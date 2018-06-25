Уловки барменов, которые позволяют им легко разбогатеть за ваш счет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Милые бармены, которые угощают вас бесплатным коктейлем и предлагают снеки, не всегда делают это искренне: возможно, они пытаются завоевать ваше доверие, чтобы потом вас обхитрить. Они могут оказаться настоящими волшебниками, которые секретным способом превращают вино в шампанское, а крепкий чай с перцем в элитный коньяк так ловко, что вы даже не почувствуете подвоха.

Мы в AdMe.ru выяснили, какими уловками пользуются нечестные бармены, чтобы обмануть своих клиентов.

1. Промокнуть, но не наливать

Прежде чем подать вам коктейль, бармен может предварительно погрузить края бокала в тарелку с алкоголем или протереть их спиртовой губкой так, чтобы немного алкоголя осталось на краях фужера, потом добавить много льда, щедро разбавляя содовой, и налить всего лишь несколько капель джина, зажимая большим пальцем горлышко бутылки. И когда вы будете пить ваш дорогой коктейль, вы ощутите сильный запах алкоголя, который исходит от бокала, а не от самого напитка.

2. «Безмерный» стаканчик

Все мы видели металлический мерный стаканчик (мерник, он же джиггер), которым так ловко пользуются бармены, но часто мы даже не представляем, что он может быть с небольшим секретом, который позволяет экономить до 40 % алкоголя в коктейлях. Некоторые бармены кладут в него магниты, чтобы уменьшить внутренний объем и снизить расход спиртного. Однако визуально вам будет казаться, что бармен щедро добавил горячительного в ваш коктейль, особенно если бокал будет овальной формы, и вы не сможете «на глазок» прикинуть точный объем.

3. Барный гейзер

Дозатор, который навинчивают на бутылки, чтобы наливать жидкость равномерной и красивой струей, называют гейзером, и создан он не только для удобства. С его помощью создается визуальный эффект, что бармен долго наливает в ваш бокал большое количество алкоголя.

4. Все дело в трубке

Умелые бармены могут аккуратно заправить алкоголь в коктейльную трубочку или предварительно подержать ее в спирте. При первом глотке вам покажется, что напиток очень крепкий, хотя внутри спиртного будет всего лишь несколько капель.

5. Бесплатные закуски

Обычно предприимчивые бармены могут предложить бесплатные закуски к вашему напитку: соленые снеки, чипсы, орешки. Это делается специально, чтобы вам потом захотелось пить еще больше, а значит, вы наверняка будете заказывать новые коктейли.

6. Другие пропорции

Бармены нередко используют и другой подход, чтобы завоевать ваше доверие. К примеру, они могут добавлять меньше содовой, чтобы напиток казался более крепким, хотя количество спиртного в бокале при этом остается неизменным. Вы просто выпиваете его быстрее и заказываете новый, так как считаете, что бармену вы очень понравились, раз он так щедро добавил алкоголя в ваш бокал.

7. Дегустируйте, а не выбирайте глазами

Самый простой трюк, когда алкоголь в бутылке может быть всего лишь дешевым аналогом или подделкой премиального напитка.

8. Дизайнерская посуда

Опытные бармены предпочитают наливать напитки в темные или матовые стаканы с толстым дном, чтобы казалось, что внутри больше жидкости, чем есть на самом деле.

9. Просто добавь воды

Вы никогда не удивлялись, почему так много льда остается, когда вы уже выпили до дна свой любимый алкогольный микс? Чтобы лед в вашем коктейле не таял слишком быстро, бармены могут разбавлять ваш напиток обычной холодной водой. Лед в холодной воде растворяется медленнее и, как следствие, меньше разбавляет алкоголь, которого и без того мало в напитке.

10. Спецзаказ

Если вы хотите заказать ваш любимый коктейль, но его нет в меню, то будьте готовы к тому, что бармен с удовольствием вам его приготовит, но обязательно из самых дорогих ингредиентов. Скорее всего, элитный алкоголь не будет использоваться, но счет будет предъявлен королевский.

11. Больше пены

Недобросовестные бармены могут запросто недолить около 50–80 мл пива в кружку объемом 0,5 л, а затем миксером или блендером взбить пену до краев бокала. Если вы сидите за барной стойкой, то не торопитесь дегустировать хмельной напиток, а подождите, пока пена осядет, и вежливо попросите долить.

12. Деньги из воздуха

Бармены — люди очень креативные, и порой они создают легендарные коктейли, которые получают мировую известность. Однако есть и те, кто изобретает новые способы приготовления элитных напитков из простых и дешевых ингредиентов. Так, «коньяк» можно получить путем смешивания водки, перца и крепкого чая, а «шампанское» можно создать с помощью самого дешевого белого вина и сифона, который добавит необходимых пузырьков в напиток.