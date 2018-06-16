Умные способы сэкономить значительную часть бюджета в продуктовом магазине

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По данным Росстата, россияне тратят более 30 % заработной платы на продукты питания. И для большинства из нас такие походы сопровождаются не только финансовыми убытками, но и стрессом от осознания того, насколько много денег приходится тратить на ненужные вещи.

Мы в AdMe.ru уже не раз давали рекомендации о том, как можно уменьшить свои траты. Но в условиях нестабильной экономической ситуации эти советы, к сожалению, еще будут оставаться актуальными. Вооружайтесь блокнотом и ручкой и записывайте то, о чем раньше не знали.

1. Прежде чем отправиться за покупками, проведите ревизию своего холодильника

Даже мимолетный осмотр содержимого вашего холодильника поможет составить правильный список покупок. Не забывайте вносить туда продукты, которые вот-вот закончатся, чтобы избежать внеплановых походов в магазин.

2. Запланируйте рецепты, по которым будете готовить, до своего ближайшего шопинга. Отдавайте предпочтение сезонным продуктам

К базовым продуктам экономного меню относят различные крупы, картофель, сезонные овощи и фрукты, макаронные изделия, молочную и кисломолочную продукцию. Конечно же, не стоит забывать и об источниках белка: птица, рыба, мясо, яйца. Из этих продуктов можно комбинировать полезные завтраки, обеды и ужины, которые не наскучат вашим родным. Наверняка вы заметили, что список базовых продуктов довольно прост и доступен каждому, а также не включает в себя различные консервированные, колбасные и кондитерские изделия.

3. Сделайте 2–3 дня в неделю вегетарианскими

Составьте свое меню так, чтобы сократить потребление мясных продуктов на 25–30 %. Дефицит белка можно восполнить другими продуктами с высоким содержанием протеина, рыбой или яйцами. Такой эксперимент поможет сэкономить значительную часть бюджета.

4. Пользуйтесь кухонными хитростями

Используйте зип-пакеты, специальные контейнеры для хранения продуктов и другие полезные штучки, которые сохранят их свежесть. Купите небольшой запайщик пакетов. Так вы избавитесь от увядшей зелени, сгнивших овощей и заплесневевших лимонов. И всегда помните, что почти все продукты можно заморозить.

5. Покупайте овощи и фрукты на фермерских рынках или сельскохозяйственных ярмарках

Как правило, в подобных местах стоимость сезонных продуктов значительно ниже, чем в супермаркетах.

6. Сверяйте цены на самые популярные продукты в вашем меню

Следите за ценами на продукты, которые вы покупаете чаще всего. Проверяйте их стоимость сразу в нескольких сетевых супермаркетах. Звучит сложно, но это того стоит. Откажитесь от привычки переплачивать за бренд. Иногда цена на один и тот же продукт разных торговых марок может различаться на 30–50 %. Более дорогой, брендовый товар расположен на полках, которые находятся на уровне ваших глаз. Просто опустите взгляд ниже, и вы увидите именно то, за чем пришли.

7. Помните о выгодных покупках в интернете

Очень часто крупные онлайн-магазины делают хорошие скидки на самые различные группы товаров. Закупайтесь в интернете нескоропортящимися продуктами, бытовой химией, средствами личной гигиены, которые предлагают по акции. Заказывайте продукты, которые вот-вот закончатся, но в которых у вас пока нет острой необходимости. Это может быть бутылка оливкового масла, консервы, чай или кофе. Таким образом, вам не нужно будет отправляться в магазин, а все приобретения вы совершите без спешки и на трезвую голову.

8. Покупайте мясо в мясном магазине, а хлеб — в булочной

Если для приготовления ужина вам не хватает пары кусочков бекона или булки хлеба, то отправляйтесь именно в тот магазин, в котором вы можете найти нужный продукт и который избавит вас от соблазнов притащить домой полный пакет вкусняшек. По приходе домой вы поймете, что они вам были не нужны.

9. Контролируйте свои спонтанные желания

Тяжело отказаться от якобы выгодных предложений, которые нам навязывают маркетологи. Особенно если ценник украшает такая привлекательная скидка. Не поленитесь зайти в интернет, чтобы узнать реальную стоимость товара. Это займет меньше минуты, но в большинстве случаев поможет сэкономить средства. И если скидка соответствует действительности, то просто подумайте, нужны ли вам три упаковки шпината, если этот продукт в вашей семье не пользуется популярностью?

10. Не покупайте полуфабрикаты

Как правило, цена уже готовых блюд превышает себестоимость продуктов на 100–150 %. Откажитесь от покупки полуфабрикатов и просто выделите себе время, чтобы сделать заготовки самостоятельно.

11. Откажитесь от карт

Отправляясь в магазин, заранее спланируйте бюджет, взяв с собой только наличные. Когда вы оплачиваете покупки картой, ваш мозг не до конца осознает факт потраченных денег. Осознание того, что вы немного не рассчитали с бюджетом, приходит лишь тогда, когда вы смотрите на свой банковский счет. Отказываясь от карт во время покупок в продуктовом, вы возьмете под контроль свои расходы.