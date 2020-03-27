Простой тест для щенков, который поможет вам за 5 минут выбрать идеального питомца

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Вы никогда не задумывались о том, как было бы здорово еще на этапе приобретения питомца узнать, каким он вырастет, каким сложится его характер и какие сложности могут возникнуть в его воспитании? Это могло бы дать возможность хозяину не только выбрать «правильного» любимца, но и подготовиться к жизни с ним. К сожалению, не любого зверька можно проверить, но для щенков существует специальный тест Кемпбелла, который был создан для того, чтобы узнать будущие поведенческие особенности собаки.

AdMe.ru разузнал правила проведения этого теста. Проверять таким образом рекомендуется щенков в возрасте от 6 до 8 недель. Во время тестирования собака должна быть здорова и активна. Для процедуры лучше запастись карандашом и листком, на который следует записывать количество баллов, которые щенок получил в каждом испытании. Заранее суммировать очки не следует.

1. Оцениваем контактность щенка

Для этого нужно поставить щенка на середину комнаты, а самому отойти в другой ее конец. После этого позовите щенка или любым другим способом привлеките его внимание и посмотрите, как малыш себя поведет. 1 балл — если он останется на месте

2 балла — если щенок неуверенно, поджав хвост, двинется в вашу сторону

3 балла — если щенок подойдет сразу, но хвост при этом будет опущен

4 балла — если подойдет уверенно с поднятым хвостом

5 баллов — если щенок подбежит вам с игривым настроением, виляя хвостом

2. Оцениваем независимость будущего питомца

Для этого нужно вновь отнести щенка на середину комнаты, а самому выйти из нее. И снова посмотреть на реакцию. 1 балл — если щенок не пошел за вами

2 балла — если пошел осторожно, поджав хвост

3 балла — если пошел уверенно, но хвост не поднял

4 балла — если пошел сразу, подняв хвост, но ведет себя спокойно, играть не настроен

5 баллов — если щенок пошел охотно, виляет хвостом и крутится у ног

3. Теперь оцениваем послушание

На этот раз нам нужно положить щенка на спину, а руку положить ему на грудь таким образом, чтобы песик не мог встать. И снова смотрим на реакцию. 1 балл — если щенок не станет сопротивляться и будет спокойно лежать на спине

2 балла — если щенок будет заинтересован вашими действиями и попытается лизнуть руку

3 балла — если щенок продолжит лежать, но будет вести себя беспокойно, нюхать руку и тыкаться в нее носом

4 балла — если он без агрессии попытается оказать сопротивление и встать на ноги

5 баллов — если щенок окажет активное сопротивление и попытается вас укусить

4. Оцениваем склонность к доминированию. 1-й этап

Для этого достаточно погладить щенка по всему телу, начиная от головы, и посмотреть на реакцию. 1 балл — если щенок никак не отреагирует на ваши действия

2 балла — если он повернется в сторону вашей руки и захочет ее обнюхать

3 балла — если щенок покажет, что ему нравятся ваши действия и попытается лизнуть руку

4 балла — если щенок попробует увернуться от поглаживаний. Возможно, зарычит, но прямой агрессии не проявит

5 баллов — если питомец увернется от поглаживаний и попытается укусить руку

5. Оцениваем склонность к доминированию. 2-й этап

Для этого берем щенка на руки и держим таким образом, чтобы напротив ваших глаз оказалась его мордочка. Не отпускаем в течение 30 секунд и наблюдаем за поведением. 1 балл — если щенок останется спокойным, не будет пытаться пойти на контакт или вырваться

2 балла — если питомец не проявит признаков недовольства вашими действиями и попытается лизнуть лицо

3 балла — если изначально щенок проявит недовольство, но быстро успокоится и попытается лизнуть ваше лицо

4 балла — если щенку не понравится то, что вы делаете, и на протяжении 30 секунд он будет уворачиваться от вашего лица, но без признаков явной агрессии

5 баллов — если щенок зарычит и попытается вас укусить

Нужно отметить, что у здоровой и активной собаки полученные в испытаниях баллы не будут сильно отличаться. Если оценки скачут с пятерки на единицу, есть вероятность, что вы допустили ошибку в проведении теста или щенок неважно себя чувствует. В таком случае нужно повторить тест через пару дней с четким соблюдением инструкций. В случае если результат не изменится, можно предположить, что у собаки проблемы с психикой. Когда большой разницы в баллах нет, оцениваем поведение щенка следующим образом:

Если на обоих этапах оценки доминирования щенок получил по 5 баллов, а в остальных испытаниях не ниже 4

Такой щенок вырастет в очень агрессивного пса. Таких собак крайне не рекомендуется брать в семьи, в которых есть дети. Воспитанию животного с подобным характером придется посвятить практически все свободное время, и на то, чтобы показать ему, кто в доме хозяин, может уйти не один месяц.

Если в большинстве испытаний щенок получил по 4 балла, а в остальных — по 5

Скорее всего, он вырастет в серьезную и напористую собаку. Такое животное может стать сторожевым псом или нести караульную и поисково-спасательную службу. С таким псом надо активно заниматься и серьезно подходить к дрессуре, поэтому брать такого щенка рекомендуется только взрослым людям, которые намерены всерьез заняться обучением своего любимца.

Если щенок получил тройки в последних 3 испытаниях и остальные его оценки не ниже 3 и не выше 4

Это довольно гордая собака, которая при должном внимании может стать прекрасным компаньоном и семейным любимцем. Такой питомец вырастет смелым и уверенным, но тем не менее будет понимать, кто в ваших отношениях главный, и, скорее всего, никогда не проявит агрессии по отношению к членам приютившей его семьи.

Если щенок в большинстве испытаний получил 1 и 2 балла

Этот щенок склонен к послушанию. Но при этом он сторонится социальных контактов. Из-за этого у хозяев могут возникнуть сложности во взаимоотношениях с песиком, ведь любому общению с людьми и животными он предпочитает покой и одиночество. Притом, если на первом этапе оценки склонности к доминированию собака получила 4 или 5 баллов, скорее всего, она расположена к побегам. За ней нужен будет глаз да глаз.