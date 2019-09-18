У меня нашли меланому, и я хочу рассказать о том, как вовремя обнаружить это заболевание

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Меланома — один из самых агрессивных и опасных видов рака. Но чем раньше удастся диагностировать это заболевание, тем выше шансы полностью выздороветь. Герою нашей статьи Александру Шутю повезло: он вовремя забил тревогу, и врачи обнаружили у него меланому на ранней стадии. В своем твиттере он подробно рассказал о случившейся с ним истории в надежде на то, что это может спасти кому-то жизнь.