Рекрутеры рассказали, какие нюансы в одежде повысят или убьют ваш шанс получить работу

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По статистике, работодатель принимает решение о судьбе кандидата в первые 90 секунд собеседования. За такое короткое время можно успеть оценить только манеры и внешний вид, а значит, одежда имеет ключевое значение. Большинство людей знают, что работодателя оттолкнут неопрятность, безвкусица, слишком откровенные наряды. Но иногда не все так однозначно.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что говорят рекрутеры о том, как одежда может повлиять на их конечное решение.

1. Выбор цвета одежды влияет на восприятие вас окружающими

Крупнейший сайт о карьере CareerBuilder провел опрос среди рекрутеров на предмет восприятия ими цветов одежды соискателей. Выяснилось, что серый цвет чаще ассоциируется с компетентностью и логикой, белый — с организованностью, черный — с лидерством, а фиолетовый и зеленый — с уверенностью в себе и творческим мышлением. Самым «непрофессиональным» цветом был назван оранжевый. Желтый и красный быстро утомляют собеседника. Хорошо отзываются о синем цвете: считается, что его наденет командный игрок.

2. Слишком яркая одежда может быть своеобразным маркером

Чрезмерная яркость или смелость в одежде может говорить о желании во что бы то ни стало привлечь к себе внимание и способна вызвать обратный эффект: в яркости вашей личности могут усомниться. Рекрутеры знают об этом. Поэтому даже в том случае, если вы устраиваетесь на работу туда, где оценивают вашу креативность, быстроту мышления, умение нестандартно подходить к решению вопросов, выглядеть слишком экстравагантно не стоит. Лучше расставить правильные акценты, подчеркнув свои выигрышные черты — необычный браслет или часы, очки, брошь. Но таких фокусных точек должно быть не более двух, и важно помнить о хорошем вкусе. Например, солнцезащитные очки на голове — это маркер безвкусицы.

3. Вам могут мысленно отказать сразу же, только увидев, что вы «не свой»

Хорошо, если перед собеседованием вам удастся выяснить, существует ли в компании дресс-код, как именно здесь принято одеваться. С одной стороны, универсальный стиль одежды для многих профессий — деловой и строгий. Но, к примеру, в банке деловой костюм будет очень кстати, а вот в рекламном агентстве вы можете оказаться белой вороной. Ваш внешний вид на собеседовании должен создавать у окружающих впечатление, что вы являетесь их единомышленником и разделяете их вкусы. Если вы сильно отличаетесь, то подсознательно побуждаете вам отказать. Если вы представитель творческой профессии (фотограф, музыкант, дизайнер, актер, журналист), лучше позволить себе более свободную одежду, подчеркивающую вашу индивидуальность. Но тут тоже важно не переборщить. То же самое касается собеседований в стартапы, которые в основном состоят из молодых специалистов и где не приветствуется строгий дресс-код.

4. Рекрутеру всегда заметно, если вы надели новую одежду, которая для вас непривычна

Если вы купили какую-либо одежду специально для собеседования, лучше хотя бы раз надеть ее в другой обстановке. Тогда можно понять, насколько вам в ней удобно, и заметить возможные недочеты. В противном случае новая одежда может сыграть против вас — к примеру, если вы не убрали лишние нитки или забыли о метках, которые нужно снять. Самыми популярными такими метками считаются зашитые карманы и шлица на пиджаке, жакете и пальто. Шлицу перехватывают крест-накрест ниткой в цвет, чтобы сохранить форму костюма при перевозке. После покупки нитки нужно снять, но делают это далеко не все.

5. Когда в одежде некомфортно, это бросается в глаза

Конечно, свой образ для собеседования нужно подобрать, но если вы наденете что-то совсем вам несвойственное, то это будет заметно и, скорее всего, отразится на вашей уверенности в себе. Не выбирайте тесную или слишком свободную одежду. Отдайте предпочтение немнущимся тканям: по статистике, именно этот нюанс чаще всего влияет на нашу уверенность в себе. Не стоит делать прическу или макияж, к которым вы не привыкли. Даже если это противоречит пункту № 3, ведь главное все-таки комфорт, который позволит вам раскрыться на собеседовании.