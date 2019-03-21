Согласно китайской методике, массажируя данные точки на теле, вы сможете похудеть

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Точечный массаж является альтернативой древней китайской технике иглоукалывания, но проще и безопаснее для самостоятельного выполнения, так как в данном случае воздействие на области осуществляется в основном с помощью пальцев, а не иголок. Ученые признаются, что точечный массаж, как и иглоукалывание, еще требует дальнейшего, более глубокого изучения в контексте эффективности при борьбе с лишним весом. Тем не менее, хотя механизм действия этой техники еще ясен не до конца, она дает свои плоды, особенно при условии соблюдения прочих правил здорового образа жизни.

AdMe.ru предупреждает: считается, что акупунктурные техники нежелательно выполнять при беременности. Не забывайте консультироваться со специалистами.

Точка № 1

3-минутный массаж области чуть ниже большого пальца (которую также называют «холм Венеры») стимулирует работу щитовидной железы и ускоряет метаболизм. Как известно, резкие скачки сахара в крови вызывают чувство сильного голода и тягу к сладкой или насыщенной сахаром пище. Чтобы избежать этого, по истечении 3 минут начните медленно продвигаться теми же массажными движениями по направлению к запястью. Это простимулирует работу поджелудочной железы, поможет в регуляции выработки инсулина и поддержит стабильный уровень сахара в крови.

Точка № 2

Еще одна контрольная точка для подавления аппетита расположена между верхней губой и носом. Точно определить ее возможно только на практике, так как она может быть как ровно на верхней линии, так и выше. Воздействовать на точку можно с помощью кончика пальца или ватной палочки. В данном случае давление производится короткими умеренными толчками в течение примерно минуты.

Точка № 3

Чтобы найти данную область, приложите указательные и средние пальцы по бокам от челюсти, чуть ниже ушей и попробуйте открыть и закрыть рот. Точка, необходимая для работы, находится там, где чувствуется наиболее активное движение челюсти. Массируйте это место с любой стороны в течение 3 минут. Не надавливайте сильно, манипуляции не должны вызывать дискомфорт.