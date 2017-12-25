Как тренируются модели Victoria’s Secret, чтобы получить стройные и красивые ноги

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Главное оружие любой модели — это ноги, поэтому ангелы Victoria’s Secret уделяют их тренировке особое внимание. Персональный тренер моделей Джастин Гелбанд и сами модели рассказали, как тренироваться, чтобы ноги оставались стройными и не добавилось лишнего объема в мышцах. Изучив советы инструктора и моделей AdMe.ru рассказывает, какие упражнения и с какой интенсивностью стоит выполнять, чтобы ноги были красивыми и не перекачанными.

Разминка

Сжигать жир в одном месте невозможно. Поэтому, чтобы избавиться от жировой прослойки и сделать ноги стройнее, важно добавить кардионагрузку, которая поможет подготовить тело к тренировке и сбросить вес. «Плавание, бег, езда на велосипеде — вещи, которые могут легко войти в привычку и быстро приведут в форму любого. Хорошее кардио важнее, чем сами тренировки», — говорит инструктор Джастин Гелбанд.

Поэтому перед любой тренировкой модели Victoria’s Secret проводят 15–30 минут на беговой дорожке или прыгают на скакалке. Если под рукой нет тренажеров, то можно использовать упражнение «прыжки ноги вместе, ноги врозь» в течение 40 секунд. Затем бег на месте с поднятием колен по 30 секунд с перерывами 10 секунд.

Вариант 1: фитнес-резинка

Упражнение с железом может увеличить объем ног. Поэтому лучше регулярно выполнять простые упражнения и не перегружать мышцы.

Фитнес-резинка — один из самых популярных спортивных аксессуаров в инвентаре моделей. Резинка создает сопротивление, воздействует на все мышцы ног и не перегружает их. Наденьте фитнес-резинку на ноги в районе щиколоток и расставьте ноги на ширину плеч или чуть шире. При этом резинка должна быть хорошо натянута. Далее начинайте приседать и делать шаги в стороны — обеими ногами по очереди.

Затем делайте махи ногами в сторону и вперед по 10–12 раз на каждую ногу. Резинку можно заменить утяжелителями. Или выполнять без них, но тогда количество нужно увеличить в 2–3 раза.

Вариант 2: коврик

Если под рукой нет резинки для фитнеса, то можно выполнять упражнения на коврике. Начните с махов ног в стороны лежа на боку. По 10–15 раз на каждую сторону с утяжелителями или по 20–30 раз без них на каждую ногу.

Махи назад — одно из самых действенных упражнений, чтобы проработать бедра и ягодицы. Встаньте на четвереньки, упритесь локтями в пол и выполняйте махи назад — по 15–20 махов каждой ногой.

Третье упражнение — это поднятие таза лежа на спине. Лягте на спину, вытяните руки вдоль пола ладонями вниз и поднимайте таз. Выполните 10–20 подъемов. Упражнение обеспечивает равномерную нагрузку на ягодицы и бицепсы бедер. Это позволяет улучшить рельеф ног, бедер и придает им правильную форму. Кстати, упражнение можно сделать более эффективным, если зажать между коленями груз, например гимнастический мяч.

Растяжка

Растяжка в конце тренировки делает мышцы более пластичными и эластичными, а ноги становятся красивыми и не будут выглядеть перекачанными. Кроме того, мышцы после растяжки будут восстанавливаться быстрее, говорит тренер моделей.

Тут моделям Victoria’s Secret предоставляется полная свобода в выборе упражнений по растяжке. Они используют упражнения из пилатеса, йоги, сидят в позе бабочки и используют базовые упражнения по растяжке. Попробуйте лечь на спину и поочередно притянуть колени к груди. Сядьте и попытайтесь медленно дотянуться до носочков.