Тест: Узнайте, есть ли у вас дальтонизм

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Тест на дальтонизм, изобретенный японским офтальмологом по имени Синобу Исихара (Shinobu Ishihara), наиболее точно показывает наличие либо отсутствие патологий цветовосприятия. Так что смело проходите его немного укороченную версию в этой статье (в оригинале картинок 24) и делитесь вашими результатами в комментариях.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам сесть на расстоянии примерно 80 см от монитора и приступить немедленно. Отметим, что многое зависит от цветопередачи вашего монитора и что данная методика носит рекомендательный характер, а не ставит точные диагнозы.

Рисунок 1

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 2

уберите слово цифра + замените потом на число © depositphotos

Рисунок 3

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 4

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Рисунок 5

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 6

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 7

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 8

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 9

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 10

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 11

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 12

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 13

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Рисунок 14

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 15

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 16

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 17

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Рисунок 18

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Рисунок 19

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

А какие результаты получились у вас?