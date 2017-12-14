Сможете ли вы отличить качественную вещь от фуфла?

Как правило, чтобы понять, качественная ли перед нами вещь, мы пытаемся ее поближе рассмотреть, потрогать, попробовать в деле.

AdMe.ru задался вопросом: возможно ли распознать бессовестную подделку лишь по внешнему виду? Предлагаем это проверить.

Начнем с простого. Сможете отличить, на какой картинке настоящий дуб, а где пластмасса?

Сможете отличить натуральный шелк от синтетики?

Какая из этих бусин настоящий фамильный жемчуг, а какая подделка?

Сможете отличить английскую фарфоровую тарелку от обычной керамики?

Как выглядит настоящая кожа?

На какой картинке матовая помада MAC, а на какой дешевая подделка?

А лак? Какой из них дорогой, а какой дешевый?

Отличите серебро от железной побрякушки?

На какой картинке натуральная шерсть?

И, наконец, какое из этих колец с настоящими бриллиантами?

А вот как можно различить подделку:

  1. Дерево. Подделки бывают настолько качественными, что различить натуральное дерево порой невозможно. Цвет и текстура у настоящей древесины должны быть более глубокими. А еще можно просто постучать по поверхности — звук должен быть глухой.
  2. Шелк. У изделия из настоящего шелка нити разной толщины, так как они натурального происхождения. Также настоящий шелк не мнется и не электризуется.
  3. Жемчуг. У натурального камня не может быть идеально ровной поверхности, она пористая. Кроме того, настоящий жемчуг имеет явный перламутровый отблеск. Если поднести жемчуг к свету, то он будет светиться нежно-голубым в отличие от синтетики, которая имеет зеленоватый цвет.
  4. Фарфор. Посмотрите на картинку слева. Керамика имеет явный глазурный отблеск в отличие от фарфора. Верный способ — поднести изделие к свету. Фарфор мягко просвечивает и даже светится, а керамика нет. Есть еще один древний способ: фарфор всегда звенит, даже при легком постукивании.
  5. Кожа. Кожзаменитель (или экокожа) имеет более темный цвет, который со временем тускнеет; а ее текстура имеет более «вытянутую» форму в отличие от натуральной кожи. Другой способ отличить натуральную кожу — согнуть. При сгибании изделия из кожи на нем образуются «морщинки». А при разгибании поверхность быстро возвращается в начальное состояние.
  6. Помада. Как правило, матовая помада дорогих фирм действительно матовая с первых секунд нанесения. У подделки после нанесения есть отблеск.
  7. Лак. Качественный лак всегда ложится ровно. Насколько ровно лег лак, можно понять по блику. Если он без «зазубрин», то покрытие равномерное.
  8. Серебро. Настоящее серебряное изделие имеет четкие, отшлифованные границы и ровный цвет. Металл будет с зазубринами, слипшимися деталями и с пятнами. Помните, что серебро, в отличие от железа, не притягивается к магниту. Если провести серебром по кусочку мела, то останется черная полоска. И, главное, на серебряных изделиях всегда стоит проба.
  9. Шерсть. На вид шерстяные волокна неодинаковой толщины. Синтетика же имеет ровные нити и цельную структуру. Но главное отличие натуральной шерсти в том, что она не создает статического электричества и не издает неприятного звука в отличие от синтетики.
  10. Бриллиант. Из-за преломления света настоящий бриллиант сверкает ярко и только оттенками серого. Сверкание всеми цветами радуги — признак подделки. И так же, как у любой бижутерии, на изделии с бриллиантом стоит проба.

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