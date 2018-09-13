Тест: Сможете ли вы ответить на вопросы ЕГЭ?

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Какой предмет вы любили в школе больше других? А если бы вам сейчас пришлось сдавать Единый государственный экзамен, то какие дисциплины вы бы выбрали помимо обязательных математики и русского языка? Мы предлагаем вам почувствовать себя на месте выпускника и попробовать ответить на несколько вопросов, созданных на основе реальных заданий ЕГЭ, которые решали школьники в разные годы.