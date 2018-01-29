Тест: Сможете ли вы угадать, что из этого сюрреализм, а что — творчество душевнобольного?
Художники-сюрреалисты смотрят на жизнь иначе, чем обычные люди. Сам термин «сюрреализм» буквально означает «над реальностью», что позволяет использовать любые, даже самые абсурдные образы. От этого их работы так сложно отличить от результатов творчества людей с психическими отклонениями. Может, у вас получится это сделать?
А мы в AdMe.ru предлагаем проверить себя и попробовать угадать, кто автор этих 10 прекрасных полотен.
Сюрреализм или творчество душевнобольных?
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Фото на превью dunriddell / instagram, karl.beaudelere.kxb7 / instagram