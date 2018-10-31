Тест на внимательность: Что не так на этих картинках?
Умение подмечать мелкие детали и находить едва заметные несоответствия — это навыки, которыми владеет далеко не каждый человек. Однако, как и прочие интеллектуальные способности, внимательность можно и нужно развивать. Для этого существуют упражнения, которые могут «прокачать» внимательность до уровня Шерлока Холмса: например, задачки, где нужно найти ошибку или неточность на картинках. Именно такое задание, которое подходит и детям, и взрослым, мы и предлагаем выполнить сегодня.
AdMe.ru подготовил для вас 10 иллюстраций: на каждой из них есть ошибка, заметить которую с первого взгляда не так просто.
1. Опоздавший ученик
2. Станция
3. Венеция
4. Баскетбол
5. Лесная полянка
6. Пейзаж
7. Новый год
8. Городская площадь
9. Озеро
10. Горнолыжный спуск
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru