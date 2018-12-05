То, как вы поправляетесь, подскажет, как вам нужно худеть

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Есть много способов избавиться от лишнего веса. Однако то, что эффективно для одного человека, может оказаться совершенно бесполезным для другого. И все из-за особенностей строения нашего тела: мы по-разному набираем и теряем вес. Согласно исследованиям, есть 6 видов ожирения, которые различаются по тому, где в первую очередь скапливаются лишние килограммы.

AdMe.ru узнал, как наиболее эффективно похудеть: стоит только выяснить тип вашего телосложения.

1. Первой поправляется верхняя часть тела

Причина: Вы начинаете поправляться, если потребляете больше калорий, чем сжигаете, поэтому основными причинами ожирения этого типа являются переедание и бездействие. Как похудеть: Занимайтесь аэробикой, так как вам важно сжигать много калорий. Гуляйте, бегайте, плавайте как минимум по 30 минут в день.

Исключите из рациона рафинированный сахар и сладкие напитки.

2. Первой поправляется нижняя часть живота

Причина: Вы начинаете поправляться из-за стресса, депрессии, усталости. Как похудеть: Избегайте стрессовых ситуаций: иначе избыток гормона кортизола приведет к скоплению жира в нижней части живота.

Пейте больше зеленого чая, который успокаивает и помогает сжигать жир. Медитируйте и выполняйте дыхательные практики.

3. Первой поправляется нижняя часть тела

Причина: Одна из причин того, что вы поправляетесь, — наличие глютена в продуктах, которые вы используете при готовке. Рассмотрите вариант безглютеновой диеты. Как похудеть: Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком. Так вы натренируете именно ноги.

Не забывайте завтракать. Первый прием пищи поможет повысить уровень метаболизма. Вы не будете чувствовать себя слишком голодным, а значит, съедите меньше в обед.

4. Первым поправляется живот

Причина: Чрезмерное потребление алкоголя — вот вероятная причина того, что вы поправились. Как похудеть: Сократите количество алкоголя, так как он очень калорийный и к тому же вредный.

Ешьте чаще, но маленькими порциями: это улучшит ваш метаболизм, а живот сделает плоским.

5. Первыми поправляются ноги

Причина: Так поправляются женщины с венозной недостаточностью или во время беременности. Как похудеть: Избегайте соли: она задерживает воду в организме.

Не сидите на месте дольше 30 минут, постоянно вставайте и разминайтесь. Если у вас есть возможность, как можно чаще ложитесь и поднимайте ноги вверх: это снизит отечность ног.

6. Первыми поправляются живот и спина

Причина: Скорее всего, если вы поправляетесь таким образом, то ведете малоподвижный образ жизни. Как похудеть: Удостоверьтесь, что вы высыпаетесь, так как недосып ведет к увеличению аппетита.

Ешьте продукты, богатые клетчаткой, которые помогают абсорбировать калории и сделают вашу талию тоньше.

Конечно же, важно помнить, что здоровый образ жизни и физическая активность — залог стройной фигуры. Расскажите в комментариях, к какому из представленных типов вы себя определили.