Скандинавская диета, которая была названа самой простой диетой в мире

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Датский диетолог и директор биотехнологической компании Сьюзи Венгель (Suzy Wengel) создала диету, которая оказалась настолько популярной и эффективной, что впоследствии ее план питания назвали самой простой диетой в мире. А весь принцип данной диеты был изложен на страницах книги «The Scandi Sense Diet».

AdMe.ru расскажет, чем эта диета лучше всех остальных и почему врачи считают ее невероятно простой и легкой.

Что это за диета и почему она «самая простая»?

Простая, потому что вам не придется считать калории, рассчитывать соотношение белков, жиров и углеводов и отмерять порции по каким-то сложным системам. Основное правило — каждый прием пищи должен состоять из 4 порций продуктов (размером с кулак): 1 порция белка + 1 порция углеводов + 2 порции овощей + 1 ст. л. жиров. То есть не нужно считать калории или взвешивать порции, что может быть затруднительным, если вы много работаете или находитесь в пути.

Поначалу Сьюзи разрабатывала диету для себя. Вот что она рассказывает:

«Когда ваша диета неправильная, вы тоже можете терять вес, но при этом чувствуете себя плохо: ухудшается цвет кожи, состояние волос, болит голова. После рождения второго ребенка я набрала вес, который никак не могла сбросить. Я весила почти 100 кг (это много, согласитесь) и использовала десятки диет, чтобы похудеть. Проблема была еще в том, что я трижды теряла по 20–25 кг, но через пару месяцев снова набирала вес, причем еще больший. Я поняла, что строгие ограничения провоцируют переедание, и составила собственный план питания. За 10 месяцев диеты я потеряла почти 40 кг. Сейчас я вешу 60 кг. Мой вес стабилен уже в течение 6 лет».

«Слева — до, я вешу 98 кг. Справа — то, как я выгляжу сейчас, 61 кг».

По оценкам диетолога, человек на скандинавской диете может потерять в среднем от 0,5 до 1,5 кг в неделю. И хорошая новость: вы все еще можете выпить бокал красного вина, съесть тарелку спагетти, а также готовить на масле. Женщины на скандинавской диете в среднем съедают 1 500 ккал, мужчины — 2 000 ккал (при этом вам не нужно их подсчитывать).

Как выглядит диета?

Искать, как выглядят подходящие блюда и как их готовить, тоже долго не придется. В инстаграме по хештегу #sensekost вы найдете 45 000 фотографий с рецептами вкусных и, конечно, полезных блюд. Ниже представлены примеры меню на завтрак, обед и ужин.

Завтрак

Овощи (2 порции): несколько помидоров черри и горох.

Белок (1 порция): 2 яйца.

Углеводы (1 порция): 1 ломтик хлеба.

Жиры (1 ст. л.): сливочное масло (намазано на хлеб).

1 кружка кофе с молоком.

Обед

Овощи (2 порции): капуста, салат, огурец, морковь, помидор.

Белок (1 порция): стейк из филе говядины.

Углеводы (1 порция): цельнозерновые макароны.

Жиры (1 ст. л.): сливочное масло и немного сыра.

Ужин