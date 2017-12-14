Сможете ли вы отличить качественную вещь от фуфла?

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Как правило, чтобы понять, качественная ли перед нами вещь, мы пытаемся ее поближе рассмотреть, потрогать, попробовать в деле. AdMe.ru задался вопросом: возможно ли распознать бессовестную подделку лишь по внешнему виду? Предлагаем это проверить.

Начнем с простого. Сможете отличить, на какой картинке настоящий дуб, а где пластмасса?

Сможете отличить натуральный шелк от синтетики?

Какая из этих бусин настоящий фамильный жемчуг, а какая подделка?

Сможете отличить английскую фарфоровую тарелку от обычной керамики?

Как выглядит настоящая кожа?

На какой картинке матовая помада MAC, а на какой дешевая подделка?

А лак? Какой из них дорогой, а какой дешевый?

Отличите серебро от железной побрякушки?

На какой картинке натуральная шерсть?

И, наконец, какое из этих колец с настоящими бриллиантами?

А вот как можно различить подделку: