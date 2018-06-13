Советы для тех, кто ненавидит уборку, но хочет жить в чистоте. Они позволят наводить порядок в 2 раза реже

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Американские ученые подсчитали, что женщины тратят на уборку дома не менее получаса ежедневно. Мужчины отстают: домашним хозяйством они занимаются в 2 раза реже, чем женщины. Пользователи сети обоих полов утверждают, что необходимость постоянно поддерживать порядок в доме выводит их из себя и заставляет нервничать. К сожалению, совсем забросить домашние дела и погрязнуть в «творческом беспорядке» невозможно, однако существуют секреты, благодаря которым убирать в доме получится в 2 раза реже, — а это уже неплохо.

Сегодня AdMe.ru собрал лучшие советы для тех, кто не любит делать уборку, но и жить в беспорядке не согласен.

1. Жидкое мыло поможет дольше сохранять раковину в чистоте

Для того чтобы в ванной было меньше беспорядка, используйте жидкое мыло вместо обычного. Твердое мыло оставляет потеки на раковине, которые затем приходится долго и тщательно оттирать, а жидкое, напротив, экономит массу времени. К тому же врачи утверждают, что на куске обычного мыла вредные бактерии развиваются с космической скоростью.

2. Частая уборка «горячих точек» позволит реже мыть пол в квартире

Чтобы реже приходилось мыть пол, нужно всего лишь следить за «горячими точками», от которых мусор разносится по всему дому. Обычно самые проблемные места в квартире — это прихожая и пространство вокруг кошачьего туалета. Для поддержания идеального порядка достаточно один раз в день убирать в этих зонах, тогда про частое мытье пола можно будет забыть.

3. Чистый санузел без ежедневной уборки

Возьмите универсальное средство для чистки сантехники и добавьте его в подставку для ершика. Таким образом, при каждом использовании вы заодно будете производить мини-уборку и дезинфекцию унитаза. К тому же этот способ помогает бороться с неприятным запахом. А менять чистящее средство в емкости нужно не реже чем раз в неделю.

4. Системы хранения помогут поддерживать порядок

Грамотно организованная система хранения вещей — основа порядка в доме. Если все вещи лежат на своих местах, то и убирать придется реже. Вместо использования безликих пластиковых контейнеров дизайнеры предлагают альтернативный вариант: можно подойти к проблеме хранения творчески и с умом использовать каждый свободный сантиметр. Например, вместо обычного изголовья кровати установить комод с ящиками, обустроить вертикальные выдвижные полки на кухне или использовать модульные системы хранения вещей, которые вы сможете компоновать как пожелаете.

5. Отказ от бумаги не даст скапливаться хламу

Бумажные счета, письма, газеты и журналы — все это хлам, который когда-то все равно придется выбросить. Не откладывая на потом, избавляйтесь от залежей такого бумажного мусора, и уборка будет занимать меньше времени. Детские рисунки можно оцифровать, и тогда горы бумаги с шедеврами вашего чада больше не будут загромождать письменный стол.

Все квитанции и счета можно получать и хранить в электронном виде: да здравствует интернет! Бонус: этот метод имеет несомненную пользу для экологии, ведь, отказываясь от чрезмерного использования бумаги, можно внести свой вклад в спасение природы.

6. Частое проветривание ванной комнаты позволит избежать плесени

После принятия душа и после стирки ванную комнату необходимо проветривать. При повышенной влажности и температуре очень быстро образуется плесень, с которой бороться очень трудно и, главное, затратно по времени. Хорошая вентиляция или простое проветривание не позволят образоваться грибку и неприятному запаху, а значит, сэкономят массу времени при уборке.

7. Увлажнитель воздуха предотвратит образование пыли

Увлажнитель воздуха мешает пыли и шерсти оседать на мебели, а потому он просто незаменим в доме, где есть маленькие дети или аллергики. Однако при использовании данного девайса необходимо соблюдать осторожность: влажность в 40–50 % приведет в итоге к обратному результату.

8. Лимонные дольки избавят от неприятного запаха из мусорного ведра

Лимонные дольки, если положить их на дно мусорного ведра, способны предотвратить неприятный запах. Однако эта мера экстренная, и подходит она в том случае, например, если вы ожидаете скорого прибытия гостей, а времени на уборку уже не осталось. Помните, что использование долек лимона не препятствует размножению бактерий и проблему загрязнения не решает.

