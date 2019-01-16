Сможете пройти тест, при помощи которого отбирали астронавтов в NASA?

2

0

12.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В 1958 году агентство NASA начало отбирать первых астронавтов для большой космической программы. Каждый из кандидатов должен был пройти ряд испытаний для проверки своих способностей. Например, решать математику при запредельном шуме, сидеть часами в изолированной от света и звука камере и испытывать резкие перепады температур. Среди подобных психологических испытаний был также особый тест на интеллект.

Тест состоит из 3 частей и призван проверить различные способности мозга. AdMe.ru предлагает вам попробовать его пройти.

Часть 1: Пространственная визуализация

Что тестирует: насколько хорошо у человека развито пространственное мышление. Например, для пилотов показывает их способность ориентироваться в воздухе. Инструкция: на первой картинке сверху — часы в исходном положении. Стрелочки справа показывают, в каком направлении и порядке эти часы нужно вращать. Мысленно вращайте часы, а затем выберите вариант, как они будут выглядеть, когда перестанут вращаться. Кликните на картинку, чтобы проверить ответ.

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Часть 2: Механическое осмысление

Что тестирует: оценивает понимание базовой физики и механики. Показывает, насколько хорошо человек умеет применять абстрактные концепции к практическим ситуациям.

2. В каком направлении трение действует на лыжника?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

1. Если удлинить кран, то изменится его...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Часть 3: Аналогии

Что тестирует: проверяет аналитическое мышление человека и выявляет умение определять отношения между предметами. Может оценивать как способность к логическому рассуждению, так и широкие знания в разных предметах. Инструкция: в приведенных ниже аналогиях одно двоеточие (:) означает «есть» (отношение одного к другому), а двойное двоеточие (::) означает «как». Используя логику, выберите один из вариантов под картинкой , чтобы он завершал аналогию.

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

А. Пешка. Б. Игра. В. Соперник. Г. Шар.

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

А. Лягушка. Б. Гусеница. В. Леопард. Г. Муравей.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

А. Двигатель. Б. Поезд. В. Человек. Г. Анаболизм.

Возьмут вас в астронавты? Сколько тестов вам удалось пройти без ошибок?