Сколько нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Многие из нас занимаются спортом, ходят в тренажерный зал, сидят на диетах. Между тем ряд исследований доказывает, что ежедневные продолжительные прогулки не менее эффективны в борьбе с лишними килограммами.
AdMe.ru узнал, какие правила нужно соблюдать, чтобы ходьба заменила целый комплекс упражнений.
Пройденное расстояние, ваша скорость и ваш вес — главные факторы, которые влияют на количество затраченных калорий во время ходьбы. Чтобы добиться хороших результатов, стоит следовать регулярному плану и использовать шагомер.
Всегда берите его с собой — так вы подсчитаете все шаги, которые совершаете за день. Если вы проходите за день большое расстояние, но при этом не худеете, то шагомер поможет посчитать, сколько шагов нужно добавить, чтобы начать сбрасывать вес.
Эти расчеты помогут вам составить личный план нагрузок:
100 ккал = 2 000 шагов = 1,6 км
1 кг = 140 000 шагов = 7 000 ккал = 112 км
Способы увеличить продолжительность прогулок:
- По возможности не пользуйтесь автомобилем или автобусом.
- Провожайте и забирайте детей из школы.
- Не используйте лифт и эскалатор.
- Дольше гуляйте с собакой.
Чтобы сделать прогулки интересными, попробуйте:
- брать с собой друга,
- слушать любимую музыку и интересные аудиокниги,
- гулять в разных местах, выбирать новые маршруты.
В холодное время года вы можете продолжать занятия дома, если у вас есть беговая дорожка. Вы можете смотреть любимые фильмы и сериалы и при этом сбрасывать вес или поддерживать форму.
Стоит учесть, что даже у одного и того же человека длина шага отличается и колеблется от 40 до 100 см. Чтобы узнать собственную длину шага, можно отмерить расстояние длиной в 10−20 м и пройти его с обычной средней скоростью, считая шаги. После этого разделите пройденное расстояние в сантиметрах (1 000 или 2 000) на число пройденных шагов.
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До 70 шаг./мин.
На здоровых людей такая скорость практически не оказывает тренирующего эффекта. Рекомендовано больным, выздоравливающим после инфаркта миокарда или страдающим выраженной стенокардией.
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71−90 шаг./мин., 3−4 км/ч
Рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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91−110 шаг./мин., 4−5 км/ч
Такая прогулка — ощутимая нагрузка для организма и подходит всем здоровым людям.
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111−130 шаг./мин.
Отличная тренировка для тела, но такую скорость в течение длительного времени сложно выдержать даже здоровым людям.
- Начните с небольших нагрузок, постепенно переходя к более продолжительной и быстрой ходьбе. Вначале нагрузку следует увеличивать за счет длительности ходьбы, а уже затем — повышением скорости. Нагрузки должны быть адекватными состоянию вашего здоровья.
- Заниматься ходьбой нужно регулярно. Одно занятие в неделю не даст вам никакого положительного эффекта. Если нет возможности ходить ежедневно, то делайте это хотя бы 2−3 раза в неделю. Заниматься ходьбой можно в любое удобное время в течение дня, но не раньше чем через 1–1,5 часа после еды.
- Нужно проконсультироваться с врачом и пройти медосмотр. Повторяйте его 1–2 раза в год.
- При ходьбе следите за осанкой. Туловище должно быть прямым, плечи расправлены, живот втянут.
Важно запомнить, что слишком медленная ходьба на короткое расстояние не дает хороших результатов, а слишком длительная и быстрая неподготовленному человеку может причинить вред.
Иллюстраторы Anna Syrovatkina, Marat Nugumanov специально для AdMe.ru