Тест: Узнайте, есть ли у вас дальтонизм
Тест на дальтонизм, изобретенный японским офтальмологом по имени Синобу Исихара (Shinobu Ishihara), наиболее точно показывает наличие либо отсутствие патологий цветовосприятия. Так что смело проходите его немного укороченную версию в этой статье (в оригинале картинок 24) и делитесь вашими результатами в комментариях.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам сесть на расстоянии примерно 80 см от монитора и приступить немедленно. Отметим, что многое зависит от цветопередачи вашего монитора и что данная методика носит рекомендательный характер, а не ставит точные диагнозы.
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А какие результаты получились у вас?
Фото на превью depositphotos