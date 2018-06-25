Советы для автомобилистов, которые превратят любую поездку в удовольствие

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По статистике, около полутора часов в день мы тратим на дорогу. Согласитесь, это довольно много времени и хочется провести его в максимальном удобстве. Для того чтобы поездки на автомобиле приносили как можно больше удовольствия, можно воспользоваться несколькими простыми советами, которые помогут ездить с комфортом.

Мы в AdMe.ru подобрали несколько идей, благодаря которым из машины не захочется выходить, а каждая поездка превратится в маленькое приключение.

Удобный перекус

Если вы отправились в длительное путешествие в одиночку и планируете перекусить на ходу, возьмите с собой вот такую корзинку. Ее удобно расположить под рукой и брать еду и напитки. Так салон останется чистым от крошек, жирных пятен и прочих неприятностей.

Экономия места

Для того чтобы освободить пространство на заднем сиденье, используйте парочку карабинов, которые можно закрепить за подголовник. Зонты, пакеты, сумки — теперь все это занимает совсем немного места.

Для поездок с детьми

Во время длительной поездки малыши скучают и не знают, чем себя занять. Чтобы любое путешествие превращалось в приключение, закрепите на стекле подставки на присосках, которые обычно используют в душе. Туда удобно поместить карандаши, небольшие игрушки и прочие детские мелочи.

Вся мелочь под рукой

Помните то чувство, когда нужно оплатить проезд по платной дороге и вы судорожно ищете мелочь по всей машине? Избежать этой ситуации поможет контейнер от конфет, куда можно складывать монеты и при необходимости легко их находить.

Заглушка для стереосистемы

Спрятать магнитолу от посторонних глаз, в то время как вас нет в автомобиле, можно при помощи старой коробки от DVD-диска. У потенциальных воров сложится ощущение, что стереосистемы нет, и шансы, что вашу машину вскроют, значительно уменьшатся.

Кондиционер для блеска

Попробуйте добавить немного кондиционера для волос в ведро с водой, когда в следующий раз будете мыть машину. Большинство бальзамов содержат ланолин — особый тип воска, который придаст автомобилю блеск.

Фильтр для пыли

Фильтр для кофе — идеальная салфетка для того, чтобы протирать салон от пыли. Фильтры изготовлены из безворсового материала, отлично собирают на себя пыль и не оставляют следов.

Абсолютно чистое стекло

Для того чтобы дворники лучше собирали влагу, протрите их спиртом. Поверхность обезжирится и даже у маленьких капелек не останется шансов.

Чистота в подстаканниках

Для того чтобы очистить подстаканник, используйте стакан и старый носок, как показано на картинке. Чтобы грязь было проще стереть, побрызгайте носок средством для чистки стекол.

Смывающиеся фломастеры

Еще один совет, как превратить дальнюю поездку с детьми в удовольствие. Разрешите малышам рисовать маркерами для белой доски на стеклах, а потом стирать художества старой перчаткой.

Радужная приборная панель

Выходишь утром в понедельник, заводишь машину, чтобы ехать на работу, а тут такая приборная панель. Ну как не улыбнуться, если даже в мелочах красота. Сделать ее совсем просто — нужно наклеить с внутренней стороны полоски разноцветного скотча. После сборки скучные однотонные лампочки засияют вашими любимыми цветами.