Что подарить человеку, которому сложно угодить

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Дарить подарки — это чертовски приятно. Иногда приятно от того, как, оправдывая все ваши ожидания, лицо человека расплывается в широкой улыбке; а иногда от того, что эта нервотрепка с поиском презента наконец закончилась и вы можете позабыть об этом до следующей знаменательной даты. Мы в AdMe.ru считаем, что праздники (особенно Новый год) не должны ничем омрачаться, а потому составили шпаргалку для самых тяжелых случаев выбора подарков.

Человек, у которого есть все

Все хотя бы однажды сталкивались с муками выбора подарка для друга, который не испытывает никаких финансовых затруднений и, в принципе, может себе позволить любую прихоть. Подарить что-нибудь крутое и дорогое? Увы, ваш кошелек рискует не перенести таких трат. Не трепать себе нервы и отделаться безделушкой? В принципе, можно, но едва ли ваш подарок будет выделяться из горы подобных. Ниже мы приберегли совет для тех, кому приятно вручать памятные подарки и заставлять людей сиять от радости. Что подарить: такого человека можно впечатлить пусть и бюджетным, но оригинальным подарком. Это может быть обычный предмет с добавлением именной надписи (например, шейный платок) или дизайнерский плакат в рамке с любимым изречением; фанатам и коллекционерам отлично подойдут тематические подарки: лампа-штурмовик из «Звездных войн», винтажные часы, книги, пластинки и пр.

Ворчливый начальник

Консервативный и раздражительный, такой человек, кажется, всегда серьезен и вечно всем недоволен. Как правило, такие люди уверены в собственной значимости и неспособности окружающих справиться с чем-либо без их помощи. Но не сомневайтесь: на самом деле они очень, очень устали постоянно все тянуть на себе (пусть иногда только в своем воображении) и тоже нуждаются в отдыхе и возможности расслабиться. Что подарить: набор качественных чайных купажей, бутылку хорошего алкоголя. Женщине-начальнице можно смело презентовать сертификат в спа-салон. Мужчине-начальнику больше подойдет сертификат в сауну.

Человек, которому ничего не нужно

Родственник или знакомый, ничем не увлекающийся и особо не интересующийся, на первый взгляд настоящее наказание в канун любого праздника. Ни малейшей зацепки для мало-мальски удачного презента! С другой стороны, такой человек — чистый лист, представляющий безграничное поле для вашей фантазии. Что подарить: в зависимости от его возраста и пола вы можете предложить такому человеку не больше и не меньше, чем хобби. Уроки йоги и скульптуры, стрельбы из лука или конной езды, словом, любой досуг, который может предложить ваш город. Правда, лучше всего дарить лимитированные по времени сертификаты, чем тренажеры или наборы для рисования — есть большой риск того, что ваш презент так и пролежит в шкафу, не дождавшись своего часа.

Преподаватель

Действительно ли вы симпатизируете вашему учителю или просто соблюдаете приличия, важно, чтобы ваш подарок не выходил за рамки и не был воспринят как подхалимаж или подкуп. Поверьте, за время работы преподаватели успели столкнуться с самыми эксцентрическими выходками студентов, и вам точно не захочется пополнить их ряды из-за плохо продуманного презента. Что подарить: если уж говорить о классике учительских подарков — конфетах и шоколаде, будет неплохо внести немного разнообразия и подарить, скажем, изящную коробочку с пирожными или съедобную декоративную композицию. Мы настоятельно рекомендуем отойти от стереотипов «ручка — блокнот» и вспомнить о том, что преподаватель — это очень нервная и сложная работа. Набор аромамасел или антистрессовые мелочи типа маятника или хендгама будут весьма кстати.

Новый партнер

Ваши отношения только начинаются и вы еще не успели как следует узнать друг друга? Праздник приближается, а вместе с ним и чувство легкой паники. Как не ошибиться с подарком? А что если вы подарите что-то слишком значительное и перегнете палку? Или, наоборот, выберете что-то недостаточно личное и разочаруете партнера? Давайте взвесим все трезво. Итак... Что подарить: конечно, можно сделать ставку на универсальный подарок (подарочные сертификаты на парфюмерию, гели для душа, портмоне и пр.), и тогда вы точно не прогадаете. Но неособенный подарок для особенного человека — это довольно грустно. Новый год — время зимних подарков (свитера, шарфы, шапки, варежки, термосы), каждый из которых можно сделать очень милым, личным и оригинальным. Уделите большое внимание упаковке: тщательно и со вкусом декорированный презент красноречиво расскажет, сколько души вы вложили в его подготовку.

Постоянный партнер

Ох уж этот неловкий момент в отношениях, когда кажется, что все, что можно, друг другу уже передарено! Если вы абсолютно уверены, что ваша половинка имеет все необходимое, пришло время задуматься над подарком, который она от вас ну никак не ожидает. Что подарить: попробуйте смастерить что-нибудь своими руками. Даже в случае не очень аккуратного исполнения такой подарок все равно будет нереально трогательным. Только представьте, как будет улыбаться ваш партнер, когда поймет, что ради него вы учились шить, лепить из глины или даже брали уроки фортепиано, чтобы исполнить песню.

Небольшой новогодний лайфхак

Неплохой идеей будет иметь под рукой в канун Нового года несколько одинаковых маленьких подарочков для коллег, сокурсников, соседей. Каждый из нас попадал в ситуацию, когда нас внезапно поздравляли с праздником и вручали подарок, а мы чувствовали себя последним дураком, неловко протягивая: «Спасиииибо...» Держать на такой случай пару-тройку красивых плиток шоколада или елочных украшений в ящике стола или в сумке совсем не хлопотно.