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Художники-сюрреалисты смотрят на жизнь иначе, чем обычные люди. Сам термин «сюрреализм» буквально означает «над реальностью», что позволяет использовать любые, даже самые абсурдные образы. От этого их работы так сложно отличить от результатов творчества людей с психическими отклонениями. Может, у вас получится это сделать?