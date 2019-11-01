Стоматолог с 30-летним стажем ответил на 9 вопросов о зубах, которые мы стеснялись задать
Эмиль Гургенович Агаджанян — стоматолог-ортопед с 30-летним стажем. Он также является владельцем сети клиник, автором книги «Записки доброго стоматолога», первого стоматологического веб-сайта, ведет блоги в инстаграме и на «Яндекс. Дзен».
Мы в AdMe.ru попросили доктора ответить на вопросы об уходе за зубами, которые нам порой неловко задать на приеме у лечащего стоматолога.
1. Когда нужно чистить зубы — до или после завтрака?
Большинство людей чистит зубы утром перед завтраком, но через короткий промежуток времени в них снова собираются остатки еды, поэтому смысла в этом нет. Если вы просыпаетесь с неприятным запахом изо рта, лучше бросить вредные привычки, обратиться к врачу, проверить желудок и еще тщательнее соблюдать гигиену полости рта. Утром можно прополоскать его водой.
А если почистить зубы после завтрака, то до обеда они будут чистыми. Но не спешите пользоваться щеткой, как только вы встали из-за стола: в это время зубы наименее защищены и можно повредить эмаль. Лучше сделать это через 20–30 минут после еды.
2. Какая зубная паста эффективнее — «наша» или импортная?
Ни одна зубная паста не может вылечить кариес и помочь от пародонтита, а отбеливающая при помощи абразивных частиц лишь снимает налет вместе с защитной пленкой зуба и небольшим слоем эмали. Но дело не в пасте, а в том, как, когда, сколько раз и насколько правильно вы чистите зубы.
Есть мнение, что когда-то отечественные ученые просто взяли рецепт зубной пасты у компании Colgate. На деле разницы между такой пастой и российским "Жемчугом" нет - работают они одинаково.
3. Есть ли польза от ополаскивателей для полости рта или это очередной миф?
Ополаскиватели рекомендуют использовать для профилактики кариеса, лечения болезней пародонта и чувствительности зубов. Но, как и зубная паста, они не помогут устранить настоящие причины этих проблем. С этим нужно обращаться к стоматологу.
Лечебные ополаскиватели содержат антисептики, которые при регулярном попадании в полость рта нарушают микрофлору, убивая не только вредные, но и полезные микробы. При отсутствии воспаления и без рекомендации лечащего врача ими нельзя пользоваться.
Из-за наличия спирта в составе многих ополаскивателей их нельзя использовать детям и водителям. И хотя в целом они могут освежить полость рта и помочь в лечении воспалительных процессов, необходимости применять их ежедневно нет.
4. Почему так больно, когда сверлят зуб, если это кость?
Зуб состоит из эмали, дентина, цемента, нервов и сосудов. Эмаль - самая твердая ткань в организме. Дентин мягче, внутри него есть канальцы с жидкостью, перемещение которой может вызывать боль. Эмалево-дентинная граница очень чувствительная, поэтому, если до нее доходит бор, пациенту обычно делают анестезию.
Если зуб разрушен до пульпы (сосудисто-нервный пучок), любое прикосновение к ней будет сопровождаться болью. Затем за верхушкой зуба может сформироваться гнойный мешок, который в случае воспаления давит на ткани. Иногда он прорывается, и гной вытекает. Боль проходит, а процесс перетекает в хронический. Пациент думает, что уже все хорошо, но надо срочно принимать меры.
5. Как узнать, что у вас неприятно пахнет изо рта, если окружающие молчат?
По одним данным, галитоз (неприятный запах изо рта) есть у каждого 4-го человека, по другим - у каждого 2-го. Чтобы узнать, страдаете ли им вы, соскоблите налет с языка чайной ложкой либо пройдитесь между зубами нитью. Запах на этих предметах будет напоминать тот, что чувствуют окружающие.
Иногда причинами галитоза могут быть заболевания лор-органов, пищеварительного тракта, онкологические заболевания, сахарный диабет, стресс, голодание и даже разные диеты. Но в 9 из 10 случаев устранить неприятный запах помогут регулярные осмотры у стоматолога, гигиена и увлажнение полости рта (питье), а также здоровый образ жизни.
6. Что делать, чтобы не пахло изо рта, если вы съели чеснок?
В чесноке содержатся сернистые соединения, которые после переваривания пищи попадают в легкие и выходят в процессе дыхания. Этот процесс может длиться до 3 дней.
Ученые провели эксперименты: люди запивали и заедали чеснок продуктами с содержанием фенолов и дышали в масс-спектрометр. Выяснилось, что яблоки, грибы, базилик, салат, цикорий, сельдерей, картофель и петрушка нейтрализуют сернистые соединения. А больше всего нужных веществ в обычной мяте. Но чтобы эти продукты работали, их нельзя подвергать термической обработке.
7. Можно ли заразиться сифилисом, СПИДом и гепатитом во время приема у стоматолога?
Стоматологические инструменты стерилизуются в автоклавах с метками, которые изменяют цвет при нужной температуре, затем вклеиваются в журнал. Всегда можно проследить, как прошла обработка. Если хоть одна метка не поменяла цвет, процесс повторяют. После этого стерильный инструмент еще год может храниться в специальных крафт-пакетах. Иголки, нитки и скальпели используются одноразовые, шприцы - карпульные, после укола игла и ампула выбрасываются.
Поэтому риск заразиться больше у врача, ведь ему в глаза могут попасть брызги слюны или крови, он может уколоться инструментом. Стоматолог каждый год проходит медосмотр и сдает кровь на анализы, чтобы иметь санитарную книжку, без которой нельзя работать.
8. Обязательно удалять зубы мудрости или можно их оставить?
В процессе эволюции у нас уменьшились челюсти, и зубам перестало хватать места. У большинства людей отмечается их скученность. При исправлении прикуса ортодонты обычно удаляют "восьмерки", чтобы они не начали резаться и не испортили результаты лечения.
Если же прикус идеальный и зуб растет ровно на свое место, стоматологи на его удалении не настаивают. Но окончательное решение остается за врачом и зависит от конкретной ситуации.
9. Зубная нить ядовита? Да, но дело не в этом
Недавно появилась информация о том, что в зубной нити содержатся токсичные вещества, которые могут накапливаться в организме, вызывают его отравление, аллергические реакции, болезни щитовидной железы и т. д.
На самом деле все не так страшно, ведь необходимость ежедневного использования зубной нити - это миф. Флосс вредит не только зубам, пломбам и коронкам, но в результате травмы десневого сосочка может служить причиной попадания микробов из зубного налета прямо в кровь.
Если между зубами что-то постоянно застревает, сходите к стоматологу. Основными причинами этого могут быть патология прикуса или дефект коронки зуба - все это лечится. Если зубы здоровы, можно аккуратно пройтись между ними нитью, но не стоит превращать это в ритуал.
Вы чистите зубы до или после завтрака?
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru