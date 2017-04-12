Теплая вода с куркумой по утрам творит с организмом невероятное
Все мы стараемся употреблять в пищу вкусные и полезные продукты, но часто не догадываемся о том, насколько сильно они могут влиять на организм.
Команда AdMe.ru узнала очень интересный способ поддерживать свой организм в тонусе, а главное, он доступен каждому.
Женщина из Великобритании решила провести эксперимент и начала добавлять куркуму в теплую воду, которую пила по утрам. Уже через неделю она заметила положительные изменения: улучшилось пищеварение, очистилась кожа лица и стало легче просыпаться.
Помимо того что куркума является одной из самых полезных специй, она обладает сильными противовоспалительными, антиоксидантными и омолаживающими свойствами.
Основной компонент, отвечающий за эти преимущества, — куркумин. Благодаря ему вода с куркумой является одним из самых целебных напитков.
Рецепт чудодейственного напитка
Ингредиенты:
- 0,5 ч. л. куркумы
- 1 стакан теплой кипяченой воды (можно использовать теплое молоко)
Всыпьте куркуму в стакан с жидкостью и размешайте. Напиток следует пить в первой половине дня. До или после завтрака — значения не имеет. Можно добавить в напиток щепотку черного молотого перца, чтобы приправа лучше усвоилась. Пейте данную смесь 1–2 недели, а затем сделайте длительный перерыв.
Важно:
Хотя куркума является природным антибиотиком, к применению напитка есть некоторые противопоказания, поэтому перед началом приема обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Положительное влияние на организм
- Здоровье сердца. Куркумин препятствует образованию тромбов.
- Улучшение пищеварения. Нормализует пищеварение и ускоряет метаболизм.
- Защита печени. Восстанавливает поврежденные клетки.
- Положительное воздействие на кожу. Защищает кожу от преждевременного старения.
- Облегчает симптомы артрита. Снимает отечность и избавляет от боли лучше, чем диклофенак.
- Профилактика рака. Куркумин содержит щелочь, а клетки рака разрастаются только в кислой среде.
Фото на превью depositphotos.com
По материалам Live Healthy Life