Тест: Если хотите узнать, насколько широк ваш кругозор, попробуйте ответить на эти 13 вопросов
Выражение «Знание — сила» впервые встречается в книге «Путь красноречия», написанной Имамом Али в VII веке. Подобные высказывания можно найти и в библейских текстах, и в сочинениях английских философов и писателей, и даже в современных сериалах, например в той же «Игре престолов». Хотите проверить, насколько велика ваша сила? Тогда попробуйте ответить на 13 вопросов, которые только на первый взгляд кажутся простыми.
AdMe.ru приготовил тест с вопросами на общие темы, который не только проверит ваш уровень эрудиции, но и, возможно, вдохновит вас на получение новых знаний.
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