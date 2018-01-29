Только самые внимательные люди смогут найти все отличия на этих 11 кадрах

При просмотре любимых сериалов каждый кадр становится как старый знакомый, которого очень хорошо знаешь, и удивить он уже не способен. Но что, если мы проверим ваше внимание, изменив мелкие детали? Отгадайте, что с этими снимками не так.

Мы в AdMe.ru, правда, до сих пор не можем все отыскать.

1. Теория Большого взрыва. Найдите 3 отличия

2. Игра престолов. Найдите 2 отличия

© hbo  

3. Друзья. Найдите 3 отличия

4. Во все тяжкие. Найдите 3 отличия

© amc  

5. Твин Пикс. Найдите 3 отличия

6. Шерлок. Найдите 3 отличия

© bbc  

7. Секретные материалы. Найдите 2 отличия

8. Секс в большом городе. Найдите 5 отличий

© hbo  

9. Доктор Кто. Найдите 3 отличия

10. Остаться в живых. Найдите 2 отличия

© abc  

11. Викинги. Найдите 3 отличия

© mgm  

Фото на превью hbo

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7 Комментарии
  • 29 января 2018
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  • 25850

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