9. Коробка для вещей в прихожей не даст хламу распространиться по дому

После прогулки или по пути с работы домой в карманах и сумке скапливается множество ненужных мелочей — чеки, рекламные проспекты, обертки от жвачки или конфет. Создайте у себя в прихожей зону «входящих вещей» и складывайте туда все то, в полезности чего вы пока сомневаетесь. Может, это будет контейнер или удобная плетеная корзинка, которые вы будете периодически разбирать, сортируя накопившиеся вещи. Таким образом, этот хлам перестанет «мигрировать» по всему дому и заполнять пространство.

10. Шкафы со стеклянными дверцами защитят сувениры и книги от пыли

Книги, статуэтки, сувениры и т. д. — чем больше мелких предметов в вашем доме, тем чаще приходится стирать с них пыль. Специалисты по уборке предлагают хранить подобные вещи в застекленном шкафу — и красиво, и работы меньше. Все, что способно притягивать пыль, должно быть спрятано, тогда и убирать придется реже.

Минимализм становится модным трендом, и, пожалуй, пора пересмотреть свое отношение к вещам, которые «пригодятся когда-нибудь», и перестать накапливать хлам. В таком случае уборка станет для вас более редким и быстрым процессом, чем раньше.

11. Пена для бритья не даст зеркалу в ванной запотеть

Чтобы зеркало в ванной не потело, нанесите на него немного пены для бритья и затем вытрите насухо. Ингредиенты, содержащиеся в пене для бритья, предотвратят не только запотевание, но и появление разводов на стекле. Следовательно, с частым мытьем зеркальных поверхностей в ванной можно будет распрощаться навсегда.

12. Общий поддон для цветочных горшков сохранит подоконник чистым

Отличный совет для тех, кто увлекается домашним цветоводством: используйте общий поддон для всех цветов, стоящих у вас на подоконнике. Он поможет избежать образования пятен под цветочными горшками, а если при поливе некоторое количество воды все же вытечет, то оно останется на большом поддоне и не попадет на подоконник.

13. Водоотталкивающее средство для мытья окон дольше сохранит их чистыми

Дождь, снег и ветер способны в 2 счета уничтожить все ваши усилия по мытью окон, что, конечно же, очень обидно. Для того чтобы окна дольше оставались чистыми, необходимо после мытья покрывать их средством с гидрофобным эффектом, которое отталкивает влагу и загрязнения. Такой раствор можно купить в магазине или же сделать самостоятельно. Главное при этом — дождаться момента, когда окна высохнут полностью, и тогда средство не оставит после себя никаких разводов.

14. Вощеная бумага предотвратит появление известковых пятен

Вощеная бумага для выпечки предотвратит появление известковых пятен на поверхности кранов. Просто протрите вощеным листом поверхность крана. Воск, которым пропитана бумага, станет барьером для воды, и о частом мытье кранов можно будет забыть надолго.

15. Бумажные полотенца защитят микроволновку от жирных пятен

Мытье микроволновки — занятие скучное и однообразное, а поддерживать ее в чистоте не так уж и просто. Вместо того чтобы после каждого приготовления пищи очищать микроволновую печь, просто положите на поддон бумажные полотенца. А чтобы предотвратить разбрызгивание, просто накрывайте тарелку бумажным полотенцем или специальной крышкой.

16. Окна лучше мыть в пасмурную погоду: так они будут чище

Обычно хозяйки стараются приурочить процесс мытья окон к солнечному и жаркому дню, чтобы каждое пятнышко и развод были отлично видны при уборке. На самом деле это ошибка, ведь используемое при этом средство для полировки стекол и даже простая вода мгновенно высыхают, оставляя следы, с которыми сложно бороться. Перенесите мытье окон на облачный день, и усилий на этот процесс потратится гораздо меньше.

17. Справиться с жирным налетом на мебели поможет микроволновка

Чтобы быстро убрать жирный налет с кухонной мебели, достаточно пройтись по ее поверхности губкой, предварительно нагретой в микроволновке. Всего 30 секунд — и губка станет достаточно горячей для того, чтобы вы смогли легко снять жировую пленку. А если губку пропитать эфирным маслом апельсина или лимона, то и пахнуть на кухне после такой уборки будет приятно.

Расскажите о том, как вы сражаетесь с беспорядком в доме. Может быть, у вас есть собственные секреты, которые могут сократить время уборки? Делитесь своим опытом в комментариях.