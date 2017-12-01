Духи будут пахнуть дольше и приятнее, если их правильно наносить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Покупка дорогих духов еще не залог успеха. Как и хороший костюм, хороший аромат нужно уметь правильно «носить» — именно так выражаются профессиональные парфюмеры. Нанося любимые духи как придется, вы не только бездумно расходуете драгоценный аромат, но и добиваетесь совсем обратного эффекта, отпугивая окружающих своим амбре. Редакция AdMe.ru внимательно изучила главные хитрости использования парфюмерии и с удовольствием делится с вами.

Общие правила

1. Разные группы ароматов не смешиваются

Используя несколько видов парфюмированной косметики (скажем, духи, дезодорант и крем для тела), подбирайте продукты из одной серии или по крайней мере с похожими ароматами. Ни один другой запах не должен соперничать с вашим парфюмом. Идеально, если ваши дезодоранты и кремы не содержат отдушек, в противном случае от них лучше совершенно отказаться. Вы ведь не хотите вместо любимого парфюма источать запах какой-то невероятной гремучей смеси, правда?

2. Каждый аромат имеет свое время

Стоит помнить о том, что не вы, а именно окружающие будут ощущать аромат, который вы носите в течение дня, поэтому очень важно соблюдать парфюмерный тайминг. Так, в дневное время суток и в теплое время года рекомендуется отдавать предпочтение легким духам. А вот во время вечерних выходов и с наступлением холодов можно спокойно носить насыщенные ароматы со шлейфом.

3. На кожу или на одежду?

Пожалуй, это самое главное правило: любой парфюм наносится исключительно на чистую кожу! Не забывайте об этом, особенно когда меняете духи в течение дня. Строго говоря, специалисты не рекомендуют наносить парфюм на одежду. Так, мех, шерсть, лен и хлопок лучше всего «запоминают» запахи, причем ваша шубка может хранить аромат до года! Любительницам менять парфюмы стоит задуматься над этим. Кроме того, парфюм может оставить пятна на светлой или легкой ткани, что безвозвратно испортит любимую вещь.

4. Не растирайте парфюм

Одна из самых распространенных ошибок — тщательное растирание духов при нанесении, поскольку так разрушаются молекулы парфюмерной композиции. Для сохранения целостности аромата рекомендуется наносить его с помощью распылителя, легкими касаниями пальца или даже ватной палочкой, если речь идет о твердых духах.

Места нанесения

Область шеи за ушами и запястья

В этих зонах сосуды находятся максимально близко к поверхности кожи, пульсация и температура способствуют глубокому раскрытию аромата.

ВАЖНО ЗНАТЬ : помните, что на коже за ушами много жировых желез, поэтому нанесение на эту область масляных духов существенно исказит звучание аромата.

В этих зонах сосуды находятся максимально близко к поверхности кожи, пульсация и температура способствуют глубокому раскрытию аромата. помните, что на коже за ушами много жировых желез, поэтому нанесение на эту область масляных духов существенно исказит звучание аромата. Волосы

Известно, что волосы прекрасно хранят аромат благодаря своей структуре. Однако стоит помнить некоторые хитрости: спиртовые духи иссушают волос, поэтому наносить их лучше не на саму прическу, а на щетку для волос перед укладкой или расчесыванием.

ВАЖНО ЗНАТЬ: масляные и твердые парфюмы не самый удачный выбор для ароматизации волос, так как плохо распределяются по прядям и способны придать им неаккуратный вид.

Известно, что волосы прекрасно хранят аромат благодаря своей структуре. Однако стоит помнить некоторые хитрости: спиртовые духи иссушают волос, поэтому наносить их лучше не на саму прическу, а на щетку для волос перед укладкой или расчесыванием. масляные и твердые парфюмы не самый удачный выбор для ароматизации волос, так как плохо распределяются по прядям и способны придать им неаккуратный вид. Задняя часть шеи

Эта зона, пожалуй, самая «мощная»: на ней запах сохраняется дольше всего и сильно ощущается в местах большого скопления людей.

ВАЖНО ЗНАТЬ: данную область лучше «обрабатывать» только в холодное время года, поскольку жара способна сделать аромат слишком навязчивым.

Эта зона, пожалуй, самая «мощная»: на ней запах сохраняется дольше всего и сильно ощущается в местах большого скопления людей. данную область лучше «обрабатывать» только в холодное время года, поскольку жара способна сделать аромат слишком навязчивым. Сгиб локтя

Парфюмеры считают эту область даже более подходящей для полного раскрытия запаха, чем шея или запястье. Обратите внимание на то, что в этом месте кожа очень нежная и есть риск возникновения аллергических реакций на компоненты парфюма.

Лайфхаки

Лучше всего хранить духи в темном прохладном месте, ограничив попадание внутрь кислорода.

Категорически не рекомендуется наносить парфюм на украшения: они легко могут окислиться, что испортит не только внешний вид ваших аксессуаров, но и изменит звучание запаха.

Лучше всего аромат сохраняется на жирной коже. Поэтому перед нанесением не будет лишним увлажнить ее нейтрального запаха лосьоном или кремом.

Яркий, насыщенный цвет жидкости, низкая цена, осадок, резкий спиртовой запах — все это признаки некачественного парфюма.

Для ароматизации любимого шампуня или крема лучше всего подойдут масляные духи — просто добавьте несколько капель жидкости внутрь бутылочки.