Мы раскрыли секреты 9 самых известных фокусов

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В мире не так много фокусников — только 1 человек из 25 000 знает секреты выполнения трюков. И вы сейчас станете таким человеком.

Мы в AdMe.ru узнали тайны исполнения известных фокусов и готовы вам их рассказать. После прочтения этой статьи вы сможете удивить своих друзей и близких, показав им какой-нибудь из них.

9. Иллюзия с голубями Дарси Оука

В 8-м эпизоде шоу «Британия ищет таланты» зрителей поразил канадский иллюзионист Дарси Оук, который показал несколько фокусов с голубями. В одном из них фокусник создает голубей буквально из одного перышка, которое он сжигает на глазах у зрителей. Как он это сделал? Очень просто. Перо, которое Дарси показывает перед тем, как его сжечь, сделано из специальной флеш-бумаги. Она используется фокусниками, когда им нужно создать быструю, но яркую вспышку, чтобы отвлечь аудиторию. Это и сделал Дарси: отвлек нас вспышкой и в это время быстро вытащил голубя из секретного кармана в рукаве.

8. Поднимающаяся карта

В этом фокусе зрителя просят выбрать любую карту из колоды, а потом вернуть ее на место. Затем фокусник делает несколько «волшебных» движений, и карта, которую выбрал зритель, начинает медленно подниматься из колоды. В чем секрет этого фокуса? Когда зритель возвращает карту обратно в колоду, фокусник незаметно приклеивает к ней специальный механизм — маленький магнит, который и будет создавать иллюзию, что карта сама поднимается вверх из колоды.

7. Банка на карте

Иллюзионист сначала ставит карту вертикально, а потом каким-то непостижимым образом заставляет банку газировки твердо стоять на ней. Это кажется невероятным, хотя на самом деле это один из самых простых фокусов. Если вы посмотрите на эту карту под другим углом, то увидите, что на самом деле она Т-образной формы. Такую конструкцию вы можете сделать самостоятельно из двух обычных карт, просто склеив их вместе. Теперь-то банке газировки устоять будет легко.

6. Телефон в бутылке

Этот известный уличный фокус делают так: фокусник держит бутылку или любой другой пластиковый контейнер в руке, демонстрируя аудитории, что он пустой, а также давая кому-то из зрителей в этом убедиться. Затем фокусник просит у зрителей одолжить ему телефон. Раз, два, три — и телефон волшебным образом проходит сквозь стенки бутылки и оказывается внутри нее. Но как так получается? Есть несколько способов выполнения этого фокуса, но вам в любом случае понадобится специальное оборудование. Фокусник носит накладной палец, в котором есть маленькое, но острое лезвие. После того как иллюзионист демонстрирует аудитории целую бутылку, он аккуратно прорезает в ней отверстие, достаточное для того, чтобы телефон смог пройти сквозь него в бутылку. Никакой магии. Только ловкость рук.

5. Переворачивающийся айфон

Известный фокусник Динамо показывает этот трюк людям на улице и каждый раз повергает их в шок. Он берет айфон одного из зрителей и потом легко разворачивает половину его на 180°. Как у него это получается? На самом деле это достаточно просто. У иллюзиониста уже заготовлена специальная наклейка — половина айфона, которую он быстро наклеивает на телефон. И вот фокус уже получился! Затем он закрывает телефон двумя руками и срывает наклейку, после чего отдает зрителям целый телефон. Со стороны кажется, что смартфон действительно развернули пополам на 180°, но на самом деле ни один айфон в этом фокусе не пострадал.

4. Фокус с лимоном Джейми Рэйвена

Другой талантливый фокусник с проекта «Британия ищет таланты», Джейми Рэйвен, показал фокус, в котором он сначала дал одной из судей — Алише Киз — подписать купюру, которая потом исчезла в его руках. После этого он попросил Алишу открыть коробку с подарком, врученную ей в начале выступления. В этой коробке был лимон, а внутри лимона оказалась подписанная певицей купюра. Как он это сделал? Когда Алиша подписала купюру, Джейми, показывая ее аудитории, подменил ее. Затем с запиской, спрятанной в руке, он режет лимон, находящийся в коробке с подарком. На самом деле в этом лимоне уже есть отверстие, через которое Джейми быстро вставляет записку, пока режет его. Именно поэтому он так быстро убирает лимон с глаз зрителей, чтобы мы не заметили, что в нем было еще одно отверстие.

3. Превращение воды в лед за секунду

Иллюзионист наливает немного воды в кружку, и уже через мгновение она превращается в лед. Как это происходит? Весь фокус в том, что в кружке уже есть лед, а кроме него еще и губка в цвет чашки. Губка впитывает в себя воду, налитую в кружку, а потом фокусник переворачивает чашку, из которой выпадает лед, в то время как вода остается в спонже.

2. Проход сквозь стены

Стена на сцене смотрится очень правдоподобно. Иллюзионист подходит к стене с одной стороны, а помощники скрывают его с помощью специальных экранов на колесах. В это же время такая конструкция появляется с другой стороны от стены. Через несколько секунд фокусник появляется уже там. Это смотрится как настоящая магия, но трюк на самом деле очень простой. Под стеной есть специальный V-образный туннель. Стена на сцене действительно настоящая, а вот пол — нет. Иллюзионисту нужна всего секунда, чтобы переместиться по туннелю с одной стороны стены на другую.

1. Пила смерти Дэвида Копперфильда

Дэвид Копперфильд — один из самых известных фокусников всех времен. Один из самых знаменитых его трюков — где он разрезает сам себя на две части с помощью огромной дисковой пилы. Для того чтобы исполнить фокус, Копперфильд использует ассистента «в роли» нижней части своего тела. Вместе они визуально выглядят как один человек. Секрет этого фокуса — в строении стола: он состоит из двух отдельных частей с тоненьким зазором между ними, по которому и проходит дисковая пила. Ноги Копперфильда, как и верхняя часть тела ассистента, спрятаны в специальных отсеках в столе.

Как видите, фокусы намного проще, чем кажутся. Стоит пару раз порепетировать — и у вас тоже получится. А какой трюк из нашего списка вам захотелось выполнить? Расскажите нам в комментариях!