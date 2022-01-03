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Тест: Сможете ли вы ответить на вопросы о сумасшедших советских трендах, которые некогда захлестнули всю страну?

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Во времена СССР достать модную одежду было не так просто, как сейчас. В современном мире для этого достаточно иметь деньги, а в то время купюры не всегда решали вопрос, порой нужно было иметь и влиятельных знакомых. Но люди, несмотря ни на что, следовали трендам, многие из которых нашли отражение в кино.

AdMe.ru решил с головой окунуть вас в ностальгию и придумал тест о модных веяниях прошлого века. Проверьте себя.

1. Как называлась такая шапка?

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© Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм, © Ирина / Avito

2. Как раньше назывались штаны со штрипками?

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© Любовь и голуби / Мосфильм, © Галина / Avito

3. Как называли женскую приталенную рубашку с большим отложным воротником?

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© Афоня / Киностудия «Мосфильм», © Retro_Shkaf / Avito

4. Колготки с рисунком обожали советские модницы. Как они назывались?

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© Calzedonia / Mega / Mega Agency / East News, © Виктория / Avito

5. Как называли мужскую шапку, у которой «уши» нельзя было опустить?

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© Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм, © Федор / Avito

6. Когда вошли в моду штаны клеш?

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© AGCreativeLab / Depositphotos.com, © Mike Powell / Wikimedia Commons

7. Как называли молодых людей, которые копировали «западный» стиль одежды?

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© Стиляги / Кинокомпания "Красная стрела", © Татьяна Панкратова / Wikimedia Commons

8. Когда в СССР началась мода на мини?

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© Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм, © Wojtek Laski / East News

9. Как в народе величали эти сапоги на молнии?

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© Татьяна / Avito, © Эдгар / Avito

10. Что это за вид рукава?

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© PA Images / PA Images / Getty Images, © Николай / Avito

11. Помните, что это за модель джинсов?

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© Abroe23 / Wikimedia Commons, © Александр Сухонин / Avito

12. Тяжелые шубки, в которых наряжали детей зимой, были...

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© Unrealsun / Shutterstock, © Chiclayo / Shutterstock

13. Как величали популярную в конце 70-х спортивную вязаную шапку прямоугольной формы?

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© Миг удачи / Свердловская киностудия, © Пользователь / Avito

14. Как называли самую популярную расцветку джинсов?

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© Марина / Avito, © Aleks / Avito

15. Из какого материала были шарфы индийского производства, безумно популярные в 70-х и 80-х годах в СССР?

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© Anzhelina / Shutterstock, © Наталья Резник / Avito

Какой ответ стал для вас неожиданностью?

Фото на превью Любовь и голуби / Мосфильм
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