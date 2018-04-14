Тест: Узнайте, есть ли у вас дальтонизм

Тест на дальтонизм, изобретенный японским офтальмологом по имени Синобу Исихара (Shinobu Ishihara), наиболее точно показывает наличие либо отсутствие патологий цветовосприятия. Так что смело проходите его немного укороченную версию в этой статье (в оригинале картинок 24) и делитесь вашими результатами в комментариях.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам сесть на расстоянии примерно 80 см от монитора и приступить немедленно. Отметим, что многое зависит от цветопередачи вашего монитора и что данная методика носит рекомендательный характер, а не ставит точные диагнозы.

Рисунок 1

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Рисунок 2

уберите слово цифра + замените потом на число

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Рисунок 3

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Рисунок 4

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Рисунок 5

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Рисунок 6

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Рисунок 7

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Рисунок 8

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Рисунок 9

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Рисунок 10

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Рисунок 11

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Рисунок 12

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Рисунок 13

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Рисунок 14

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Рисунок 15

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Рисунок 16

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Рисунок 17

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Рисунок 18

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© depositphotos  

Рисунок 19

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© depositphotos  

А какие результаты получились у вас?

Фото на превью depositphotos

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8 Комментарии
  • 14 апреля 2018
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  • 10060

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