Самый простой тест на долголетие. Нужно сделать всего два движения

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Недавно бразильские ученые разработали один интересный тест, с помощью которого можно довольно точно определить состояние своего организма, при этом не сдавая множества анализов и не посещая специалистов. AdMe.ru публикует этот коротенький тест, который можно сделать прямо дома всего за несколько секунд.

Этот тест называется «Сесть-встать» (sitting-rising test) и состоит из одного упражнения. Но, чтобы его успешно пройти, нужно уметь сохранять равновесие, иметь растянутые и достаточно сильные мышцы, гибкие суставы, вес не должен быть избыточным. А все вместе эти показатели свидетельствуют о здоровье и сулят перспективу долгой жизни.

Тест: Сесть-встать

Встаньте посреди комнаты, вытяните руки вперед, скрестите ноги и начинайте медленно садиться на пол. Нельзя помогать себе руками, коленями или как-то еще, также нельзя просто плюхаться на пятую точку, это считается за ошибку.

После того как вы успешно (ну или не очень успешно) сели на пол, продолжайте сидеть, скрестив ноги, некоторое время. Теперь попробуйте медленно встать без помощи рук.

Как считать результат?

В самом начале у вас есть 10 баллов. Вычитайте 2 балла за каждое использование опоры, 1 балл за легкие затруднения (например, потерю равновесия), 2 балла за неудачную попытку сесть или встать.

Что означают мои результаты?

Результаты теста основаны на эксперименте, который проводился при помощи 2 000 человек в возрасте от 51 до 80 лет, и опубликованы в медицинском журнале European Journal of Preventive Cardiology. Результаты показали, что в течение 6 лет после исследования люди, которые набрали хотя бы 8 баллов, уходили из жизни в 5 раз реже, чем те, кто едва набирали по 3 балла.

И как дальше быть, что делать?

На самом деле результаты говорят одну банальную вещь: занимайтесь физкультурой — станете здоровее. Поддерживая свое тело, что называется, в рабочем состоянии, проживете и дольше, и активнее. А тест поможет контролировать прогресс. Также не стоит понимать результаты буквально: мол, не могу ни сесть, ни встать, у меня будут проблемы и заболевания в ближайшие 6 лет. Речь идет лишь о шансах прожить дольше более тренированному человеку. Тем не менее оценить свое здоровье интересно каждому. Люди из первых двух категорий могут быть спокойны. Но, если вы оказались в нижней группе, лучше всерьез задуматься о своем здоровье. Впрочем, заботиться о здоровье необходимо постоянно.