По мнению врачей, этот массаж — одно из самых эффективных средств в борьбе с целлюлитом

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В любое время дня и ночи хочется ослеплять своей красотой. Антицеллюлитный массаж — это то, что нужно уметь делать каждой девушке. К тому же если делать его правильно и регулярно, результат не заставит себя долго ждать. AdMe.ru приоткрывает завесу того, в чем кроется секрет упругой мягкой кожи.

Как правильно делать?

Для массажа понадобятся: щетка с натуральной щетиной;

скраб с крупными гранулами;

масло для тела;

силиконовая банка. Также будьте предельно осторожны во время самомассажа. Никаких синяков быть не должно. Рекомендуется избегать области под коленями и внутренней поверхности бедра.

Вариант 1

Шаг 1. На сухую кожу необходимо нанести скраб, важно все делать именно снизу вверх.

Шаг 2. Основанием большого пальца и фалангами остальных делаем движения наподобие «крапивки» на необходимой части тела в течение 10 минут.

Шаг 3. Теперь наносим масло и берем банку, присасывать банку к коже нужно до терпимой боли (после этого у вас не должно остаться никаких синяков), водим круговыми движениями по направлению снизу вверх.

Шаг 4. После массажа банкой несколько минут еще нужно делать «крапивку». Такой массаж можно делать до 3 раз в неделю, уделяя по 10 минут каждой области.

Вариант 2

Этот вариант можно назвать экспресс-массажем, но эффективность его от этого не снижается. Как и в первом случае, главное — регулярность.

Шаг 1. Перед душем сухой щеткой по сухому телу делаем интенсивный массаж, все движения снизу вверх или круговые по часовой стрелке.

Шаг 2. После душа наносим масло для тела, массируя проблемные зоны.

Повторяя регулярно такие виды массажа, вы получите красивое тело. А если ко всему прочему вести здоровый образ жизни, то глобальные преображения точно не заставят себя долго ждать.

А вам уже доводилось испробовать подобный метод на себе? Делитесь своими успехами в комментариях!