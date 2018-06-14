Непонятные фишки отелей сводили нас с ума, но теперь мы выяснили, что они означают

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Мы любим отели за возможность отдохнуть от надоевшей домашней рутины. Возвращаешься в номер, а там уже убрано, мусор вынесли и одеяло заправили в пододеяльник. Но некоторые действия персонала гостиниц просто сбивают с толку и почему-то повторяются из раза в раз, где бы мы ни останавливались. В этой статье мы расскажем об 11 непонятных фишках гостиничного бизнеса, которые вводили нас в замешательство.

AdMe.ru разобрался в маленьких секретах сферы гостеприимства и делится этим с вами. Обратите внимание на бонус в конце статьи.

1. Зачем в отелях и ресторанах проделывают дырки в мусорном ведре

Вы когда-нибудь замечали, что переполненный пакет с мусором сложно вытащить из ведра? Часто ведро поднимается вверх вместе с ним. Сотрудники сферы обслуживания придумали решение этой проблемы, которое пригодится и в быту. Нужно просверлить в ведре отверстия, они пропустят воздух и не дадут образоваться вакууму, который словно склеивает мусорный пакет и ведро. В этом случае мусор вытаскивается легко и быстро.

2. Зачем в ящик прикроватной тумбочки кладут Библию

Эту традицию придумали в конце XIX века христиане из ассоциации «Гедеон». Они распространяли «слово Божье» по всему миру и решили отправить копии Библии в каждый отель, чтобы постояльцы могли знакомиться с Писанием. Сегодня в некоторых отелях по просьбе гостя в номер могут принести также Коран или Тору и даже конституцию.

«Конституция Соединенных Штатов Америки. Декларация независимости».

3. Почему в гостиничных номерах покрывала такие узкие

Саше — так называется дорожка, которой застилается изножье кровати, — это уже закрепившийся тренд в гостиничном бизнесе. Покрывала не приспособлены для частых стирок, и накрывать ими всю постель считается негигиеничным. К тому же для саше нужно в 3 раза меньше ткани, что значительно экономит бюджет, а этот факт греет душу владельцев даже самых дорогих гостиниц мира.

4. Зачем в коктейль для одного кладут 2 соломинки

С 2 трубочками обычно подают напитки с большим количеством колотого льда. Лед всплывает наверх и образует пробку, не пропуская воздух в нижнюю часть бокала. Из-за этого напиток плохо тянется. Вторая трубочка позволяет эту пробку откупорить, воздух поступает на дно, и пить становится проще.

5. Зачем края одеяла прячут под матрас

Такой способ заправлять постель называется «конвертик», и в сферу гостеприимства он перекочевал из армии. Так края одеяла не свисают и не пачкаются о пол, а кровать выглядит аккуратно. Есть и другая версия, согласно которой раньше, до появления центрального отопления, под одеяла постояльцам отелей клали грелку, а «конвертик» помогал сохранить тепло.

6. Зачем в гостиничных номерах нужен телефон в ванной

В ванной комнате иногда происходят несчастные случаи: сердечные приступы, травмы, может сломаться дверной замок. В хороших отелях для таких ситуаций в уборной предусмотрен телефон — он поможет постояльцу вовремя позвать на помощь, ведь мобильный с собой в эту комнату берут редко.

7. Почему во всех отелях белое постельное белье

Белоснежная кровать в центре номера вызывает у нас ощущение тщательно проведенной уборки, даже если горничная всего лишь поменяла постельное белье. Это связано с психологическим восприятием цвета — он ассоциируется с чистотой. Еще один бонус от белого текстиля — его не нужно сортировать при стирке, по этой же причине халаты и полотенца в отелях тоже белые.

8. Почему в некоторых гостиницах нет номера 420

На североамериканском континенте любители дурманящих веществ используют число 420 как код для своих вечеринок. Этот сленг распространился по всему миру, и неудивительно, что владельцы отелей стараются избегать всякого намека на эти действия. Некоторые даже меняют таблички на дверях комнат под номером 420. Иногда можно встретить весьма необычные примеры.

9. Зачем в туалете гостиничного номера пакеты

Эти гигиенические пакеты обычно располагаются возле унитаза. Их предлагают постояльцам, чтобы выбросить в мусорное ведро то, что не предназначено для чужих глаз, например женские средства гигиены. Эти пакеты помогают владельцам отелей не только позаботиться о комфорте своих гостей, но и обезопасить канализационную систему от засоров из-за посторонних предметов.

10. Зачем пульты от телевизора и кондиционера хранят в полиэтилене

Пульт — самый грязный предмет в номере, который трогали руками тысячи постояльцев. В хороших гостиницах горничные не забывают о его дезинфекции специальными средствами, после чего упаковывают чистый пульт в пакетик. В более дорогих отелях пульты просто меняют на водонепроницаемые и моют как все остальные предметы в номере.

11. Зачем горничные заворачивают край туалетной бумаги

Исследователь меметик Сьюзан Блэкмор называет это явление одним из популярных мемов современной культуры, символом, который ничего не значит, но передается от человека к человеку. Но в гостиничном бизнесе принято считать, что сворачивать конвертиком туалетную бумагу гигиенично. Так гость будет уверен, что номер никем не использовался после уборки и оторвет ту часть бумаги, к которой прикасалась горничная. Некоторые даже превращают это действие в настоящее искусство.

Бонус: полотенце в этом отеле защищено от кражи датчиком

«Технология радиочастотной идентификации».

Напишите в комментариях, какие странности вы встречали в отелях и удалось ли их разгадать.