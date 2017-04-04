6 секретов для гладкой и здоровой кожи от женщин всего мира
Женщины веками искали рецепты красоты, которые помогли бы придать коже лица особое сияние, идеальный тон и безупречную гладкость. А самое главное ― сохранить ее молодость как можно дольше.
AdMe.ru убежден, что эти секреты настолько хороши и просты в исполнении, что станут вашими регулярными бьюти-ритуалами.
Чили
-
Красный виноград для сияющей кожи. Чилийские женщины доверяют силе антиоксидантов, которые содержатся в красном винограде. Они смешивают виноград с двумя столовыми ложками муки и полученную пасту наносят на лицо на 10 минут, затем смывают. Такую маску лучше делать утром.
Япония
-
Минимальное матирование. Здоровая кожа немного блестит. Француженки считают, что это нормально и естественно. А регулярное припудривание забивает поры и провоцирует воспаления.
-
Ежедневный массаж лица. Для сохранения упругости кожи и обогащения ее кислородом. Процедуру можно делать с различными кремами/маслами. Техника подбирается в зависимости от потребностей кожи.
-
Рисовое умывание. Прекрасно очищает и стимулирует выработку коллагена, придает коже особую гладкость.
Испания
-
Картошка от синяков под глазами. Тонкими кружочками нарежьте картошку и оставьте на закрытых веках на 10 минут.
Турция
-
Нефритовый ролик. Применение нефритового ролика для массажа лица улучшает циркуляцию крови в коже.
-
Маска и лосьон из айвы. Прекрасно очищают жирную кожу лица.
Россия
-
Паровая ванна для чистки лица. В литре воды вскипятите 2 ст. л. травы ромашки и минут 20 подержите лицо над паром. Применение скраба после такой процедуры будет особенно эффективным.
-
Талая вода. Стимулирует клетки кожи к обновлению, а коллагеновые и эластиновые волокна к восстановлению. Улучшает цвет лица, делая его свежим и молодым. Особенно эффективно по утрам.
-
Скраб из овсянки. Подходит для очищения, увлажнения и подтяжки кожи лица.
-
Скраб из овсянки. Подходит для очищения, увлажнения и подтяжки кожи лица.
Греция
-
Вся сила в грамотном питании. В рацион гречанок входят фрукты и овощи, богатые витаминами и антиоксидантами, а также много рыбы, содержащей
жирные кислоты омега-3и омега-6.
-
Оливковое масло. Массаж лица с оливковым маслом позволяет сохранить кожу здоровой, красивой и упругой.
-
Маска с куркумой. Обладает очищающим и антибактериальным свойством. Смешайте куркуму с медом в пропорции 1:1. Маску можно делать 2 раза в неделю. Курс ― 10 масок.
-
Маска от лишних волосков. Эфективно удаляет тонкие, ненужные волоски без раздражения и на долго.
Иллюстратор: Alena Tsarkova специально для AdMe.ru