Тест: Сможете ли вы ответить на вопросы ЕГЭ?

Какой предмет вы любили в школе больше других? А если бы вам сейчас пришлось сдавать Единый государственный экзамен, то какие дисциплины вы бы выбрали помимо обязательных математики и русского языка? Мы предлагаем вам почувствовать себя на месте выпускника и попробовать ответить на несколько вопросов, созданных на основе реальных заданий ЕГЭ, которые решали школьники в разные годы.

AdMe.ru приготовил для вас собственный тест, состоящий из 15 вопросов по 5 из 14 доступных предметов.

История

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Математика

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Русский язык

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Биология

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География

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На сколько вопросов вам удалось ответить?

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1 Комментарии
  • 13 сентября 2018
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