Только самые внимательные люди смогут найти все отличия на этих 11 кадрах
При просмотре любимых сериалов каждый кадр становится как старый знакомый, которого очень хорошо знаешь, и удивить он уже не способен. Но что, если мы проверим ваше внимание, изменив мелкие детали? Отгадайте, что с этими снимками не так.
Мы в AdMe.ru, правда, до сих пор не можем все отыскать.
1. Теория Большого взрыва. Найдите 3 отличия
2. Игра престолов. Найдите 2 отличия
3. Друзья. Найдите 3 отличия
4. Во все тяжкие. Найдите 3 отличия
5. Твин Пикс. Найдите 3 отличия
6. Шерлок. Найдите 3 отличия
7. Секретные материалы. Найдите 2 отличия
8. Секс в большом городе. Найдите 5 отличий
9. Доктор Кто. Найдите 3 отличия
10. Остаться в живых. Найдите 2 отличия
11. Викинги. Найдите 3 отличия
Фото на превью hbo