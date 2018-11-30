Ученые выяснили, сколько нужно спать людям разных возрастов

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Многие из нас знакомы с понятием «биологические часы» и знают, что соблюдение циклов сна благотворно влияет на здоровье. Мы привыкли думать, что 7–8 часов отдыха вполне достаточно. Но это не всегда так.

AdMe.ru решил узнать, как возраст влияет на количество времени, необходимого человеку для того, чтобы выспаться.

Недостаток сна

Мы часто ждем выходных, чтобы наконец выспаться. Но в будние дни тоже не стоит пренебрегать сном — даже ради просмотра новой серии любимого сериала. Недосыпание негативно сказывается на всех дальнейших попытках отдыха. Кроме этого, оно оказывает пагубное влияние на здоровье: ослабляет иммунитет и может привести к довольно серьезным последствиям.

Систематическое недосыпание способствует развитию таких проблем и заболеваний:

Хроническая усталость

Депрессия

Изменение гормонального фона

Сердечно-сосудистые заболевания

Нарушения зрения

Сахарный диабет

Кроме того, недостаток сна пагубно отражается на внешности. В результате могут появиться лишний вес, темные круги под глазами, бледность и нездоровый цвет лица. Также недосыпание ведет к рассеянности внимания, снижению работоспособности и преждевременному старению.

Возраст и сон

Вместе с тем возраст влияет не только на здоровье и общее состояние организма. Ученые установили связь между возрастом и количеством часов, необходимых человеку для полноценного отдыха.

0–3 месяца: 14–17 часов

4–11 месяцев: 12–15 часов

1–2 года: 11–14 часов

3–5 лет: 10–13 часов

6–13 лет: 9–11 часов

14–17 лет: 8–10 часов

18–25 лет: 7–9 часов

26–64 года: 7–9 часов

65+ лет: 7–8 часов

Чем старше человек, тем меньше ему нужно времени для восстановления организма. Младенцам до 3 месяцев требуется наибольшее количество сна. Детям и подросткам рекомендуется спать не менее 8 часов в сутки. А по достижении 18 лет необходимое количество сна снижается и достигает минимальных значений после 65 лет. Но не стоит забывать и об индивидуальных особенностях организма, которые могут вносить свои коррективы в указанные цифры.

Улучшение качества сна

Важно обращать внимание не только на продолжительность, но и на качество отдыха. Эти советы помогут вам высыпаться и чувствовать себя бодрыми:

Помните, что бодрствовать необходимо днем, а спать ночью. Нарушение этого графика может привести к сбою биологических часов.

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Перед сном не употребляйте тонизирующие напитки.

Не переедайте за ужином.

Создайте в спальне уютную атмосферу.

Выберите удобную кровать и качественное постельное белье.

Небольшая прогулка на свежем воздухе поможет быстрее уснуть.

Старайтесь не пользоваться гаджетами перед сном.

Обратите внимание на физическую активность и техники расслабления.

Сколько времени вам обычно требуется, чтобы выспаться? И как вы расслабляетесь перед тем, как лечь спать?