То, как вы поправляетесь, подскажет, как вам нужно худеть

  • 3
  • 38
  • 2
  • 18.1k

Есть много способов избавиться от лишнего веса. Однако то, что эффективно для одного человека, может оказаться совершенно бесполезным для другого. И все из-за особенностей строения нашего тела: мы по-разному набираем и теряем вес. Согласно исследованиям, есть 6 видов ожирения, которые различаются по тому, где в первую очередь скапливаются лишние килограммы.

AdMe.ru узнал, как наиболее эффективно похудеть: стоит только выяснить тип вашего телосложения.

1. Первой поправляется верхняя часть тела

Причина:

Вы начинаете поправляться, если потребляете больше калорий, чем сжигаете, поэтому основными причинами ожирения этого типа являются переедание и бездействие.

Как похудеть:

  • Занимайтесь аэробикой, так как вам важно сжигать много калорий. Гуляйте, бегайте, плавайте как минимум по 30 минут в день.
  • Исключите из рациона рафинированный сахар и сладкие напитки.

2. Первой поправляется нижняя часть живота

Причина:

Вы начинаете поправляться из-за стресса, депрессии, усталости.

Как похудеть:

  • Избегайте стрессовых ситуаций: иначе избыток гормона кортизола приведет к скоплению жира в нижней части живота.
  • Пейте больше зеленого чая, который успокаивает и помогает сжигать жир. Медитируйте и выполняйте дыхательные практики.

3. Первой поправляется нижняя часть тела

Причина:

Одна из причин того, что вы поправляетесь, — наличие глютена в продуктах, которые вы используете при готовке. Рассмотрите вариант безглютеновой диеты.

Как похудеть:

  • Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком. Так вы натренируете именно ноги.
  • Не забывайте завтракать. Первый прием пищи поможет повысить уровень метаболизма. Вы не будете чувствовать себя слишком голодным, а значит, съедите меньше в обед.

4. Первым поправляется живот

Причина:

Чрезмерное потребление алкоголя — вот вероятная причина того, что вы поправились.

Как похудеть:

  • Сократите количество алкоголя, так как он очень калорийный и к тому же вредный.
  • Ешьте чаще, но маленькими порциями: это улучшит ваш метаболизм, а живот сделает плоским.

5. Первыми поправляются ноги

Причина:

Так поправляются женщины с венозной недостаточностью или во время беременности.

Как похудеть:

  • Избегайте соли: она задерживает воду в организме.
  • Не сидите на месте дольше 30 минут, постоянно вставайте и разминайтесь. Если у вас есть возможность, как можно чаще ложитесь и поднимайте ноги вверх: это снизит отечность ног.

6. Первыми поправляются живот и спина

Причина:

Скорее всего, если вы поправляетесь таким образом, то ведете малоподвижный образ жизни.

Как похудеть:

Конечно же, важно помнить, что здоровый образ жизни и физическая активность — залог стройной фигуры.

Расскажите в комментариях, к какому из представленных типов вы себя определили.

Фото на превью depositphotos

  • 3
  • 38
  • 2
  • 18.1k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!