Тест: Знаете ли вы, как пишутся эти слова?

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Помните сложный диктант, в котором нужно было правильно написать предложение об Агриппине Саввичне и Аполлоне Ипполитовиче? Практически никто не мог справиться с ним на отлично с первого раза, зато каждый, кто попытался это сделать, навсегда запоминал, как правильно пишутся прилагательные «дощатый», «брусчатый» и даже забытое сейчас словосочетание «коллежский асессор». Однако есть в русском языке и другие, не менее сложные слова, написание которых у многих вызывает затруднения.