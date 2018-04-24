Скандинавская диета, которая была названа самой простой диетой в мире
Датский диетолог и директор биотехнологической компании Сьюзи Венгель (Suzy Wengel) создала диету, которая оказалась настолько популярной и эффективной, что впоследствии ее план питания назвали самой простой диетой в мире. А весь принцип данной диеты был изложен на страницах книги «The Scandi Sense Diet».
AdMe.ru расскажет, чем эта диета лучше всех остальных и почему врачи считают ее невероятно простой и легкой.
Что это за диета и почему она «самая простая»?
Простая, потому что вам не придется считать калории, рассчитывать соотношение белков, жиров и углеводов и отмерять порции по каким-то сложным системам.
Основное правило — каждый прием пищи должен состоять из 4 порций продуктов (размером с кулак): 1 порция белка + 1 порция углеводов + 2 порции овощей + 1 ст. л. жиров.
То есть не нужно считать калории или взвешивать порции, что может быть затруднительным, если вы много работаете или находитесь в пути.
Поначалу Сьюзи разрабатывала диету для себя. Вот что она рассказывает:
«Когда ваша диета неправильная, вы тоже можете терять вес, но при этом чувствуете себя плохо: ухудшается цвет кожи, состояние волос, болит голова.
После рождения второго ребенка я набрала вес, который никак не могла сбросить. Я весила почти 100 кг (это много, согласитесь) и использовала десятки диет, чтобы похудеть. Проблема была еще в том, что я трижды теряла по 20–25 кг, но через пару месяцев снова набирала вес, причем еще больший.
Я поняла, что строгие ограничения провоцируют переедание, и составила собственный план питания. За 10 месяцев диеты я потеряла почти 40 кг. Сейчас я вешу 60 кг. Мой вес стабилен уже в течение 6 лет».
«Слева — до, я вешу 98 кг. Справа — то, как я выгляжу сейчас, 61 кг».
По оценкам диетолога, человек на скандинавской диете может потерять в среднем от 0,5 до 1,5 кг в неделю.
И хорошая новость: вы все еще можете выпить бокал красного вина, съесть тарелку спагетти, а также готовить на масле. Женщины на скандинавской диете в среднем съедают 1 500 ккал, мужчины — 2 000 ккал (при этом вам не нужно их подсчитывать).
Как выглядит диета?
Искать, как выглядят подходящие блюда и как их готовить, тоже долго не придется. В инстаграме по хештегу #sensekost вы найдете 45 000 фотографий с рецептами вкусных и, конечно, полезных блюд.
Ниже представлены примеры меню на завтрак, обед и ужин.
Завтрак
- Овощи (2 порции): несколько помидоров черри и горох.
- Белок (1 порция): 2 яйца.
- Углеводы (1 порция): 1 ломтик хлеба.
- Жиры (1 ст. л.): сливочное масло (намазано на хлеб).
- 1 кружка кофе с молоком.
Обед
- Овощи (2 порции): капуста, салат, огурец, морковь, помидор.
- Белок (1 порция): стейк из филе говядины.
- Углеводы (1 порция): цельнозерновые макароны.
- Жиры (1 ст. л.): сливочное масло и немного сыра.
Ужин
- Овощи (2 порции): морковь, пастернак, спаржа.
- Белок (1 порция): котлета.
- Углеводы (1 порция): бокал вина.
- Жиры (1 ст. л.): беарнский соус, немного масла, в котором обжарены овощи.
Фото на превью senseslankmedfornuft, senseslankmedfornuft
По материалам The Scandi Sense Diet, businessinsider