

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Мы живем в эпоху колоссальных потребительских аппетитов: постоянно покупаем и обрастаем ненужными вещами. То, что в итоге надоедает, с легкостью выкидываем, не задумываясь о том, как это потом утилизируют. В больших городах количество мусора огромно, становится больше проблем из-за мусорных свалок, которые наносят серьезный ущерб и людям, и экологии. Но эти вопросы давно решены в Норвегии, чьи жители пошли нестандартным путем, избавив страну от мусора. Мусор для Норвегии — ценный ресурс, с помощью которого норвежцы делают биогаз, удобрения, вторсырье, а также переработанный мусор является необходимой электроэнергией для городских нужд.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как у норвежцев получилось избавиться от мусора, зачем они его покупают у соседних стран и как используют впоследствии.

Милого узнают не по походке, а по цвету мусорного пакета

Во многих европейских странах мусор сортируют по контейнерам. Но в Норвегии решили придумать собственный способ утилизации отходов. Для начала в Осло приняли решение переоборудовать мусороперерабатывающие заводы под определенные критерии. Теперь там работает автоматизированная система сортировки отходов. Мусор поставляют на завод, а техника распределяет его по 3 направлениям. Каждое направление — это определенный цвет пакета, в который были сложены отходы. Городские власти закупили большое количество этих особых пакетов и распорядились бесплатно раздавать их в магазинах. Итак, пакеты бывают зеленые — для пищевых отходов, синие — для пластика, черные — для остального несортированного мусора. Такая система уже дала свои плоды. В Осло перерабатывается более 40 % пищевых отходов, и этого удалось достичь за потрясающе короткие сроки. К примеру, в шведском городке Гетеборге, где мусор сортируют по разным контейнерам, перерабатывается около 25 % пищевых отходов, и к такой цифре удалось прийти лишь за 20 лет подобной системы. Еще к несомненным плюсам норвежской системы можно отнести большую осознанность граждан: они стали выбрасывать меньше еды.

Сдал бутылку — принял участие в лотерее

В супермаркетах, помимо пакетов, есть автоматы, куда можно сдать пластиковые и стеклянные бутылки. За сданные бутылки можно получить чек, который потом нужно предъявить на кассе, и вам сделают скидку. Также есть еще аппараты, где, сдав бутылки, есть возможность обогатиться — принять участие в лотерее. А вдруг повезет?

Просроченные таблетки — в аптеку, надоевшие туфли — в Красный Крест

Лекарства с истекшим сроком годности можно сдать в любую аптеку. Одежду, обувь, сумки можно отнести в контейнер Красного Креста, чаще всего так поступают с детской одеждой, из которой ребенок вырос. Старую мебель, матрасы, электроприборы и прочие виды уже не нужных человеку вещей нужно отвезти на специальные станции. Каждая станция предназначена для выброса тех или иных вещей, иногда они бывают очень большими по площади, и лучше передвигаться на машине. Поэтому если у норвежца накопилось много разных бесполезных вещей, то на их сортировку может уйти полдня. Норвежцы утилизируют действительно весь мусор. Так, после Рождества и Нового года муниципальные службы собирают елки. Об этом службы оповещают заранее через ситилайты, которые есть по всему городу. На муниципальном сайте публикуется график сбора и времени приближения спецтехники.

Путь мусора

К каждому виду переработанного мусора применимо дальнейшее использование. Пищевые отходы превращаются в удобрения и биогаз. На этом биогазе ездят, например, мусоровозы и городские автобусы. Пластик отправляют на повторное использование. Всего 1 кг такого пластика экономит 1,5 л нефти на заводах по производству пластмасс. И третий вид мусора, несортируемый, сжигают и преобразуют в энергию. Используют ее в качестве городской отопительной сети и этим покрывают около 50 % от общего объема необходимой городу энергии.

Что такое плоггинг, а также приложение по снижению пищевых отходов

Плоггинг зародился в Швеции. Это сочетание бега трусцой и сбора мусора. Чтобы заняться плоггингом, достаточно взять с собой на пробежку мусорный пакет и собирать весь мусор, который встретится на пути. Это течение стало популярным сначала по всей Скандинавии, в том числе и в Норвегии, а затем и по всему миру. А по завершении нужно не забыть сделать селфи. Позиция Норвегии по отношению к борьбе с отходами настолько сильна, что повлияла и на ресторанную отрасль. С помощью приложения Too Good to Go, которое было разработано в Дании, рестораны, кафе, пекарни и отели по всей Норвегии борются с пищевыми отходами. Заведения не выбрасывают оставшуюся еду, а делают из нее блюда, которые продают по сниженным ценам. В приложении можно заказать блюдо со скидкой 50 % от первоначальной стоимости. Такую скидку рестораны дают в определенное время, обычно между ланчем и ужином, то есть когда меньше посетителей. Таким образом, в плюсе остаются и заведение, которое получает прибыль за оставшиеся продукты, и потребитель, так как заказывает еду со скидками.

Итоги инновационной программы

Главным достижением Норвегии в деле переработки мусора стала его нехватка. Чтобы получать энергию от переработанного мусора в том же объеме, необходимо постоянное количество мусора, а его уже не хватает, так как собственные запасы исчерпали себя. И именно поэтому страна начала его покупать у других стран. Например, у Великобритании покупают около 45 тыс. т мусора, а в год завод в Осло перерабатывает около 410 тыс. т отходов. Они покупают мусор у тех стран, которые не занимаются его переработкой.