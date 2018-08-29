С чего начать самостоятельное обучение и как не забросить после нескольких занятий

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Наполеон Бонапарт, Альберт Эйнштейн, Константин Циолковский, Томас Эдисон, Коко Шанель — яркие примеры того, как самообразование не только развивает личность, но и делает человека знаменитым. Самостоятельное получение знаний и навыков — это отнюдь не современная модная тенденция. Однако именно сейчас благодаря развитию технологий и возможности получать самую актуальную (даже по сравнению с традиционной системой обучения) информацию самообразование открывает перед человеком интереснейшие перспективы.

AdMe.ru узнал, при каких условиях самостоятельное обучение действительно работает и с помощью каких приемов возможно получить от него максимальную отдачу. Знакомство с этими принципами дает понимание, что начать заниматься самообразованием и получить от него стоящий результат — реально.

1. Ответьте честно самому себе: для чего вам так необходимо самообразование?

Первый вопрос, на который следует ответить самому себе: зачем? Четко определившись с целью и поняв, чего в результате хотите добиться, далее вы можете увидеть, каким образом это будет происходить и с помощью каких шагов и инструментов это можно осуществить. После такой конкретизации вероятность того, что самообразованием придется заниматься через силу или ради галочки, сводится к минимуму. Вопросов может быть гораздо больше. И ответы на них помогут убедиться в том, что идея о самообразовании не лишена смысла.

2. Между самоуверенностью и опытом выбирайте второе

Чем меньше человек знает какой-либо предмет, тем больше ему кажется, что имеющихся знаний уже достаточно. Такая ловушка получила название «Эффект Даннинга — Крюгера». При самообразовании он может проявляться чаще обычного, поскольку в процессе обучения человек оценивает себя тоже самостоятельно. Чтобы не попасть под пагубное влияние этого эффекта, специалисты рекомендуют больше практиковаться и не останавливаться на достигнутом. Только с опытом возможно понять всю глубину предмета изучения и сделать полученные знания качественными.

3. Ищите мотивацию даже в мелочах и направляйте себя к цели

Самообразование подразумевает, помимо прочего, личную ответственность и самомотивацию. Здесь важно уметь направлять себя к цели. В качестве варианта можно использовать эффект прайминга. Когда какие-то 2 события следуют одно за другим, впечатления от первого очень сильно влияют на отношение ко второму, даже если логически эти события между собой никак не связаны. Другими словами, перед началом занятий можно создавать и визуализировать, например, результат от усвоения материала. Это можно делать с помощью картинок, видео и историй успеха.

4. Создавайте свои собственные ритуалы и повторяйте их каждый день

В самообразовании, как и в традиционном его варианте, системность имеет чрезвычайно важное значение. И было бы ошибкой полагать, что самостоятельное получение знаний должно основываться исключительно на минутах вдохновения. Лучше разработать собственное удобное расписание и следить, чтобы процесс обучения ему соответствовал. Со временем решение задач просто войдет в привычку и станет образом жизни, где для их выполнения больше не будут требоваться излишние усилия. Такими ритуалами могут стать, например, ежедневное чтение интересных статей за обедом или выполнение самой трудоемкой части работы в первой половине дня.

5. Найдите достойный пример успеха и ориентируйтесь на него

Самообразование не предполагает исключительно изоляцию от внешнего мира. Прибегать к помощи наставника или мастера — это отличная возможность повысить уровень своих знаний. Речь идет не только о чтении книг или статей от гуру в соответствующих областях. В современном мире реально общаться с экспертами лично. Нередко они проводят вебинары, мастер-классы, в том числе и бесплатные, организуют в социальных сетях общение со своими подписчиками в формате «вопрос-ответ». Кроме того, эксперты могут стать вдохновляющими примерами, которые только подтвердят правильность выбора в пользу самообразования.

6. Всегда помните, какой путь вам уже удалось пройти

Специалисты считают, что гораздо легче идти дальше, когда есть четкое понимание, чего и как уже удалось добиться. Поэтому всегда стоит отслеживать свой путь и достижения на нем, причем не только глобальные, но и небольшие. Маленькие шаги зачастую позволяют приблизиться к цели быстрее, нежели отчаянные попытки из последних сил свернуть горы за один подход. Такой трекинг позволяет анализировать ошибки и служит дополнительной мотивацией не останавливаться на достигнутом.

7. Найдите свой собственный стиль и следуйте ему

Кто-то легче усваивает материал, слушая аудиокниги, кто-то — при просмотре видеокурсов. Для одних большую информативность представляет участие в вебинарах, для других — традиционное чтение книг. Здесь важно выбрать свой стиль, который оказывается приемлемым в каждом конкретном случае. Однако не стоит забывать, что лучше всего усваивается материал, полученный из разных источников. Поэтому будет не лишним пробовать их всевозможные комбинации.

8. Внесите разнообразие в окружающую обстановку

Вносить разнообразие в обстановку, в которой проходит обучение, также важно. Можно отправиться в парк, кафе, библиотеку, даже в соседнюю комнату. С помощью серии экспериментов ученые сделали вывод о том, что когда в обучении присутствует смена мест, то материал усваивается и запоминается лучше по сравнению с тем, когда ее нет. Кроме того, в процессе обучения мозг создает ассоциации с фоновыми «картинами». И чем их больше, тем лучше запоминается материал.

9. Не бойтесь задавать вопросы и обсуждать то, что еще непонятно

Обратная связь чрезвычайно важна. В процессе самообразования может создаться впечатление, что получить ее невозможно, поскольку человек обучается сам и учителя у него нет. Однако этот вопрос решается проведением периодических самостоятельных тестов для проверки знаний. Кроме того, для получения обратной связи можно обратиться к уже упомянутым экспертам, задавая соответствующие вопросы. Также можно обсуждать новую информацию в кругу единомышленников как дистанционно, так и лично.

10. Больше отдыхайте и не забывайте про нормальный сон

Отдых — важная составляющая процесса обучения. Самообразование здесь не исключение. Неумение отдыхать — это не показатель силы воли или безмерной работоспособности. Существуют техники, которые используют чередование режима обучения и отдыха в пользу повышения эффективности. Небольшие перерывы в процессе, а также ночной полноценный сон способствуют лучшему усвоению материала. Другими словами, даже отдых может выступать в качестве дополнительной мотивации для обучения.

А вы когда-нибудь задумывались о самообразовании и возможностях, которые оно открывает? Или вы считаете его не более чем временным модным веянием? Может быть, у вас уже есть опыт самообразования? Поделитесь своим мнением в комментариях.