Теплая вода с куркумой по утрам творит с организмом невероятное

Теплая вода с куркумой по утрам творит с организмом невероятное

Все мы стараемся употреблять в пищу вкусные и полезные продукты, но часто не догадываемся о том, насколько сильно они могут влиять на организм.

Команда AdMe.ru узнала очень интересный способ поддерживать свой организм в тонусе, а главное, он доступен каждому.

Женщина из Великобритании решила провести эксперимент и начала добавлять куркуму в теплую воду, которую пила по утрам. Уже через неделю она заметила положительные изменения: улучшилось пищеварение, очистилась кожа лица и стало легче просыпаться.

Помимо того что куркума является одной из самых полезных специй, она обладает сильными противовоспалительными, антиоксидантными и омолаживающими свойствами.

Основной компонент, отвечающий за эти преимущества, — куркумин. Благодаря ему вода с куркумой является одним из самых целебных напитков.

Рецепт чудодейственного напитка

Ингредиенты:

  • 0,5 ч. л. куркумы
  • 1 стакан теплой кипяченой воды (можно использовать теплое молоко)

Всыпьте куркуму в стакан с жидкостью и размешайте. Напиток следует пить в первой половине дня. До или после завтрака — значения не имеет. Можно добавить в напиток щепотку черного молотого перца, чтобы приправа лучше усвоилась. Пейте данную смесь 1–2 недели, а затем сделайте длительный перерыв.

Важно:

Хотя куркума является природным антибиотиком, к применению напитка есть некоторые противопоказания, поэтому перед началом приема обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Положительное влияние на организм

  1. Здоровье сердца. Куркумин препятствует образованию тромбов.
  2. Улучшение пищеварения. Нормализует пищеварение и ускоряет метаболизм.
  3. Защита печени. Восстанавливает поврежденные клетки.
  4. Положительное воздействие на кожу. Защищает кожу от преждевременного старения.
  5. Облегчает симптомы артрита. Снимает отечность и избавляет от боли лучше, чем диклофенак.
  6. Профилактика рака. Куркумин содержит щелочь, а клетки рака разрастаются только в кислой среде.

Фото на превью depositphotos.com
По материалам Live Healthy Life

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