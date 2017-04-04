6 секретов для гладкой и здоровой кожи от женщин всего мира

Женщины веками искали рецепты красоты, которые помогли бы придать коже лица особое сияние, идеальный тон и безупречную гладкость. А самое главное ― сохранить ее молодость как можно дольше.

AdMe.ru убежден, что эти секреты настолько хороши и просты в исполнении, что станут вашими регулярными бьюти-ритуалами.

Чили

  • Красный виноград для сияющей кожи. Чилийские женщины доверяют силе антиоксидантов, которые содержатся в красном винограде. Они смешивают виноград с двумя столовыми ложками муки и полученную пасту наносят на лицо на 10 минут, затем смывают. Такую маску лучше делать утром.

Япония

  • Минимальное матирование. Здоровая кожа немного блестит. Француженки считают, что это нормально и естественно. А регулярное припудривание забивает поры и провоцирует воспаления.

  • Ежедневный массаж лица. Для сохранения упругости кожи и обогащения ее кислородом. Процедуру можно делать с различными кремами/маслами. Техника подбирается в зависимости от потребностей кожи.

  • Рисовое умывание. Прекрасно очищает и стимулирует выработку коллагена, придает коже особую гладкость.

Рисовое умывание.

1. Перемелите рис в кофемолке, причем злак необходимо выбирать именно белых сортов.

2. Полученную муку разведите теплой водой до консистенции, напоминающей кефир.

3. Нанесите состав на влажную кожу, аккуратно распределите по лицу массажными движениями, после чего тщательно смойте водой.

Испания

  • Картошка от синяков под глазами. Тонкими кружочками нарежьте картошку и оставьте на закрытых веках на 10 минут.

Турция

  • Нефритовый ролик. Применение нефритового ролика для массажа лица улучшает циркуляцию крови в коже.

  • Маска и лосьон из айвы. Прекрасно очищают жирную кожу лица.

Рецепт маски и лосьона.

Рецепт маски. Натрите айву на мелкой терке, добавьте взбитый яичный белок. Массажными движениями нанесите на кожу лица. Оставьте на 10 минут. После тщательно смойте маску водой.

Рецепт лосьона. Натрите айву на мелкой терке, слейте сок и протирайте полученным соком лицо утром и вечером.

Россия

  • Паровая ванна для чистки лица. В литре воды вскипятите 2 ст. л. травы ромашки и минут 20 подержите лицо над паром. Применение скраба после такой процедуры будет особенно эффективным.

  • Талая вода. Стимулирует клетки кожи к обновлению, а коллагеновые и эластиновые волокна к восстановлению. Улучшает цвет лица, делая его свежим и молодым. Особенно эффективно по утрам.

  • Скраб из овсянки. Подходит для очищения, увлажнения и подтяжки кожи лица.

  • Скраб из овсянки. Подходит для очищения, увлажнения и подтяжки кожи лица.

Рецепт скраба из овсянки.

Возьмите две части овсянки (измельченной мелко в блендере), одну часть меда, одну часть масла (кокосового, оливкового, миндального или другого на ваш выбор).

Смешайте все компоненты вместе, чтобы получилась густая липкая смесь.

Равномерно нанесите овсяный скраб на лицо и втирайте в кожу в течение пары минут, а затем смойте водой.

Греция

  • Вся сила в грамотном питании. В рацион гречанок входят фрукты и овощи, богатые витаминами и антиоксидантами, а также много рыбы, содержащей жирные кислоты омега-3 и омега-6.

  • Оливковое масло. Массаж лица с оливковым маслом позволяет сохранить кожу здоровой, красивой и упругой.

  • Маска с куркумой. Обладает очищающим и антибактериальным свойством. Смешайте куркуму с медом в пропорции 1:1. Маску можно делать 2 раза в неделю. Курс ― 10 масок.

  • Маска от лишних волосков. Эфективно удаляет тонкие, ненужные волоски без раздражения и на долго.

Рецепт маски от волосков.

Соедините и мешайте 10 г лимонного сока, 1 стакан воды и 30 г муки до тех пор, пока не получите однородную пасту. Нанесите ее на лицо и оставьте на 15 минут. После того, как паста засохла ее можно удалить. Возьмите полотенце и крепко прижимая, проводите по направлению роста волос.

Иллюстратор: Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

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