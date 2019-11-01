Стоматолог с 30-летним стажем ответил на 9 вопросов о зубах, которые мы стеснялись задать

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Эмиль Гургенович Агаджанян — стоматолог-ортопед с 30-летним стажем. Он также является владельцем сети клиник, автором книги «Записки доброго стоматолога», первого стоматологического веб-сайта, ведет блоги в инстаграме и на «Яндекс. Дзен».

Мы в AdMe.ru попросили доктора ответить на вопросы об уходе за зубами, которые нам порой неловко задать на приеме у лечащего стоматолога.

1. Когда нужно чистить зубы — до или после завтрака?

Большинство людей чистит зубы утром перед завтраком, но через короткий промежуток времени в них снова собираются остатки еды, поэтому смысла в этом нет. Если вы просыпаетесь с неприятным запахом изо рта, лучше бросить вредные привычки, обратиться к врачу, проверить желудок и еще тщательнее соблюдать гигиену полости рта. Утром можно прополоскать его водой. А если почистить зубы после завтрака, то до обеда они будут чистыми. Но не спешите пользоваться щеткой, как только вы встали из-за стола: в это время зубы наименее защищены и можно повредить эмаль. Лучше сделать это через 20–30 минут после еды.

2. Какая зубная паста эффективнее — «наша» или импортная?

Ни одна зубная паста не может вылечить кариес и помочь от пародонтита, а отбеливающая при помощи абразивных частиц лишь снимает налет вместе с защитной пленкой зуба и небольшим слоем эмали. Но дело не в пасте, а в том, как, когда, сколько раз и насколько правильно вы чистите зубы. Есть мнение, что когда-то отечественные ученые просто взяли рецепт зубной пасты у компании Colgate. На деле разницы между такой пастой и российским "Жемчугом" нет - работают они одинаково.

3. Есть ли польза от ополаскивателей для полости рта или это очередной миф?

Ополаскиватели рекомендуют использовать для профилактики кариеса, лечения болезней пародонта и чувствительности зубов. Но, как и зубная паста, они не помогут устранить настоящие причины этих проблем. С этим нужно обращаться к стоматологу. Лечебные ополаскиватели содержат антисептики, которые при регулярном попадании в полость рта нарушают микрофлору, убивая не только вредные, но и полезные микробы. При отсутствии воспаления и без рекомендации лечащего врача ими нельзя пользоваться. Из-за наличия спирта в составе многих ополаскивателей их нельзя использовать детям и водителям. И хотя в целом они могут освежить полость рта и помочь в лечении воспалительных процессов, необходимости применять их ежедневно нет.

4. Почему так больно, когда сверлят зуб, если это кость?

Зуб состоит из эмали, дентина, цемента, нервов и сосудов. Эмаль - самая твердая ткань в организме. Дентин мягче, внутри него есть канальцы с жидкостью, перемещение которой может вызывать боль. Эмалево-дентинная граница очень чувствительная, поэтому, если до нее доходит бор, пациенту обычно делают анестезию. Если зуб разрушен до пульпы (сосудисто-нервный пучок), любое прикосновение к ней будет сопровождаться болью. Затем за верхушкой зуба может сформироваться гнойный мешок, который в случае воспаления давит на ткани. Иногда он прорывается, и гной вытекает. Боль проходит, а процесс перетекает в хронический. Пациент думает, что уже все хорошо, но надо срочно принимать меры.

5. Как узнать, что у вас неприятно пахнет изо рта, если окружающие молчат?

По одним данным, галитоз (неприятный запах изо рта) есть у каждого 4-го человека, по другим - у каждого 2-го. Чтобы узнать, страдаете ли им вы, соскоблите налет с языка чайной ложкой либо пройдитесь между зубами нитью. Запах на этих предметах будет напоминать тот, что чувствуют окружающие. Иногда причинами галитоза могут быть заболевания лор-органов, пищеварительного тракта, онкологические заболевания, сахарный диабет, стресс, голодание и даже разные диеты. Но в 9 из 10 случаев устранить неприятный запах помогут регулярные осмотры у стоматолога, гигиена и увлажнение полости рта (питье), а также здоровый образ жизни.

6. Что делать, чтобы не пахло изо рта, если вы съели чеснок?

В чесноке содержатся сернистые соединения, которые после переваривания пищи попадают в легкие и выходят в процессе дыхания. Этот процесс может длиться до 3 дней. Ученые провели эксперименты: люди запивали и заедали чеснок продуктами с содержанием фенолов и дышали в масс-спектрометр. Выяснилось, что яблоки, грибы, базилик, салат, цикорий, сельдерей, картофель и петрушка нейтрализуют сернистые соединения. А больше всего нужных веществ в обычной мяте. Но чтобы эти продукты работали, их нельзя подвергать термической обработке.

7. Можно ли заразиться сифилисом, СПИДом и гепатитом во время приема у стоматолога?

Стоматологические инструменты стерилизуются в автоклавах с метками, которые изменяют цвет при нужной температуре, затем вклеиваются в журнал. Всегда можно проследить, как прошла обработка. Если хоть одна метка не поменяла цвет, процесс повторяют. После этого стерильный инструмент еще год может храниться в специальных крафт-пакетах. Иголки, нитки и скальпели используются одноразовые, шприцы - карпульные, после укола игла и ампула выбрасываются. Поэтому риск заразиться больше у врача, ведь ему в глаза могут попасть брызги слюны или крови, он может уколоться инструментом. Стоматолог каждый год проходит медосмотр и сдает кровь на анализы, чтобы иметь санитарную книжку, без которой нельзя работать.

8. Обязательно удалять зубы мудрости или можно их оставить?

В процессе эволюции у нас уменьшились челюсти, и зубам перестало хватать места. У большинства людей отмечается их скученность. При исправлении прикуса ортодонты обычно удаляют "восьмерки", чтобы они не начали резаться и не испортили результаты лечения. Если же прикус идеальный и зуб растет ровно на свое место, стоматологи на его удалении не настаивают. Но окончательное решение остается за врачом и зависит от конкретной ситуации.

9. Зубная нить ядовита? Да, но дело не в этом

Недавно появилась информация о том, что в зубной нити содержатся токсичные вещества, которые могут накапливаться в организме, вызывают его отравление, аллергические реакции, болезни щитовидной железы и т. д. На самом деле все не так страшно, ведь необходимость ежедневного использования зубной нити - это миф. Флосс вредит не только зубам, пломбам и коронкам, но в результате травмы десневого сосочка может служить причиной попадания микробов из зубного налета прямо в кровь. Если между зубами что-то постоянно застревает, сходите к стоматологу. Основными причинами этого могут быть патология прикуса или дефект коронки зуба - все это лечится. Если зубы здоровы, можно аккуратно пройтись между ними нитью, но не стоит превращать это в ритуал.

Вы чистите зубы до или после завтрака?