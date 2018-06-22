Простые фишки от стилистов, которые помогут создать собственный стиль с минимальными затратами

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Стиль многих знаменитостей вызывает у нас восхищение, нам тоже хочется выглядеть как с обложки журнала, но услуги стилиста может себе позволить далеко не каждый. К счастью, пример многих звезд (Блейк Лайвли, Диана Крюгер, Виктория Бекхэм) доказывает, что можно выглядеть потрясающе, формируя гардероб собственными силами. Важно лишь знать некоторые правила.

Мы в AdMe.ru собрали советы стилистов, которые помогут создать собственный стиль.

1. Поймите себя

Чтобы стиль стал вашим гармоничным отражением, для начала стоит постараться лучше понять самих себя. Ведь одежда и аксессуары — это некий способ самовыражения. Задайте себе вопросы: Кем вы себя ощущаете?

Какие у вас интересы?

Как с годами менялся ваш стиль? Что в вашем образе вас не устраивает сейчас? Какой вы себя хотите увидеть?

Эти вопросы помогут вам лучше понять себя и подтолкнуть к поиску стиля в нужном направлении. Ведь предметы нашего гардероба должны быть не только красивыми, нравиться нам, но и вызывать у нас чувство комфорта не только физического, но и эмоционального.

2. Проанализируйте свой образ жизни

В идеале гардероб должен отражать тот образ жизни, который вы ведете, поскольку он не может быть похожим у бизнес-леди и у домохозяйки, у спортсмена и у работника офиса. Для того чтобы грамотно сформировать набор вещей, нужно проанализировать свой стиль жизни. В первую очередь запишите все ситуации, в которых бываете в течение недели, будь то работа, прогулки на улице с детьми, спортзал, вечеринки и т. д. Определите главные сферы и второстепенные — так вам будет легче понять, какие вещи должны преобладать, а каких должно быть меньше. Например, если вы сотрудник офиса, который проводит 8 часов в день на рабочем месте и при этом в компании действует дресс-код, то большую часть вашего гардероба будет составлять именно офисная одежда: блузки, юбки, платья, пиджаки. С помощью капсульного гардероба вы можете составить свой образ с учетом стиля жизни и с минимальными затратами.

3. Собирайте образы, которые вас вдохновляют

Часто бывает, что мы с восхищением отмечаем удачные выходы звезд на красную дорожку или их стильные образы в повседневной жизни. Старайтесь по возможности собирать коллекцию таких фотографий: для этого подойдет отдельная папка на рабочем столе ноутбука, онлайн-доска на Pinterest, закладки в Instagram или даже коллаж на стене.

4. Учитывайте свои индивидуальные особенности

Не забывайте про свои индивидуальные особенности: рост, строение фигуры и другие — не пытайтесь полностью копировать гардероб любимой звезды или покупать первую понравившуюся вещь в магазине. Для начала стоит определить свой цветотип и тип фигуры. Изучите советы экспертов о том, как выбирать цветовую гамму по оттенку кожи, проверьте на себе различные гаммы, чтобы найти ту, которая подходит вам. А зная свой тип фигуры, вы сможете подбирать типы силуэта, материалы, принты, длину, фасон и цвет, которые будут украшать вас. Идеальных фигур практически не бывает, но создать свой неповторимый стиль можно при любой комплекции.

5. Подружитесь с аксессуарами

Аксессуары действительно способны преобразить любой наряд, расставить недостающие акценты. Ведь во внешнем виде нет неважных мелочей, более того, зачастую именно детали завершают весь образ. Добавьте узорчатый шарф, выберите ботильоны вместо обычных классических ботинок — все это простые способы сделать свой стиль ярким и самобытным. Не стоит перегружать образ аксессуарами, деталями, украшениями. Прежде чем выйти из дома, посмотрите в зеркало: если в глаза бросаются более 3 деталей, значит, вы переусердствовали, образ нужно «успокоить». Помните, в центре внимания всегда остаетесь вы, а аксессуары лишь должны вам в этом помочь.

6. Учитывайте модные тенденции, но не копируйте их слепо

Если вы хотите создать собственный стиль, в котором вам будет комфортно, не старайтесь быть ультрамодной. Интересуйтесь свежими коллекциями любимых дизайнеров, но лишь для того, чтобы уловить новые тенденции и использовать их при создании своего стиля. Мода слишком быстротечна, и слепое ее копирование лишь напрочь лишит вас индивидуальности. Старайтесь придерживаться принципа гармонии: обращайте внимание на классические модели, которые популярны десятилетиями, умело дополняя их вещами, которые находятся на пике моды.

7. Создавайте свои правила

Попробуйте добавить в свой облик то, что стало бы вашей визитной карточкой, отличительной чертой. Большинству икон стиля свойственны так называемые «автографы», которые все узнают. Это может быть укладка, аксессуар, цвет, особый принт или beauty-трюк. Например, Дита фон Тиз всегда верна красной помаде, Виктория Бекхэм обожает брюки и юбки в пол, Анна Винтур неизменно носит солнцезащитные очки. Подумайте, что могло бы стать таким пунктом для вас. Ведь собственный стиль складывается именно из верности самой себе.

8. Учитывайте возраст

Какую одежду стоит носить — по большей части зависит от вашей фигуры. Мини-юбки, джинсы скинни и короткие майки отлично смотрятся в комплекте со стройными ногами и упругим животом. Выбор одежды зависит и от вашего лица. Если, глядя на вас, никто не даст вам больше 20, то вы можете одеться в соответствующую одежду. К сожалению, время вносит свои изменения в нашу фигуру и то, что совсем недавно еще выгодно подчеркивало наши достоинства, сейчас уже может выглядеть неуместно. Яркие кричащие цвета, короткая и обтягивающая одежда — с подобными вещами стоит быть осторожней и позволять их себе, только если вы действительно уверены, что выглядите в них неотразимо.

9. Сформируйте свой базовый гардероб

Если в вашем гардеробе преобладают модные вещи, вещи необычных фасонов и ультраярких цветов, вам может быть крайне сложно сочетать их друг с другом. Грамотный гардероб начинается с подбора его основы, базы. Базовые вещи — это вещи, простые по крою и нейтральные по цвету (учитывая ваш цветотип), они универсально сочетаются с другими, легко дополняются аксессуарами. Стилисты рекомендуют придерживаться такого правила: в гардеробе должно быть 70 % простых базовых и 30 % ярких дизайнерских вещей. Так вы сможете легко производить на окружающих разное впечатление, всего лишь меняя детали и дополняя ансамбли аксессуарами.

10. Прическа и макияж

Ухоженный внешний вид — важная составляющая облика и стиля. Укладка, макияж, маникюр — это то, на что окружающие обращают внимание в первую очередь. Прическа, наряд и аксессуары к нему — это ноты мелодии. Если они не будут едины, то красивого звучания не получится. Поэтому прическа должна либо контрастировать с образом, либо быть с ним единым целым, только так можно получить гармоничный результат.

11. Планируйте шопинг

Перед походом в магазин просмотрите свой лукбук, и все ваши идеи оживут в памяти. Это поможет вам купить действительно ценный предмет гардероба, который вы будете носить часто и с удовольствием. Составьте список необходимых вещей и возьмите его с собой — так вам будет легче избежать импульсивных покупок. Вы сможете подумать, с чем из вашего гардероба вещь может хорошо сочетаться, и быстро примете решение о покупке. Не привязывайтесь к покупкам в одних и тех же магазинах и в одной ценовой категории. Не покупайте вещи исключительно на распродажах. Конечно, нередко там можно найти что-то интересное, но самые крутые вещи часто разлетаются еще до старта распродаж.