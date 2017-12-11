Существуют 4 типа фигуры, и для каждого из них мы подобрали идеальное платье

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Женская фигура, а в частности форма ягодиц, определяется 4 генетическими факторами, такими как положение таза и костей, распределение жира, размер и форма ягодичных мышц и способ крепления мышц к кости бедра. Это значит, что мы можем сделать ее более упругой, увеличить объем или убрать лишнее, подобрать идеальную одежду, опираясь на свой тип фигуры и форму ягодиц. Но превратить треугольник в круг, скорее всего, не получится. Однако стремиться к совершенству мы можем, и AdMe.ru собрал для вас самые лучшие варианты одежды под каждый тип фигуры.

Квадратная форма

Линия тазовых костей и костей бедра ровная, нет резкого перехода к талии, за счет чего фигура выглядит квадратной. Если у вас ягодицы небольшого размера и нет явного перехода талия-таз-бедра, скорее всего, вы обладательница «квадратной» формы.

Какое платье лучше выбрать

Выбирайте многослойные платья, создающие эффект объема, также обратите внимание на бархатные ткани. Если у платья есть бантик, который можно изящно завязать сзади, то это безотказный способ прибавить себе объем там, где его хотелось бы побольше.

Круглая форма

Бедра смотрятся достаточно крупно по отношению к фигуре. Если повернуться боком перед зеркалом, можно увидеть, что ягодицы равномерно объемные — от самого верха до низа ягодицы и перехода к бедру.

Какое платье лучше выбрать

Грех скрывать такую красоту, но если хочется немного убрать объем, мы советуем выбирать платья, расклешенные к низу. Тут действует простое правило: чем шире низ, тем уже кажутся бедра. Хорошо подойдет прием отвлечения внимания. Глубокое декольте, причудливые воротнички и — вуаля — круглые, объемистые формы не так бросаются в глаза.

Перевернутое сердечко

У обладательниц такого типа фигуры верх ягодиц — небольшой, весь объем сконцентрирован внизу. Переход от поясницы к бедрам резкий, нет ничего лишнего на боках. Этот женственный тип — результат распределения жира на нижней части ягодиц и бедрах благодаря высокому уровню эстрогена.

Какое платье лучше выбрать

Выбирая платье, отдайте предпочтение стилю «ампир» с завышенной талией. Также очень удачно будут смотреться прямые приталенные платья до середины колен, за счет того, что акценты будут расставлены на груди и талии, выгодно подчеркивая линию бедер.

V-образная (перевернутый треугольник)

Линии бедер и таза сужаются к низу, и фигура выглядит как перевернутый треугольник. Если ваши плечи шире бедер, скорее всего, вы также обладательница V-образной формы ягодиц.

Какое платье лучше выбрать

Выбирая платье, в первую очередь обратите внимание на то, чтобы ткань была летящая, струящаяся, подхваченная под грудью. Также выигрышно будут смотреться короткие шелковые ретроплатья.