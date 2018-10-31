Тест: Помните ли вы правила русского языка?

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«Жи» и «ши» пишется с буквой «и», «не» с глаголами — раздельно, а «стеклянный, оловянный и деревянный» — с двумя «н». Все эти правила русского языка знакомы нам с самого детства и настолько прочно закрепились в сознании, что вряд ли найдется человек, который сделает ошибку там, где они применяются. Однако правил в нашем родном языке так много, что запомнить их все практически невозможно. Или все-таки возможно? Пройдите наш тест, и узнаете, гордился ли бы вами ваш учитель русского.