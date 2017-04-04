6 секретов для гладкой и здоровой кожи от женщин всего мира

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Женщины веками искали рецепты красоты, которые помогли бы придать коже лица особое сияние, идеальный тон и безупречную гладкость. А самое главное ― сохранить ее молодость как можно дольше.

AdMe.ru убежден, что эти секреты настолько хороши и просты в исполнении, что станут вашими регулярными бьюти-ритуалами.