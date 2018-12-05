То, как вы поправляетесь, подскажет, как вам нужно худеть
Есть много способов избавиться от лишнего веса. Однако то, что эффективно для одного человека, может оказаться совершенно бесполезным для другого. И все из-за особенностей строения нашего тела: мы по-разному набираем и теряем вес. Согласно исследованиям, есть 6 видов ожирения, которые различаются по тому, где в первую очередь скапливаются лишние килограммы.
AdMe.ru узнал, как наиболее эффективно похудеть: стоит только выяснить тип вашего телосложения.
1. Первой поправляется верхняя часть тела
Причина:
Вы начинаете поправляться, если потребляете больше калорий, чем сжигаете, поэтому основными причинами ожирения этого типа являются переедание и бездействие.
Как похудеть:
- Занимайтесь аэробикой, так как вам важно сжигать много калорий. Гуляйте, бегайте, плавайте как минимум по 30 минут в день.
- Исключите из рациона рафинированный сахар и сладкие напитки.
2. Первой поправляется нижняя часть живота
Причина:
Вы начинаете поправляться из-за стресса, депрессии, усталости.
Как похудеть:
- Избегайте стрессовых ситуаций: иначе избыток гормона кортизола приведет к скоплению жира в нижней части живота.
- Пейте больше зеленого чая, который успокаивает и помогает сжигать жир. Медитируйте и выполняйте дыхательные практики.
3. Первой поправляется нижняя часть тела
Причина:
Одна из причин того, что вы поправляетесь, — наличие глютена в продуктах, которые вы используете при готовке. Рассмотрите вариант безглютеновой диеты.
Как похудеть:
- Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком. Так вы натренируете именно ноги.
- Не забывайте завтракать. Первый прием пищи поможет повысить уровень метаболизма. Вы не будете чувствовать себя слишком голодным, а значит, съедите меньше в обед.
4. Первым поправляется живот
Причина:
Чрезмерное потребление алкоголя — вот вероятная причина того, что вы поправились.
Как похудеть:
- Сократите количество алкоголя, так как он очень калорийный и к тому же вредный.
- Ешьте чаще, но маленькими порциями: это улучшит ваш метаболизм, а живот сделает плоским.
5. Первыми поправляются ноги
Причина:
Так поправляются женщины с венозной недостаточностью или во время беременности.
Как похудеть:
- Избегайте соли: она задерживает воду в организме.
- Не сидите на месте дольше 30 минут, постоянно вставайте и разминайтесь. Если у вас есть возможность, как можно чаще ложитесь и поднимайте ноги вверх: это снизит отечность ног.
6. Первыми поправляются живот и спина
Причина:
Скорее всего, если вы поправляетесь таким образом, то ведете малоподвижный образ жизни.
Как похудеть:
- Удостоверьтесь, что вы высыпаетесь, так как недосып ведет к увеличению аппетита.
- Ешьте продукты, богатые клетчаткой, которые помогают абсорбировать калории и сделают вашу талию тоньше.
Конечно же, важно помнить, что здоровый образ жизни и физическая активность — залог стройной фигуры.
Расскажите в комментариях, к какому из представленных типов вы себя определили.
Фото на превью depositphotos