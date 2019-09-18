У меня нашли меланому, и я хочу рассказать о том, как вовремя обнаружить это заболевание
Меланома — один из самых агрессивных и опасных видов рака. Но чем раньше удастся диагностировать это заболевание, тем выше шансы полностью выздороветь. Герою нашей статьи Александру Шутю повезло: он вовремя забил тревогу, и врачи обнаружили у него меланому на ранней стадии. В своем твиттере он подробно рассказал о случившейся с ним истории в надежде на то, что это может спасти кому-то жизнь.
AdMe.ru предлагает внимательно ознакомиться с этим материалом и не откладывать визит к врачу, если у вас возникли подозрения. Статья рецензирована лечащим врачом Александра, но не заменит консультации специалиста и не является научной, а носит ознакомительный характер.
- Этим летом у меня обнаружили меланому ‒ опасное онкологическое заболевание. Ее еще называют «королевой рака». И поскольку мы все в группе риска, посвящаю этот тред меланоме: как вовремя ее обнаружить и вылечить.
- Меланома может быть у каждого из вас. В последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости меланомой. Виной тому мода на загар. Ультрафиолет ‒ основная и главная причина возникновения этой опухоли.
- Исходя из названия меланома развивается из меланоцитов ‒ клеток, отвечающих за выработку меланина. Это пигмент, отвечающий за цвет кожи, волос, радужной оболочки. Именно благодаря меланину африканцы черные, а белые люди темнеют после пребывания на солнце.
- Сначала она может никак не беспокоить. На этом этапе достаточно удалить саму родинку и участок кожи вокруг нее. И забыть о раке.
- Но у нас мало кто знает, как определять подозрительные родинки, и приходят к врачам, когда эта маленькая родинка начитает беспокоить: расти, возвышаться над уровнем кожи, изъязвляться и кровоточить. На этом этапе заболевания в организме уже могут быть метастазы.
- Опасна меланома не только тем, что не проявляет себя на ранних стадиях, но и тем, что ведет себя крайне агрессивно при метастазировании. К тому же сами клетки меланомы быстро распространяются по организму и плохо реагируют на химиотерапию.
- Теперь о ранней диагностике меланомы, которая с вероятностью 95–98 % спасла мне жизнь. Мою опухоль обнаружили на ранней стадии и удалили. Распространиться по организму она не успела. Но точно это можно будет утверждать лет через 5.
- Пока нужен постоянный контроль онколога. УЗИ лимфоузлов, компьютерная томография, самоосмотр кожных покровов.
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Вот так выглядела моя меланома. Она ничем не отличалась от остальных родинок на теле. Рядом она же, если посмотреть на нее через специальный прибор — дерматоскоп.
- Я знал о меланоме, что это такое и как диагностируется. Поэтому просто пошел проверить свои родинки. Я подозревал другие родинки в злокачественности. Но меланомой оказалась совсем неприметная.
- Задача этого треда — заставить вас поднять свою попу и пойти к дерматологу. Вместе с ним составить карту родинок и раз в год проверять состояние кожи. Но сначала провести самоосмотр.
- Существует несколько критериев «плохих» родинок. Они все распределяются по методу A, B, C, D, E (об этом методе AdMe.ru подробнее рассказывал здесь):
А (Asymmetry) ‒ асимметрия. Если родинка асимметричная — идите у дерматологу.
В (Border) ‒ неправильные нечеткие очертания (границы). Увидели такое — вперед к врачу.
С (Color) ‒ разнородная окраска. Если цвет родинки различается или она начала тускнеть, бегом к врачу!
D (Diameter) ‒ родинка стала расти в диаметре или изначально большого размера? К врачу, и не тяните!
Е (Evolution) ‒ изменения в родинке. Рост, уменьшение, выпирание — ну вы поняли, к кому бежать.
- И, конечно, любители и любительницы соляриев и красивого загара, забудьте о соляриях, не загорайте на солнце с 10:00 до 16:00, используйте солнцезащитные кремы.
- По всем признакам я был вне зоны риска: шатен, кареглазый, смуглая кожа. Так что не расслабляйтесь. Следите за кожей, все мы сгорали на солнце.
- Болеют ли меланомой темнокожие? Еще как. Самая знаменитая чернокожая жертва меланомы ‒ Боб Марли. Он мог бы выжить, но отказался по религиозным соображениям от ампутации большого пальца ноги, на котором и появилась меланома.
- Если после посещения дерматолога ваши родинки в норме, выдыхайте и следите за ними самостоятельно. Особое внимание — новым родинкам. Старые редко перерождаются в меланому.
- Если же после осмотра у врача возникнут сомнения насчет родинки ‒ удаляйте. Но! Только СКАЛЬПЕЛЕМ, с отступом от края родинки, и обязательно отправляйте на гистологию. Никаких лазеров и коагуляторов! При «выжигании» гистология не даст точного результата, и, если это была меланома, через пару лет вас ждет сюрприз в виде метастазов.
- Если вам все-таки поставили диагноз, отнеситесь к этому как к вызову. Медицина в лечении онкологических заболеваний идет семимильными шагами, а ранние стадии рака излечимы. Не бойтесь!
Фото на превью observerua / twitter.com