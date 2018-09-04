Тест: Знаете ли вы, как пишутся эти слова?
Помните сложный диктант, в котором нужно было правильно написать предложение об Агриппине Саввичне и Аполлоне Ипполитовиче? Практически никто не мог справиться с ним на отлично с первого раза, зато каждый, кто попытался это сделать, навсегда запоминал, как правильно пишутся прилагательные «дощатый», «брусчатый» и даже забытое сейчас словосочетание «коллежский асессор». Однако есть в русском языке и другие, не менее сложные слова, написание которых у многих вызывает затруднения.
AdMe.ru приготовил для вас небольшой тест, который покажет, насколько хорошо вы помните школьную программу по русскому языку.
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Получилось? Какое слово вызвало у вас самое большое затруднение?