Тест на внимательность: Что не так на этих картинках?

Умение подмечать мелкие детали и находить едва заметные несоответствия — это навыки, которыми владеет далеко не каждый человек. Однако, как и прочие интеллектуальные способности, внимательность можно и нужно развивать. Для этого существуют упражнения, которые могут «прокачать» внимательность до уровня Шерлока Холмса: например, задачки, где нужно найти ошибку или неточность на картинках. Именно такое задание, которое подходит и детям, и взрослым, мы и предлагаем выполнить сегодня.

AdMe.ru подготовил для вас 10 иллюстраций: на каждой из них есть ошибка, заметить которую с первого взгляда не так просто.

1. Опоздавший ученик

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© pixabay  

2. Станция

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3. Венеция

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© Tonchino / Public Domain / wikipedia   © Tonchino / Public Domain / wikipedia  

4. Баскетбол

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5. Лесная полянка

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6. Пейзаж

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7. Новый год

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8. Городская площадь

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9. Озеро

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10. Горнолыжный спуск

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Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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