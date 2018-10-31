Тест на внимательность: Что не так на этих картинках?

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Умение подмечать мелкие детали и находить едва заметные несоответствия — это навыки, которыми владеет далеко не каждый человек. Однако, как и прочие интеллектуальные способности, внимательность можно и нужно развивать. Для этого существуют упражнения, которые могут «прокачать» внимательность до уровня Шерлока Холмса: например, задачки, где нужно найти ошибку или неточность на картинках. Именно такое задание, которое подходит и детям, и взрослым, мы и предлагаем выполнить сегодня.