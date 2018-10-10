Тест: Если хотите узнать, насколько широк ваш кругозор, попробуйте ответить на эти 13 вопросов

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Выражение «Знание — сила» впервые встречается в книге «Путь красноречия», написанной Имамом Али в VII веке. Подобные высказывания можно найти и в библейских текстах, и в сочинениях английских философов и писателей, и даже в современных сериалах, например в той же «Игре престолов». Хотите проверить, насколько велика ваша сила? Тогда попробуйте ответить на 13 вопросов, которые только на первый взгляд кажутся простыми.