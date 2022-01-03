Тест: Сможете ли вы ответить на вопросы о сумасшедших советских трендах, которые некогда захлестнули всю страну?
Во времена СССР достать модную одежду было не так просто, как сейчас. В современном мире для этого достаточно иметь деньги, а в то время купюры не всегда решали вопрос, порой нужно было иметь и влиятельных знакомых. Но люди, несмотря ни на что, следовали трендам, многие из которых нашли отражение в кино.
AdMe.ru решил с головой окунуть вас в ностальгию и придумал тест о модных веяниях прошлого века. Проверьте себя.
1. Как называлась такая шапка?
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2. Как раньше назывались штаны со штрипками?
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3. Как называли женскую приталенную рубашку с большим отложным воротником?
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4. Колготки с рисунком обожали советские модницы. Как они назывались?
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5. Как называли мужскую шапку, у которой «уши» нельзя было опустить?
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6. Когда вошли в моду штаны клеш?
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7. Как называли молодых людей, которые копировали «западный» стиль одежды?
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8. Когда в СССР началась мода на мини?
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9. Как в народе величали эти сапоги на молнии?
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10. Что это за вид рукава?
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11. Помните, что это за модель джинсов?
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12. Тяжелые шубки, в которых наряжали детей зимой, были...
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13. Как величали популярную в конце 70-х спортивную вязаную шапку прямоугольной формы?
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14. Как называли самую популярную расцветку джинсов?
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15. Из какого материала были шарфы индийского производства, безумно популярные в 70-х и 80-х годах в СССР?
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Какой ответ стал для вас неожиданностью?
Фото на превью Любовь и голуби / Мосфильм
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