Как тренируются модели Victoria’s Secret, чтобы получить стройные и красивые ноги
Главное оружие любой модели — это ноги, поэтому ангелы Victoria’s Secret уделяют их тренировке особое внимание. Персональный тренер моделей Джастин Гелбанд и сами модели рассказали, как тренироваться, чтобы ноги оставались стройными и не добавилось лишнего объема в мышцах.
Изучив советы инструктора и моделей AdMe.ru рассказывает, какие упражнения и с какой интенсивностью стоит выполнять, чтобы ноги были красивыми и не перекачанными.
Разминка
Сжигать жир в одном месте невозможно. Поэтому, чтобы избавиться от жировой прослойки и сделать ноги стройнее, важно добавить кардионагрузку, которая поможет подготовить тело к тренировке и сбросить вес.
«Плавание, бег, езда на велосипеде — вещи, которые могут легко войти в привычку и быстро приведут в форму любого. Хорошее кардио важнее, чем сами тренировки», — говорит инструктор Джастин Гелбанд.
Поэтому перед любой тренировкой модели Victoria’s Secret проводят 15–30 минут на беговой дорожке или прыгают на скакалке.
- Если под рукой нет тренажеров, то можно использовать упражнение «прыжки ноги вместе, ноги врозь» в течение 40 секунд. Затем бег на месте с поднятием колен по 30 секунд с перерывами 10 секунд.
Вариант 1: фитнес-резинка
Упражнение с железом может увеличить объем ног. Поэтому лучше регулярно выполнять простые упражнения и не перегружать мышцы.
Фитнес-резинка — один из самых популярных спортивных аксессуаров в инвентаре моделей. Резинка создает сопротивление, воздействует на все мышцы ног и не перегружает их.
Наденьте фитнес-резинку на ноги в районе щиколоток и расставьте ноги на ширину плеч или чуть шире. При этом резинка должна быть хорошо натянута. Далее начинайте приседать и делать шаги в стороны — обеими ногами по очереди.
Затем делайте махи ногами в сторону и вперед по 10–12 раз на каждую ногу. Резинку можно заменить утяжелителями. Или выполнять без них, но тогда количество нужно увеличить в 2–3 раза.
Вариант 2: коврик
Если под рукой нет резинки для фитнеса, то можно выполнять упражнения на коврике. Начните с махов ног в стороны лежа на боку. По 10–15 раз на каждую сторону с утяжелителями или по 20–30 раз без них на каждую ногу.
Махи назад — одно из самых действенных упражнений, чтобы проработать бедра и ягодицы. Встаньте на четвереньки, упритесь локтями в пол и выполняйте махи назад — по 15–20 махов каждой ногой.
Третье упражнение — это поднятие таза лежа на спине. Лягте на спину, вытяните руки вдоль пола ладонями вниз и поднимайте таз. Выполните 10–20 подъемов.
Упражнение обеспечивает равномерную нагрузку на ягодицы и бицепсы бедер. Это позволяет улучшить рельеф ног, бедер и придает им правильную форму. Кстати, упражнение можно сделать более эффективным, если зажать между коленями груз, например гимнастический мяч.
Растяжка
Растяжка в конце тренировки делает мышцы более пластичными и эластичными, а ноги становятся красивыми и не будут выглядеть перекачанными. Кроме того, мышцы после растяжки будут восстанавливаться быстрее, говорит тренер моделей.
Тут моделям Victoria’s Secret предоставляется полная свобода в выборе упражнений по растяжке. Они используют упражнения из пилатеса, йоги, сидят в позе бабочки и используют базовые упражнения по растяжке.
Попробуйте лечь на спину и поочередно притянуть колени к груди. Сядьте и попытайтесь медленно дотянуться до носочков.
Или встаньте, возьмитесь на щиколотку и медленно потяните ногу назад, пытаясь достать пяткой до ягодицы. При этом хорошо растягиваются мышцы бедра и тренируется баланс.