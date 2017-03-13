Тест: Насколько хорошо вы замечаете детали?
Может, вы и не мечтаете быть Шерлоком Холмсом, но детали — это не какие-то там мелочи.
AdMe.ru предлагает проверить, насколько вы внимательны.
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Может, вы и не мечтаете быть Шерлоком Холмсом, но детали — это не какие-то там мелочи.
AdMe.ru предлагает проверить, насколько вы внимательны.
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