Сможете ли вы раскрыть преступление по одной детали?
Небольшая разминка для ума не помешает даже в новогодней суете, когда все мысли заняты будущим празднеством.
AdMe.ru предлагает вам почувствовать себя в роли инспектора полиции, решив детективную задачку.
Инспектор Варнике дежурил в новогодние праздники и утром 1 января отправился на вызов. Он позвонил, и спустя минуту дверь открыл заспанный хозяин квартиры. Инспектор представился и сказал:
— Я вынужден тщательно осмотреть вашу квартиру. Ваш сосед утверждает, что вчера, в новогоднюю ночь, пришел к вам гости. И пока он вместе с вашей семьей распевал песни под вашей елкой, сверкающей разноцветными лампочками, вы проникли в его квартиру и похитили ряд ценных вещей.
На это хозяин квартиры ответил:
— Это неправда! Мы вообще всей семьей встречали Новый год у друзей. Мы отправились к ним еще в обед, я даже едва успел нарядить елку дома перед уходом. Мы вернулись далеко за полночь и сразу легли спать. Если хотите, я разбужу жену и сына и они подтвердят мои слова...
— Мне кажется, в этом нет надобности, — перебил его Варнике. — Для меня уже очевидно, что ваш сосед — лжец!
Как же инспектору Варнике удалось так быстро поймать соседа на лжи?
Иллюстратор Natalia Popova специально для AdMe.ru