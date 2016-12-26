Сможете ли вы раскрыть преступление по одной детали?

Небольшая разминка для ума не помешает даже в новогодней суете, когда все мысли заняты будущим празднеством.

AdMe.ru предлагает вам почувствовать себя в роли инспектора полиции, решив детективную задачку.

Инспектор Варнике дежурил в новогодние праздники и утром 1 января отправился на вызов. Он позвонил, и спустя минуту дверь открыл заспанный хозяин квартиры. Инспектор представился и сказал:

— Я вынужден тщательно осмотреть вашу квартиру. Ваш сосед утверждает, что вчера, в новогоднюю ночь, пришел к вам гости. И пока он вместе с вашей семьей распевал песни под вашей елкой, сверкающей разноцветными лампочками, вы проникли в его квартиру и похитили ряд ценных вещей.

На это хозяин квартиры ответил:

— Это неправда! Мы вообще всей семьей встречали Новый год у друзей. Мы отправились к ним еще в обед, я даже едва успел нарядить елку дома перед уходом. Мы вернулись далеко за полночь и сразу легли спать. Если хотите, я разбужу жену и сына и они подтвердят мои слова...

— Мне кажется, в этом нет надобности, — перебил его Варнике. — Для меня уже очевидно, что ваш сосед — лжец!

Как же инспектору Варнике удалось так быстро поймать соседа на лжи?

Ответ

В елочной гирлянде не хватает одной лампочки, а без нее украшение не будет светиться. Хозяин действительно впопыхах наряжал елку перед уходом и не проверил исправность гирлянды. Сосед же не мог этого знать и наврал, что пел песни под сверкающей разноцветными лампочками елкой. А вот перетертый шнур работе гирлянды вовсе не мешает.


Иллюстратор Natalia Popova специально для AdMe.ru

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