Теплая вода с куркумой по утрам творит с организмом невероятное

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы стараемся употреблять в пищу вкусные и полезные продукты, но часто не догадываемся о том, насколько сильно они могут влиять на организм. Команда AdMe.ru узнала очень интересный способ поддерживать свой организм в тонусе, а главное, он доступен каждому.

Женщина из Великобритании решила провести эксперимент и начала добавлять куркуму в теплую воду, которую пила по утрам. Уже через неделю она заметила положительные изменения: улучшилось пищеварение, очистилась кожа лица и стало легче просыпаться. Помимо того что куркума является одной из самых полезных специй, она обладает сильными противовоспалительными, антиоксидантными и омолаживающими свойствами. Основной компонент, отвечающий за эти преимущества, — куркумин. Благодаря ему вода с куркумой является одним из самых целебных напитков.

Рецепт чудодейственного напитка

Ингредиенты: 0,5 ч. л. куркумы

1 стакан теплой кипяченой воды (можно использовать теплое молоко) Всыпьте куркуму в стакан с жидкостью и размешайте. Напиток следует пить в первой половине дня. До или после завтрака — значения не имеет. Можно добавить в напиток щепотку черного молотого перца, чтобы приправа лучше усвоилась. Пейте данную смесь 1–2 недели, а затем сделайте длительный перерыв. Важно: Хотя куркума является природным антибиотиком, к применению напитка есть некоторые противопоказания, поэтому перед началом приема обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Положительное влияние на организм

Здоровье сердца. Куркумин препятствует образованию тромбов. Улучшение пищеварения. Нормализует пищеварение и ускоряет метаболизм. Защита печени. Восстанавливает поврежденные клетки. Положительное воздействие на кожу. Защищает кожу от преждевременного старения. Облегчает симптомы артрита. Снимает отечность и избавляет от боли лучше, чем диклофенак. Профилактика рака. Куркумин содержит щелочь, а клетки рака разрастаются только в кислой среде.