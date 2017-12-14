Сможете ли вы отличить качественную вещь от фуфла?
Как правило, чтобы понять, качественная ли перед нами вещь, мы пытаемся ее поближе рассмотреть, потрогать, попробовать в деле.
AdMe.ru задался вопросом: возможно ли распознать бессовестную подделку лишь по внешнему виду? Предлагаем это проверить.
Начнем с простого. Сможете отличить, на какой картинке настоящий дуб, а где пластмасса?
Сможете отличить натуральный шелк от синтетики?
Какая из этих бусин настоящий фамильный жемчуг, а какая подделка?
Сможете отличить английскую фарфоровую тарелку от обычной керамики?
Как выглядит настоящая кожа?
На какой картинке матовая помада MAC, а на какой дешевая подделка?
А лак? Какой из них дорогой, а какой дешевый?
Отличите серебро от железной побрякушки?
На какой картинке натуральная шерсть?
И, наконец, какое из этих колец с настоящими бриллиантами?
А вот как можно различить подделку:
- Дерево. Подделки бывают настолько качественными, что различить натуральное дерево порой невозможно. Цвет и текстура у настоящей древесины должны быть более глубокими. А еще можно просто постучать по поверхности — звук должен быть глухой.
- Шелк. У изделия из настоящего шелка нити разной толщины, так как они натурального происхождения. Также настоящий шелк не мнется и не электризуется.
- Жемчуг. У натурального камня не может быть идеально ровной поверхности, она пористая. Кроме того, настоящий жемчуг имеет явный перламутровый отблеск. Если поднести жемчуг к свету, то он будет светиться нежно-голубым в отличие от синтетики, которая имеет зеленоватый цвет.
- Фарфор. Посмотрите на картинку слева. Керамика имеет явный глазурный отблеск в отличие от фарфора. Верный способ — поднести изделие к свету. Фарфор мягко просвечивает и даже светится, а керамика нет. Есть еще один древний способ: фарфор всегда звенит, даже при легком постукивании.
- Кожа. Кожзаменитель (или экокожа) имеет более темный цвет, который со временем тускнеет; а ее текстура имеет более «вытянутую» форму в отличие от натуральной кожи. Другой способ отличить натуральную кожу — согнуть. При сгибании изделия из кожи на нем образуются «морщинки». А при разгибании поверхность быстро возвращается в начальное состояние.
- Помада. Как правило, матовая помада дорогих фирм действительно матовая с первых секунд нанесения. У подделки после нанесения есть отблеск.
- Лак. Качественный лак всегда ложится ровно. Насколько ровно лег лак, можно понять по блику. Если он без «зазубрин», то покрытие равномерное.
- Серебро. Настоящее серебряное изделие имеет четкие, отшлифованные границы и ровный цвет. Металл будет с зазубринами, слипшимися деталями и с пятнами. Помните, что серебро, в отличие от железа, не притягивается к магниту. Если провести серебром по кусочку мела, то останется черная полоска. И, главное, на серебряных изделиях всегда стоит проба.
- Шерсть. На вид шерстяные волокна неодинаковой толщины. Синтетика же имеет ровные нити и цельную структуру. Но главное отличие натуральной шерсти в том, что она не создает статического электричества и не издает неприятного звука в отличие от синтетики.
- Бриллиант. Из-за преломления света настоящий бриллиант сверкает ярко и только оттенками серого. Сверкание всеми цветами радуги — признак подделки. И так же, как у любой бижутерии, на изделии с бриллиантом стоит проба.