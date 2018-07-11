Ученые выяснили, сколько кофе нужно пить в день и почему он полезен для организма

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В начале 2018 года калифорнийские чиновники выступили с инициативой обязать продавцов кофе размещать на продукции предупреждающие знаки о вреде этого напитка для здоровья человека. Фактически это должно было выглядеть примерно как предупреждения на сигаретах или алкогольной продукции. Позднее, правда, от инициативы отказались. Но это стало лишним подтверждением тому, что споры о пользе и вреде этого напитка утихнут не скоро.

AdMe.ru заинтересовался этой информацией и проверил, что о кофе говорят новейшие исследования ученых из разных стран мира.

Сколько кофе пить не вредно

Большой обзор научной литературы по кофе, опубликованный в «Британском медицинском журнале», показал, что выпивать по 3–4 чашки черного кофе в день полезно для здоровья в целом. Согласно исследованиям, умеренное употребление кофе снижает риск развития некоторых конкретных видов рака и других заболеваний. Единственная категория риска в таком случае — беременные женщины. Употребление кофе в таких количествах для них связано с риском рождения детей с недостаточным весом.

Несмотря на то, что кофе нередко связывают с проблемами с сердцем, исследования, проведенные американскими учеными на большой выборке, говорят о том, что регулярное употребление кофе связано с более низким уровнем распространения атеросклероза коронарных артерий. И в исследовании американцев речь также идет о 3 чашках кофе. Дополняет картину эксперимент немецких биологов из Дюссельдорфа. Они установили, что 4 чашки кофе в день положительно влияют на активность клеток сердца и их способность к восстановлению. Мыши, пережившие сердечный приступ, в течение 10 дней получали кофеин вместе с водой. Их доза кофеина равнялась той, что получает человек, выпивая по 4 чашки кофе в день.

Употребление бодрящего напитка тесно связано с офисной культурой. Казалось бы, кроме бодрости духа, никакой пользы от этого нет. Но ученые провели специальное исследование, в ходе которого установили, что употребление кофе в условиях постоянной работы за компьютером способствует снижению болевых ощущений в спине и шее. Другими словами, кофеин блокирует болевые ощущения, и офисные будни проходят комфортнее. Тем не менее, как и в случае с бодрящим эффектом, эти свойства кофе временные и не являются панацеей от реальных причин заболевания.

Кофе «по часам» = +64 % к эффективности

Одним из побочных эффектов употребления кофе, согласно данным ученых из США, является нарушение сна. Чтобы минимизировать эти побочные эффекты и усилить положительное влияние кофеина на работоспособность потребителей, ученые создали математическую модель, которая должна показать, когда именно нужно употреблять кофе, а когда от этого лучше воздержаться. Расчеты проводились по заказу армии США. Впервые технология, которая пока держится в секрете, будет применена на базе американских вооруженных сил, и впоследствии, возможно, ее внедрят среди простых потребителей. Известно, что алгоритм предполагает употребление кофе «по часам». Чтобы определить дозировку, человек отвечает на ряд контрольных вопросов, которые учитывают необходимое время активности, сна, массу тела, показатели артериального давления и другие важные факторы, сообщает Journal of Sleep Research.

Несколько советов по грамотному употреблению кофе

3–4 чашки в день — не больше! И лучше все же делать это не каждый день.

Стандартная чашка в таких исследованиях — это то, что вы можете легко найти на каждой кухне: стандартная кружка в 8 унций (чуть больше 220 г). Если вы заказываете кофе в кафе или ресторане быстрого питания, то предлагаемый вам в подобных заведениях объем примерно в 1,5–2 раза больше стандартной чашки.

Способ приготовления кофе тоже играет важную роль. Приготовление кофе открытым способом не дает возможности улавливать вредные масла и алкалоиды, которые оказывают негативное воздействие на организм человека, кофеварка же снабжена специальными фильтрами, способными помочь в решении данной проблемы. Вопрос о вкусе кофе, приготовленного разными способами, мы при этом выносим за скобки.

При беременности необходимо ограничивать потребление кофе.

Любые добавки, которые вы используете при употреблении кофе, например молоко или сахар, сказываются на качестве напитка: как минимум вы получаете куда более калорийный продукт. Кроме того, добавки могут снижать положительный эффект от употребления кофе.

Тем, кто пьет кофе, чтобы взбодриться, следует помнить, что кофе лишь откладывает усталость. Кофеин блокирует восприимчивость рецепторов к аденозину, «гормону сна», но со временем кофеин выводится из организма, и аденозин вновь начинает восприниматься рецепторами. К тому же организм постепенно начинает привыкать к кофе.

Растворимый кофе и кофе молотый — это вовсе не одно и то же. О вреде для организма растворимых заменителей известно немного, но отсутствие пользы уже доказано.